Qatar Airways Group ottiene una nuova certificazione ISO per il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro

Qatar Airways informa: “Qatar Airways è orgogliosa di riconoscere il proprio impegno nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e nel miglioramento del benessere dei propri dipendenti, ottenendo la certificazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro ISO 45001:2018, rilasciata da Bureau Veritas. La certificazione è stata ottenuta grazie a diverse misure preventive, tra cui l’implementazione di valutazioni dei rischi, corsi di formazione e ispezioni periodiche di conformità.

Per un periodo di 28 giorni, Bureau Veritas ha valutato una serie di criteri prima di assegnare al Qatar Airways Group la ISO 45001:2018, tra cui un’analisi di verifica indipendente da parte di otto auditor in undici sedi. La valutazione ha comportato interviste ai dipendenti della compagnia aerea durante il periodo di valutazione per garantire la conformità allo standard del settore”.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “La sicurezza e il benessere dei nostri dipendenti sono di fondamentale importanza per noi e la nostra nuova ISO 45001:2018 è una testimonianza delle misure energiche che abbiamo adottato. Abbiamo dimostrato di aver ridotto i fattori che portano agli infortuni sul lavoro, migliorando così lo stile di vita dei nostri dipendenti. Qatar Airways è un leader del settore e siamo orgogliosi di aver ottenuto la nostra 14a certificazione ISO”.

Il gruppo aereo ha stabilito un precedente nel garantire l’eccellenza operativa in tutti i suoi dipartimenti e filiali. Collettivamente, ha ottenuto diverse certificazioni ISO che hanno riconosciuto le sue elevate prestazioni a livello internazionale.

QACC

La filiale di Qatar Airways che si occupa di catering, QACC, ha recentemente ottenuto la sua sesta certificazione ISO, la ISO/IEC 17025:2017 per l’accreditamento dei laboratori, che le consente di generare risultati di laboratorio ammissibili sia a livello nazionale che internazionale. In precedenza, la società di catering ha ottenuto altre cinque certificazioni, tra cui: ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e FSSC 22000 V5.1.

Hamad International Airport

Il pluripremiato hub aeroportuale di Qatar Airways, l’Hamad International Airport (HIA), ha ottenuto quattro certificazioni ISO tra cui: ISO 55001:2014, ISO/IEC 27001:2013, ISO 22301:2019 e, più recentemente, ISO/IEC 20000-1:2018.

QAS

La principale organizzazione di assistenza a terra della compagnia aerea, Qatar Aviation Services (QAS), ha ottenuto due accreditamenti ISO per i sistemi di gestione della qualità per i servizi operativi della compagnia aerea e per i servizi di gestione delle merci, con la certificazione 9001:2015. QAS è certificata con l’International Air Transport Association Safety Audit of Ground Operations (ISAGO), ISO 9001:2015 e RA3 (Regulated Agent), è inoltre membro dell’International Air Transport Association (IATA) Ground Handling Partnership e partecipa in modo proattivo a vari gruppi tecnici, come lo IATA Ground Handling Automation e il sottogruppo relativo al controllo del carico, implementando raccomandazioni per migliorare e potenziare gli standard di sicurezza nel settore dell’aviazione.

Qatar Airways Cargo

Mantenendo la sua posizione di vettore aereo cargo leader nel mondo, Qatar Airways Cargo ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015 per i sistemi di gestione della qualità.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)