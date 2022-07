Airbus Helicopters sta realizzando un test centre per CityAirbus NextGen a Donauwörth

Airbus Helicopters ha avviato la costruzione di un test centre per CityAirbus NextGen, con rappresentanti dell’azienda, politici e leader aziendali che hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione. Il completamento dell’edificio è previsto nel primo trimestre 2023. Occupando una superficie di 1.000 m2, la nuova struttura sarà utilizzata per il collaudo di sistemi per electric takeoff and landing vehicles (eVTOL). Alla cerimonia ha partecipato Anna Christmann, Federal Government Coordinator of German Aerospace Policy.

“Stiamo investendo nel futuro del volo elettrico perché riteniamo che questa tecnologia abbia un potenziale chiave per i voli a emissioni zero”, ha affermato Wolfgang Schoder, Managing Director of Airbus Helicopters in Germany. “La Urban Air Mobility cambierà il modo in cui viaggiamo nelle città e oltre e sarà un nuovo pilastro del business per Airbus. Donauwörth svolge un ruolo importante nello sviluppo e nella realizzazione di CityAirbus NextGen”.

“Con la cerimonia di inaugurazione dell’Urban Air Mobility Test Centre presso il Donauwörth site, Airbus Helicopters sta gettando una base importante per l’ulteriore progresso degli electrically powered aircraft”, afferma l’Aerospace Coordinator, Anna Christmann. “Come governo federale, accogliamo con favore gli sforzi compiuti dall’industria per sviluppare nuovi sistemi di propulsione e aeromobili che consentiranno in futuro un’aviazione a impatto climatico zero”.

“L’hangar integra high-voltage equipment and lithium batteries ed è progettato per svolgere test con le massime precauzioni di sicurezza. Tutti i test necessari prima del volo inaugurale di CityAirbus NextGen possono essere effettuati lì. Questi test riguardano i motori elettrici con i loro otto rotori e gli altri sistemi del velivolo, come flight controls and avionics.

Nel settembre 2021 Airbus ha presentato il suo eVTOL prototype CityAirbus NextGen, per esplorare tecnologie avanzate di mobilità aerea e dare vita agli urban air mobility services. Con un’autonomia di 80 km e una velocità di crociera di 120 km/h, è stato sviluppato per essere adatto a una vasta gamma di impieghi nelle aree urbane. Oltre a trasportare passeggeri, l’aeromobile potrebbe anche essere impiegato in medical missions o utilizzato in un eco-tourism context.

Nel corso degli ultimi mesi, l’azienda ha selezionato partner per i principali componenti strutturali del prototipo. Airbus sta inoltre lavorando a stretto contatto con partner industriali e istituzionali per guidare lo sviluppo degli urban air mobility ecosystems, come recentemente annunciato con ITA Airways in Italia, o attraverso il lancio dell’Air Mobility Initiative in Germania”, conclude Airbus.

