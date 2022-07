News Brevi – 27.07.2022

LUFTHANSA: 7.500 PASSEGGERI COLPITI ANCHE PRIMA DELLO SCIOPERO – Lufthansa informa: “Lo sciopero indetto per mercoledì dal sindacato ver.di ha rovinato già martedì i piani di viaggio di quasi 7.500 passeggeri. Il giorno prima dello sciopero vero e proprio, Lufthansa ha dovuto cancellare un totale di circa 45 voli a Monaco e Francoforte. Ad esempio, gli ospiti Lufthansa non hanno potuto volare a Monaco come previsto dalle seguenti città: Bangkok, Singapore, Boston, Denver, New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco o Seoul (tra molte altre). Inoltre, molti passeggeri non hanno potuto imbarcarsi sui loro voli per Francoforte come previsto. I collegamenti dalle seguenti città, tra le altre, dovettero essere cancellati: Buenos Aires, Johannesburg, Miami o New-Delhi. I voli a lungo raggio erano tutti quasi al completo. Ciò significa che lo sciopero sta già colpendo gli ospiti che normalmente sarebbero atterrati a Monaco o Francoforte. Lufthansa sta attualmente lavorando alacremente per riportare alla normalità le operazioni di volo in vista dell’imminente inizio delle vacanze in Baviera e nel Baden-Württemberg”.

EASYJET LANCIA 21 NUOVE ROTTE DA LISBONA – A seguito dell’assegnazione di 18 nuovi slot giornalieri all’aeroporto di Lisbona da parte della Commissione Europea, easyJet ha annunciato oggi che baserà altri tre Airbus A321neo presso la sua base a Lisbona, consentendo alla compagnia aerea di lanciare 21 nuove rotte e aumentare le frequenze in otto paesi, incluso un nuovo servizio invernale bisettimanale da Birmingham a Lisbona. I voli saranno in vendita dal 15 agosto. Grazie a questo investimento easyJet diventerà la seconda compagnia aerea dell’aeroporto di Lisbona, con una rete di 32 rotte, 30 internazionali e due domestiche. Il prossimo inverno, easyJet sarà il vettore numero uno tra il Regno Unito e il Portogallo. Per l’Italia, le novità riguardano il nuovo collegamento tra Milano Bergamo e Lisbona, dal 30 ottobre 2022, con 3 frequenze settimanali (leggi anche qui), e 14 frequenze aggiuntive per Milano Malpensa. José Lopes, Country Manager di easyJet per il Portogallo, ha commentato: “Siamo estremamente lieti di presentare parte del nuovo network di easyJet all’aeroporto di Lisbona, che trasformerà easyJet nel secondo vettore più grande operante all’aeroporto di Lisbona. Siamo particolarmente felici di portare l’A321neo a Lisbona”. Complessivamente easyJet renderà disponibili per la vendita 1,75 milioni di posti in questa stagione invernale da e per Lisbona, con un aumento del 61% rispetto allo scorso anno. Dall’inizio della stagione invernale easyJet avrà un totale di 19 aeromobili con base in Portogallo, una rete di oltre 80 rotte da e per il paese e prevede di trasportare 10,3 milioni di passeggeri all’anno.

GRUPPO SAVE – AEROPORTO DI VENEZIA: BOLLETTINO SUI DATI DI TRAFFICO – Prosegue la comunicazione settimanale del Gruppo SAVE relativa ai dati di traffico e all’andamento dei servizi dell’Aeroporto di Venezia, avviata in un’ottica di dialogo continuativo con l’utenza e gli stakeholder dello scalo. “Tutti gli indicatori sono in miglioramento. Nella settimana dal 18 al 24 luglio, il Marco Polo ha gestito 246.983 passeggeri, che corrispondono all’85% del volume registrato nella terza settimana di luglio 2019. I voli complessivi tra arrivi e partenze sono stati 1.692, di cui solo l’1,6% è stato cancellato. Un dato in lieve miglioramento rispetto alle cancellazioni delle settimane precedenti, la cui media era stata del 2%. I servizi all’utenza si sono ulteriormente regolarizzati, grazie all’impegno corale di tutti gli operatori presenti in aeroporto. Nella settimana, il tempo medio di attesa ai varchi di sicurezza è stato di 7 minuti (nella settimana 11-17 luglio era stato di 10’). Per quanto riguarda i tempi di riconsegna bagagli, la media è stata di 24 minuti per la consegna del primo bagaglio e 34 minuti per l’ultimo (un minuto in meno in entrambi i casi rispetto alla settimana 11-17 luglio). I bagagli “disguidati” in arrivo al Marco Polo (valigie spedite in ritardo da altri scali o erroneamente inviate a Venezia) sono stati 1.189, in diminuzione del 30,5% rispetto ai bagagli disguidati accolti nella settimana precedente, a testimonianza di un andamento migliorativo complessivo del trasporto aereo a livello internazionale. Questo dato, unitamente all’alto numero di bagagli riavviati dallo scalo alla giusta destinazione (1.634 nella settimana in esame), ha determinato una riduzione del 47% dei bagagli ancora stoccati in aeroporto”, afferma il Gruppo SAVE.

L’AERONAUTICA MILITARE AL MARINA DI MASSA AIR SHOW – Lo scorso 24 luglio, famiglie intere e tanti bambini sono giunti a Marina di Massa per assistere all’esibizione delle Frecce Tricolori e godersi uno spettacolo emozionante e carico di adrenalina che mancava da 18 anni. Un pubblico numeroso ha infatti potuto assistere non solo all’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale ma anche alla dimostrazione Search and Rescue di un elicottero HH139A del 15° Stormo di Cervia ed al lancio di personale paracadutista dell’Esercito Italiano e dei Carabinieri da un C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa che volava in formazione con un C-27J della stessa Brigata. L’evento si è svolto sulla costa tirrenica dove migliaia di persone, per circa due ore, hanno partecipato con il naso all’insù ammirando i velivoli e le loro performance. Lo sfondo del mare e delle Alpi Apuane ha reso memorabile questo spettacolo che finalmente, dopo un periodo di emergenza pandemica, ha potuto consentire a velivoli di ogni genere di esibirsi a favore del pubblico presente. Immancabili le Frecce Tricolori che con la loro esibizione hanno tenuto con il fiato sospeso il pubblico per circa 25 minuti. Alla manifestazione aerea, la prima in Toscana nel 2022, hanno partecipato anche mezzi della Guardia di Finanzia che con l’impiego un elicottero AB412 e due imbarcazioni veloci hanno simulato l’intercettazione in mare di un natante clandestino. Infine, insieme alle componenti militari, anche altri assetti acrobatici civili, tra i quali velivoli C26, un velivolo acrobatico CAP231, 4 ULM ADV Fly Roma, un velivolo acrobatico Pitts 2SB, due velivoli acrobatici RW8 ed un velivolo acrobatico CAP232. Nei giorni antecedenti l’airshow i velivoli MB339PAN hanno potuto contare sul supporto logistico ed operativo offerto dalla 46^ Brigata Aerea di Pisa dove la PAN si è rischierata insieme all’elicottero HH-139A del 15° Stormo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL SERVIZIO METEOROLOGICO DELL’AERONAUTICA MILITARE SI RIORGANIZZA – Si è svolta martedì 20 luglio la cerimonia di avvicendamento al comando e di riorganizzazione del CNMCA e COMet in un unico Ente denominato Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale. Il nuovo Ente manterrà quindi l’acronimo di un Ente storico per il Servizio Meteorologico della Forza Armata, il CNMCA, ma con la “A” finale che enfatizza anche la capacità “AEROSPAZIALE” dell’Ente nell’ambito delle previsioni di Space Weather nello spazio esterno all’atmosfera. La cerimonia è stata presieduta dal Comandante della 9a Brigata Aerea, Gen. B.A. Roberto Preo. Nel suo intervento il Comandnate uscente, Colonnello Daniele Gaboli, ha ripercorso i traguardi più significativi raggiunti nel corso dei due anni trascorsi al comando del Centro, ricordando le numerose attività operative effettuate senza soluzione di continuità anche negli ultimi difficili mesi, a supporto della Forza Armata, della Difesa e del Paese. Ha ringraziato uno ad uno i suoi più stretti collaboratori. “Un Centro di professionisti di settore che operano quotidianamente in squadra con competenza, passione e determinazione nella consapevolezza che il proprio agire contribuisca a garantire il supporto meteorologico necessario alla conduzione delle operazioni aeree, terrestri, navali ed a tutte quelle attività utili al Paese ed alla collettività”, ha sottolineato il Col. Gaboli. Il Comandante subentrante, Col. Marco Fraccaroli, nel prendere la parola, ha ringraziato le Superiori Autorità per la fiducia accordatagli con il nuovo incarico, un ruolo prestigioso e ricco di responsabilità. Il Colonnello Fraccaroli ha chiesto al personale di continuare ad operare con lo stesso entusiasmo e la ben nota dedizione ed efficacia che lo contraddistingue, “perché è vostro il merito di aver consentito ai due Enti, riorganizzati del nuovo CNMCA, di raggiungere un invidiabile livello di efficienza ed un’altissima considerazione, tanto in ambito nazionale quanto in quello internazionale”. Il nuovo CNMCA sarà composto da una Sala Previsioni molto articolata che raccoglierà le esperienze ed i compiti dei due diversi Enti d’origine (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LEONARDO: FINALIZZATA LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA JV ADVANCED ACOUSTIC A TDSI, CONTROLLATA DI TAHLES – Leonardo informa: “Leonardo comunica che la controllata statunitense Leonardo DRS ha finalizzato la cessione della partecipazione nella Joint Venture Advanced Acoustic Concepts (AAC) a TDSI, controllata della società francese Thales. La finalizzazione dell’operazione è avvenuta in seguito all’ottenimento di tutte le approvazioni normative richieste”.

EMIRATES E WORLD RUGBY ESTENDONO LA LORO RELAZIONE – World Rugby ed Emirates hanno annunciato un’estensione della relazione di lunga data della compagnia aerea come Rugby World Cup Worldwide Partner. In base all’accordo, la compagnia continuerà come Worldwide Partner della Rugby World Cup 2023 in Francia e della Rugby World Cup 2027 in Australia. Sottolineando il suo impegno per lo sport, Emirates estende anche la sua sponsorizzazione degli Emirates World Rugby Match Officials fino al 2027. In qualità di Official Airline of Rugby World Cup France 2023 and Australia 2027, Emirates porterà il rugby verso nuove frontiere e mostrerà la sua customer experience nel mondo, per i fan che viaggiano nelle nazioni ospitanti. Il suo investimento nello sport come Worldwide Partner aiuterà a sostenere lo sviluppo del rugby sia nei mercati emergenti che in quelli consolidati. Il World Rugby Chairman, Sir Bill Beaumont. ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare l’estensione della nostra collaborazione a lungo termine e di successo con Emirates per le prossime due Coppe del mondo di rugby maschile e a sostegno del nostro men’s and women’s match officials programme. La rete globale di Emirates e la passione per il nostro sport saranno fondamentali nei nostri sforzi per rendere il rugby davvero globale e la loro comprovata eccellenza nella customer experience sarà una risorsa per i fan”. Sir Tim Clark, Emirates Airline President, ha dichiarato: “Il rugby è uno sport con grandi valori e un’orgogliosa eredità in molti paesi. È anche uno sport che attira ogni anno partecipazione e interesse in tutte le comunità, come stiamo vedendo negli Emirati Arabi Uniti, dove il rugby è appena entrato nei programmi scolastici a livello nazionale. Consideriamo il rugby un’ottima piattaforma per riunire le persone sotto una passione condivisa per lo sport. Emirates è uno sponsor orgoglioso della Rugby World Cup dal 2007. France 2023 coincide anche con i 30 anni di operazioni di volo di Emirates per Parigi – Charles de Gaulle e, considerando che ora abbiamo 31 voli settimanali per la Francia, Emirates non vede l’ora di portare i fan per vedere le migliori squadre del mondo”.

UNITED: PIU’ VOLI PER I FOOTBALL FANS – United offre ai college football fans più possibilità per le trasferte aggiungendo 120 nuovi voli al suo programma. “Gli appassionati di football adorano seguire la loro squadra in viaggio e quest’anno lo rendiamo più facile che mai”, ha affermato Michael Weeks, managing director of domestic schedule development and publication at United. “Stiamo volando senza sosta verso alcune delle città più storiche del paese, tra cui South Bend, Columbus e Baton Rouge, e stiamo anche espandendo in modo significativo il nostro servizio sulla costa occidentale”.