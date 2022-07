Emirates amplia il suo schedule verso Tel Aviv con il secondo volo giornaliero

A poco più di un mese dall’inaugurazione del suo primo volo, Emirates ha annunciato l’intenzione di potenziare la connettività e aumentare le opzioni di viaggio per i clienti che volano tra Dubai e Tel Aviv con un secondo volo giornaliero, a partire dal 30 ottobre 2022.

“La frequenza mattutina aggiuntiva è in risposta all’elevata domanda di viaggi da/per Israele e si basa sul successo delle operazioni esistenti di Emirates, poiché la compagnia aerea riafferma il suo impegno a far crescere la sua presenza nel paese.

Il secondo volo giornaliero sarà servito da aeromobili Boeing 777-300ER di Emirates in una configurazione a tre classi. Il nuovo programma opererà come segue: EK933 parte da Dubai alle 08:15 con arrivo a Tel Aviv alle 09:50. EK934 parte da Tel Aviv alle 11:50, arrivando a Dubai alle 16:50.

Il secondo volo offre ai clienti Emirates da Israele opzioni di viaggio aggiuntive per Dubai, oltre a comodi collegamenti verso destinazioni popolari. Il nuovo volo sblocca anche una migliore connettività a una moltitudine di punti all’interno del network globale di Emirates come Auckland, Brisbane, Perth, Bali, Seoul e Singapore, oltre a punti in tutta l’India, tra gli altri.

Il servizio fornirà inoltre ai clienti che viaggiano in Israele una maggiore flessibilità nella pianificazione del viaggio con la scelta di un arrivo mattutino all’aeroporto Ben Gurion, oltre al servizio EK931 esistente che arriva la sera. I clienti possono anche sfruttare la partnership di Emirates con flydubai durante la pianificazione del proprio viaggio, che include un solido programma con più voli giornalieri in codeshare.

Il secondo volo giornaliero di Emirates tra Dubai e Tel Aviv fornirà anche altre 20 tonnellate di capacità cargo per le aziende”, afferma Emirates.

I biglietti possono essere acquistati su emirates.com, negli uffici vendite Emirates, tramite agenti di viaggio o agenti di viaggio online.

I clienti che effettuano collegamenti attraverso Dubai sono incoraggiati a controllare le ultime linee guida di viaggio e ad assicurarsi che soddisfino i requisiti di viaggio della loro destinazione finale.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)