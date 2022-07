Ethiopian Airlines ordina il primo A350-1000 in Africa

Ethiopian Airlines Group, il più grande gruppo di compagnie aeree dell’Africa, ha effettuato l’upgrade di quattro dei suoi A350-900 per la variante più grande della famiglia A350, l’A350-1000, diventando il primo cliente in Africa per l’aeromobile.

Ethiopian Airlines ha già ordinato 22 A350-900, di cui 16 sono stati consegnati. Con l’A350-1000 upsizing, il backlog di Ethiopian Airlines è composto da quattro A350-1000 e due A350-900.

Il CEO di Ethiopian Airlines Group, Mesfin Tasew, ha dichiarato: “Siamo lieti dell’upsizing dell’A350-900 per la variante più grande, l’A350-1000, che ci aiuta a stare al passo con la curva della tecnologia. Siamo i leader tecnologici nel continente, introducendo la tecnologia più recente e una fuel-efficient fleet in Africa. L’A350-1000 è la soluzione migliore per le nostre rotte ad alta densità e riteniamo che l’upsize sarà determinante per soddisfare la crescente domanda dei clienti nella nostra vasta rete globale nei cinque continenti. Continueremo a tenerci al passo con i progressi della tecnologia aeronautica per migliorare il nostro servizio e soddisfare la domanda dei clienti”.

“Siamo orgogliosi della nostra forte partnership con Ethiopian Airlines, la prima compagnia aerea in Africa a ordinare e operare l’A350-900. In un altro primato, Ethiopian Airlines è ancora una volta all’avanguardia nel settore aeronautico africano introducendo l’A350-1000, la versione più grande dell’aereo passeggeri più efficiente e tecnologicamente avanzato del mondo”, ha affermato Mikail Houari, President, Airbus Africa and Middle East. “L’A350-900 ha offerto capacità straordinarie come fuel efficiency, operational reliability del 99,5%, insieme a flessibilità ed efficienza operativa imbattibili, dalle short alle ultra-long-range operations”.

“L’A350-1000 aumenterà la capacità del vettore e sarà un’aggiunta alla sua moderna flotta wide-body. La compagnia aerea beneficerà di una famiglia flessibile e di alto valore che sfrutta il livello di commonality senza precedenti di Airbus e lo stesso type rating.

Il design pulito dell’Airbus A350 presenta un’aerodinamica all’avanguardia, fusoliera e ali in fibra di carbonio, oltre ai motori Rolls-Royce Trent XWB più efficienti dal punto di vista dei consumi. Insieme, queste ultime tecnologie si traducono in livelli impareggiabili di efficienza operativa e sostenibilità per Ethiopian Airlines, con una riduzione del 25% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 rispetto ai twin-aisle aircraft della generazione precedente.

Entro la fine di giugno 2022, la famiglia A350 aveva ricevuto 940 ordini da 52 clienti, diventando così la famiglia widebody di riferimento per i decenni successivi”, afferma Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)