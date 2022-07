LCI firma un accordo per un massimo di sei elicotteri Airbus H175

LCI, azienda leader nel settore dell’aviazione e filiale di Libra Group, ha annunciato oggi un ordine per un massimo di sei H175 super-medium helicopters di Airbus, per un valore di oltre USD 125 milioni.

L’ordine riguarda due velivoli confermati, con il primo H175 che sarà consegnato a LCI alla fine del 2023. L’accordo prevede altre quattro opzioni e si basa sul precedente ordine di LCI per nuovi H175.

“L’Airbus H175 è un elicottero versatile e multiuso e questo ordine contribuirà a mantenere l’ampiezza dell’offerta di LCI. Questo ultimo capitolo della nostra partnership è un elemento importante della nostra strategia di crescita a lungo termine e dimostra la nostra fiducia nell’helicopter leasing market” ha dichiarato Jaspal Jandu, CEO of LCI.

“LCI è un partner di lunga data e apprezzato di Airbus. In qualità di lessor e operatore leader di elicotteri Airbus, il rinnovato impegno nei confronti dell’H175 dimostra la forza del mercato e la sua ripresa post-pandemia” ha dichiarato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters.

“La flotta di LCI comprende attualmente circa 50 elicotteri e velivoli ad ala fissa Airbus. Sono utilizzati da 14 operatori in 10 Paesi in tutto il mondo per una serie di missioni, tra cui emergency medical services, search and rescue, offshore wind.

L’H175 è entrato in servizio per la prima volta nel 2015 e combina long range capabilities con qualità di volo fluide, eccellente payload e comfort in cabina. È un super-medium aircraft altamente versatile che può operare in una gamma di diverse configurazioni.

LCI è cresciuta costantemente in termini di dimensioni e di valore poiché si è diversificata nel tempo. Il team manageriale di grande esperienza del lessor ha costruito solide relazioni con i produttori di aeromobili e motori, i clienti e le principali istituzioni finanziarie.

Dalla sua fondazione nel 2004, LCI ha effettuato transazioni del valore di oltre USD 8 miliardi negli aviation markets”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)