I paesi sostengono il global ‘Net-zero 2050’ emissions target per un’aviazione sostenibile

Ministri e funzionari impegnati in colloqui ad alto livello sull’ambiente mediati dall’ICAO hanno esortato i paesi a cooperare ulteriormente attraverso l’agenzia delle Nazioni Unite verso un collective global long term aspirational goal (LTAG) of net-zero carbon emissions entro il 2050, a sostegno del Paris Agreement’s temperature target.

Le conclusioni sono arrivate venerdì sera dopo quattro giorni di deliberazioni tra ministri e altri funzionari di alto livello, in rappresentanza di 119 paesi presso la sede dell’ICAO a Montréal, con oltre 700 partecipanti provenienti da Stati e organizzazioni internazionali che hanno partecipato all’incontro.

Riconoscendo che le circostanze speciali di ciascuno Stato e le rispettive capacità informeranno la capacità di ciascuno di contribuire entro il proprio calendario nazionale, mostrando al contempo uno spirito collaborativo attraverso il dialogo costruttivo e il rispetto per la diversità, le nuove conclusioni aiuteranno una transizione giusta e verde per la decarbonizzazione dell’aviazione internazionale.

I risultati dell’incontro saranno successivamente esaminati dall’ICAO Council ad agosto, e poi da tutti i 93 Contracting States della Chicago Convention on International Civil Aviation alla prossima 41st Session of the ICAO Assembly a settembre.

Nelle sue osservazioni conclusive ai dibattiti di quattro giorni, l’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar ha sottolineato che “la ripresa dagli effetti della pandemia e la lotta ai cambiamenti climatici vanno di pari passo. In quanto settore globale, l’aviazione ha un’opportunità d’oro per mostrare la leadership mentre ‘ricostruiamo meglio’, puntando a un futuro decarbonizzato sostenibile”.

La riunione ha preso in considerazione i contributi degli Stati e delle organizzazioni internazionali che coprono numerosi scenari e opzioni per la riduzione delle emissioni di CO2 nel settore, sulla base delle ultime innovazioni tecnologiche, nuovi tipi di aeromobili e operazioni e una maggiore capacità di produzione globale di Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Il chiaro accordo sull’obiettivo globale è stato sostenuto dallo storico ICAO LTAG Report sviluppato dall’ICAO Council Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP), che continuerà a fungere da pietra angolare per le discussioni sulla riduzione da parte degli stati delle emissioni di CO2 dell’aviazione durante la 41st Session of the Assembly.

“Continuiamo con questo stesso spirito di costruzione del consenso”, ha sottolineato Salazar, “attraverso discussioni costruttive e collaborative, mentre ci avviciniamo a quell’accordo finale e a un risultato positivo durante l’Assemblea per un long-term global aspirational goal”.

L’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano ha concluso che “la decisione odierna invia un messaggio fondamentale sull’impegno dell’ICAO a contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici attraverso la decarbonizzazione dell’aviazione civile”.

IATA: Progressi degli Stati verso il Long Term Aspirational Goal on Aviation Emissions

L‘International Air Transport Association (IATA) ha accolto con favore i progressi degli stati verso un long-term aspirational goal (LTAG) of net-zero aviation carbon emissions entro il 2050, in linea con i Paris Agreement’s temperature objectives. Ciò è stato rilevato nel riepilogo delle discussioni per l’International Civil Aviation Organization’s (ICAO) High Level Meeting tenutosi in preparazione della 41a Assemblea dell’ICAO entro la fine dell’anno.

“Il sostegno dell’ICAO High Level Meeting a un long term goal per gli Stati, in linea con l’impegno del settore dell’aviazione verso net zero entro il 2050, è un passo nella giusta direzione. Un accordo formale alla 41a Assemblea ICAO sosterrebbe un approccio comune degli Stati per decarbonizzare l’aviazione. Questo è fondamentale per l’industria aeronautica. Sapere che le politiche governative sosterranno lo stesso obiettivo e la stessa tempistica a livello globale consentirà al settore, in particolare ai suoi fornitori, di effettuare gli investimenti necessari per decarbonizzare”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Nell’ottobre 2021 le compagnie aeree membri IATA si sono impegnate verso net zero emissions entro il 2050. Il percorso per raggiungere questo obiettivo comporterà una combinazione di combustibili aeronautici sostenibili (SAF), nuove tecnologie di propulsione, infrastructure and operational efficiencies e compensazioni di carbonio/cattura del carbonio.

“Net zero entro il 2050 richiederà una transizione globale per l’aviazione verso nuovi carburanti, tecnologie e operazioni. Gli investimenti significativi per arrivarci avranno bisogno di solide fondamenta politiche allineate con una prospettiva globale. Ecco perché è così importante per gli stati portare lo slancio dell’High Level Meeting attraverso un accordo formale alla 41a Assemblea dell’ICAO”, ha affermato Walsh.

(Ufficio Stampa ICAO – IATA)