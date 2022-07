ITA Airways e Sport e Salute insieme per promuovere lo sport e il territorio italiano

ITA Airways e Sport e Salute hanno siglato oggi, presso la sede di We Sport Up al Foro Italico, la partnership a sostegno dello sport e del territorio, dedicata a tutti coloro che praticano attività sportiva e che la supportano con il proprio impegno quotidiano.

L’accordo fra ITA Airways e Sport Salute è stato presentato oggi in conferenza stampa da Fabio Maria Lazzerini, Amministratore Delegato di ITA Airways e da Vito Cozzoli Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute, e rappresenta una sinergia fra le due società nata per assicurare a tutti gli sportivi, dagli amatori agli agonisti, ai loro dirigenti e tecnici, la possibilità di spostarsi in aereo verso le destinazioni delle proprie gare o allenamenti, con tariffe e agevolazioni dedicate.

In particolare, per tutti gli Organismi Sportivi, ASD e SSD, compresi i rispettivi tesserati (atleti, tecnici e dirigenti) è garantito uno sconto del 20% sui biglietti individuali in classe economica per le destinazioni nazionali ed internazionali del proprio network, e del 10%, in classe economica, per i viaggi intercontinentali. Per quanto riguarda le prenotazioni di gruppo, per procedere all’acquisto dei biglietti a tariffe dedicate di ITA Airways, è necessario raggiungere il numero minimo di 9 passeggeri, e la tariffa applicabile sarà quella disponibile al momento della richiesta, con servizi dedicati assicurati come l’assistenza aeroportuale, la franchigia bagaglio e la possibilità di inserimento/cambio nomi.

Per poter usufruire della convenzione, agli Organismi Sportivi, ASD e SSD basterà registrarsi sul sito di Sport e Salute al link https://www.sportesalute.eu/convenzioni/ita.html , compilare il form e richiedere l’abilitazione.

ITA Airways fin dalla sua nascita, è strettamente legata al mondo dello sport, a cui è dedicata la nuova livrea dei suoi nuovi Airbus A319, A320, A330 e A350, che portano il nome dei grandi campioni e campionesse della storia sportiva italiana. E proprio in occasione del prossimo Gran Premio di Monza debutterà l’aereo dedicato ad Enzo Ferrari.

“La partnership con Sport e Salute concretizza e sottolinea lo stretto legame della nostra Compagnia con il territorio e le passioni degli italiani, prima fra tutte lo sport”, ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “L’idea di questa collaborazione nasce certamente da una vocazione comune, quella di fare sistema, favorire e supportare lo spostamento degli sportivi. Ringrazio Vito Cozzoli per questo invito oggi nella sede di We Sport Up e sono sicuro che questa partnership darà un contributo fondamentale alla ripresa del turismo di settore legato allo sport”.

“Quello stretto con ITA Airways è un accordo importantissimo e strategico per lo sport italiano, per tutti gli sportivi e per il territorio”, ha detto Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute S.p.A. “La convenzione è un aiuto tangibile agli oltre 20 milioni di praticanti sportivi: vogliamo sostenerli nel momento della ripartenza, facilitando anche l’organizzazione delle trasferte”.

(Ufficio Stampa ITA Airways)