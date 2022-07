Airbus testa con successo l’A400M in versione antincendio

Airbus ha testato con successo un removable firefighting demonstrator kit sull’A400M new generation airlifter, durante una campagna di flight test in Spagna.

La campagna di test si è svolta in condizioni di luce diurna, con un’altezza operativa minima di 150 piedi (45 metri), velocità di volo fino a 125 nodi (230 km/h) e cadute fino a 20 tonnellate di acqua dal current tank in meno di 10 secondi. L’obiettivo principale della campagna era quello di convalidare la quantità e il tempo di caduta dell’acqua, nonché la capacità dell’A400M di svolgere questo nuovo ruolo con il kit.

Lo sviluppo di questo prototipo e i test sono stati condotti in stretta collaborazione con il 43rd Group of the Spanish Air Force, con le European authorities in Firefighting operations e il Ministry for Ecological Transition and Demographic Challenge (MITECO).

“Lo sviluppo di questo kit antincendio è parte integrante del nostro percorso per contribuire a creare un mondo più sostenibile e sicuro, non solo attraverso le nostre azioni ma anche attraverso i nostri prodotti. Siamo fermamente convinti che l’A400M possa svolgere un ruolo vitale nella lotta contro la minaccia sempre crescente rappresentata dagli incendi e sostenere il ripristino dei sistemi sociali e ambientali”, ha dichiarato Mike Schoellhorn, CEO di Airbus Defence and Space.

“La Airbus firefighting solution creata per l’A400M è un roll-on/roll-off (RORO) kit che non richiede modifiche all’aeromobile ed è quindi intercambiabile con qualsiasi velivolo della flotta A400M. L’acqua viene immagazzinata in un fixed tank nel cargo hold e trattenuta da due independent doors. Queste porte sono collegate a due flood pipes, in modo che quando viene attivato lo scarico, l’acqua viene espulsa attraverso due sezioni alla fine della rampa. L’introduzione di questa soluzione RORO consente di reagire rapidamente a incendi imprevisti e di riconfigurare l’aeromobile in qualsiasi altro ruolo.

Grazie alla capacità di volo a bassa quota e alla manovrabilità a bassa velocità, l’A400M può sganciare con precisione carichi d’acqua ad altezze molto basse, fino a 150 piedi (45 metri). In futuro, oltre allo sviluppo della production version di questo kit, Airbus analizzerà questa operazione anche in condizioni notturne, rafforzando l’efficienza e l’efficacia della missione”, afferma Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)