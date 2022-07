Condor rinnova la flotta con la Airbus A320neo family

Il vettore tedesco Condor Flugdienst GmbH ha scelto la A320neo Family per ammodernare la propria flotta di aeromobili a corridoio singolo. L’accordo riguarderà 41 aeromobili, in leasing e in acquisto diretto. Gli aeromobili saranno dotati di motori Pratt & Whitney.

“Dopo la decisione di Condor di ordinare l’A330neo per il proprio long-haul network, siamo doppiamente grati al vettore che ha ora scelto anche la Airbus A320neo Family per modernizzare la propria single-aisle-fleet a seguito di un approfondito processo di valutazione. Siamo orgogliosi di questo chiaro voto di fiducia e diamo il benvenuto a Condor come futuro operatore di soli aeromobili Airbus”, ha dichiarato Christian Scherer, Chief Commercial Officer and Head of Airbus International.

“Dopo la sostituzione dell’intera flotta lungo raggio con state-of-the-art 2-liter aircraft entro l’inizio del 2024, il logico passo successivo per noi è modernizzare anche la nostra flotta per il corto e medio raggio. Con i nostri nuovi aeromobili A320neo e A321neo continueremo a sviluppare la nostra flotta e noi stessi come azienda, rispettando la nostra esigenza di consentire viaggi responsabili e confortevoli con emissioni di CO2 nettamente ridotte, consumi di carburante significativamente inferiori e meno rumore”, ha dichiarato Ralf Teckentrup, CEO di Condor.

“Operando fianco a fianco l’A320neo e l’A330neo, Condor beneficerà delle economie comuni offerte da queste due famiglie di aeromobili. Condor utilizza l’A320 da oltre 20 anni sul proprio network europeo. La nuova flotta A320neo sarà caratterizzata dalla Airspace cabin di Airbus, che offre ai passeggeri i più elevati livelli di comfort.

Alla fine di giugno 2022 la A320neo Family aveva totalizzato più di 8.100 ordini da parte di oltre 130 clienti. Grazie ai moderni motori e all’aerodinamica migliorata, gli aeromobili della Famiglia A320neo riducono i consumi di carburante e le emissioni di CO2 di almeno il 20% rispetto ai concorrenti della generazione precedente. Sono anche del 50% più silenziosi. Dall’entrata in servizio sei anni fa, Airbus ha consegnato oltre 2.300 aeromobili A320neo Family, contribuendo al risparmio di 15 milioni di tonnellate di CO2″, conclude Airbus.

Condor sceglie i motori GTF per equipaggiare 41 aeromobili A320neo Family

Pratt & Whitney ha annunciato oggi che Condor Flugdienst GmbH (“Condor”) ha selezionato i motori Pratt & Whitney GTF™ per equipaggiare un mix di 41 aeromobili della famiglia Airbus A320neo, in leasing e acquistati. Questo segna il primo GTF-powered aircraft della compagnia aerea e un’estensione del suo rapporto con Pratt & Whitney. La compagnia aerea dovrebbe ricevere il primo di questi aerei a partire dal 2024.

“Con i nostri nuovi aeromobili A320neo e A321neo, stiamo costantemente sviluppando la nostra flotta e noi stessi come azienda, e ci prendiamo anche cura della nostra stessa ambizione di consentire viaggi responsabili e allo stesso tempo confortevoli con emissioni di carbonio significativamente ridotte, minor consumo di carburante e meno rumore”, ha affermato Ralf Teckentrup, chairman and chief executive officer at Condor. “Con la leadership di Pratt & Whitney in termini di efficienza e sostenibilità, il motore GTF è stata la scelta chiara per modernizzare la nostra flotta”.

“Da oltre 66 anni Condor accompagna i suoi ospiti in destinazioni turistiche. Ogni anno, più di 9 milioni di ospiti volano con Condor verso circa 90 destinazioni in Europa, Africa e America. Operando attualmente un Boeing 767-300ER con motore PW4000, Condor e Pratt & Whitney hanno stabilito la loro relazione più di 60 anni fa con il velivolo Convair CV-240 con motore Wasp. Negli anni successivi la compagnia aerea ha operato una gamma completa di velivoli con motori Pratt & Whitney, inclusi i DC-8, 707, 727, 737, 747 e 757”, afferma Pratt & Whitney.

“Condor ha operato molti motori Pratt & Whitney negli ultimi sei decenni. Ora aggiungono altri velivoli rivoluzionari con la GTF-powered A320neo family”, afferma Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Con i prezzi del carburante e le preoccupazioni ambientali in aumento, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 notevolmente inferiori dei motori GTF aiuteranno Condor a ridurre i suoi costi operativi e a ridurre la sua impronta ambientale”.

“Il motore Pratt & Whitney GTF™ è l’unico geared propulsion system che offre vantaggi di sostenibilità leader del settore, costi operativi e affidabilità di livello mondiale. Offre la massima fuel efficiency e le più basse emissioni di gas serra per la famiglia Airbus A320neo. Gli aeromobili con motore GTF riducono il consumo di carburante e le emissioni di CO2 dal 16% al 20%, le emissioni di NOx del 50% e l’impronta acustica del 75%. Certificati per operare con 50% sustainable aviation fuel (SAF) e testati con successo con 100% SAF, i motori sono in grado di ridurre ulteriormente le emissioni di carbonio, il che aiuterà l’industria a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050. La rivoluzionaria geared fan architecture del motore è la base per tecnologie aeronautiche più sostenibili nei decenni a venire, con progressi come il motore Pratt & Whitney GTF Advantage™ e oltre”.

