Airbus Helicopters e VRM Switzerland sviluppano il primo H145 Virtual Reality simulator

Airbus Helicopters e VRM Switzerland stanno sviluppando insieme un Virtual Reality (VR) training device per il twin-engine H145 helicopter. Questo nuovo e innovativo training tool offrirà agli operatori dell’H145 una training solution compatta e conveniente, con un comportamento di volo realistico e full-body immersion, nonché 3D vision and high resolution scenery grazie alla VR technology.

VRM Switzerland e Airbus Helicopters hanno stabilito la loro collaborazione nel 2021 per portare sul mercato l’EASA-qualified H125 VR training device, consentendo ai piloti di addestrarsi in modo realistico ed eseguire complete proficiency checks sul simulatore.

“Come abbiamo fatto con l’H125 VR simulator, i nostri Airbus pilots e gli esperti lavoreranno fianco a fianco con il team di VRM, portando la nostra OEM experience in questa training solution conveniente e flessibile, che sicuramente risponderà alle esigenze dei nostri clienti, aderendo anche ai nostri elevati standard per operational safety. Con questo tipo di simulatore il pilota può entrare in scenari operativi che sarebbe molto rischioso tentare in volo reale, ma che apportano un valore aggiunto significativo alla formazione”, afferma Christoph Zammert, Executive Vice President of Customer Support & Services at Airbus Helicopters.

“Avendo già registrato con successo migliaia di ore di addestramento con i nostri simulatori, vogliamo rendere questa tecnologia disponibile agli operatori H145, sviluppando un VR flight training device per il five-bladed H145. Ciò consentirà agli H145 crews di prepararsi per le loro impegnative missioni con uno scenario-based training svolto in un ambiente sicuro e realistico”, aggiunge Fabi Riesen, CEO of VRM Switzerland.

Contenente l’OEM data package, l’H145 VR simulator, una volta qualificato, consentirà ai piloti di eseguire proficiency checks e ricevere training credits. Verrà utilizzato per eseguire type ratings, inclusi normal flight, emergency situations, hoist operations, flight with night vision goggles, nonché instrument ratings.

(Ufficio Stampa Airbus – VRM Switzerland – Photo Credits: Anthony Pecchi – Airbus Helicopters)