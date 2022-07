Rolls-Royce nomina Tufan Erginbilgic come nuovo Chief Executive Officer

Rolls-Royce annuncia che Tufan Erginbilgic è stato nominato Chief Executive Officer and executive director of Rolls-Royce Holdings plc. Tufan assumerà il suo nuovo ruolo il 1 gennaio 2023, succedendo a Warren East che, il 24 febbraio 2022, ha annunciato la sua intenzione di dimettersi alla fine di quest’anno.

“Tufan, che ha una formazione in ingegneria, ha costruito la sua carriera nel mondo degli international business, inclusi oltre 20 anni con BP, con cinque anni come parte del suo executive team. Nel suo ultimo ruolo prima di partire nel 2020, ha guidato le attività a valle di BP, che includevano Refining, Petrochemicals, Service Station Network, Lubricants, Midstream operations, Air BP jet fuel operation. Durante il mandato di Tufan, l’attività è stata trasformata, raggiungendo una redditività record e fornendo performance di sicurezza da record. Ha ricoperto diversi incarichi di non-executive directorships in heavy industry and manufacturing companies, incluso l’aerospace technology group GKN. Attualmente è partner di Global Infrastructure Partners (GIP), una società di private equity che si concentra su investimenti su larga scala in attività infrastrutturali”, afferma Rolls-Royce.

Anita Frew, Chair, Rolls-Royce,, ha dichiarato: “Sono lieta di annunciare la nomina di Tufan Erginbilgic come chief executive. È un comprovato leader di team vincenti all’interno di complesse organizzazioni multinazionali, con la capacità di guidare una cultura ad alte prestazioni e fornire risultati per gli investitori. Ha una vasta esperienza strategica e operativa e una solida comprensione dei settori critici per la sicurezza, incluso quello aerospaziale, nonché delle sfide e delle opportunità commerciali presentate dalla spinta verso le tecnologie a basse emissioni di carbonio. Ha un solido track record per l’esecuzione, la consegna e la creazione di valore significativo. Non vedo l’ora che possa costruire sulle basi strategiche che Rolls-Royce ha gettato negli ultimi anni”.

Tufan Erginbilgic ha dichiarato: “Sono onorato di entrare a far parte di Rolls-Royce in un momento di significative opportunità commerciali ed evoluzione strategica, mentre i suoi clienti abbracciano la transizione energetica. Sono determinato a esprimere tutto il potenziale delle posizioni di mercato che l’azienda ha costruito in molti anni, attraverso la sua eccellenza ingegneristica e tecnologia innovativa, e a costruire una piattaforma di crescita al fine di creare valore per tutti gli stakeholder. Non vedo l’ora di lavorare con i clienti, i partner e i team Rolls-Royce in tutto il mondo al prossimo capitolo di successo di questo iconico marchio di ingegneria globale”.

“Tufan Erginbilgic è attualmente non-executive director del multinational transport vehicle manufacturer Iveco Group NV; dell’energy, healthcare and technology group DCC plc; dell’energy company Türkiye Petrol Rafinerileri A.S (Tupras). Tufan esaminerà il suo coinvolgimento in queste posizioni”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)