easyJet riduce le perdite nel terzo trimestre

easyJet ha comunicato il trading statement per il trimestre chiuso al 30 giugno 2022.

“Le aree chiave di trasformazione di easyJet continuano a fornire risultati, con performance finanziarie del terzo trimestre migliorate, nonostante i costi derivanti da problemi operativi a livello di settore.

La Q3 group headline loss before tax si attesta a £114 milioni, che include £133m di cost impact dovuti a disruption”, afferma easyJet.

“Nel terzo trimestre easyJet ha trasportato 22 milioni di passeggeri, oltre sette volte in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, pari all’87% della capacità FY19. I load factor hanno continuato a crescere nel trimestre, raggiungendo massimi del 92% a giugno. L’aumento senza precedenti nel settore dell’aviazione, insieme a un mercato del lavoro ristretto, ha portato a sfide operative diffuse culminate in livelli di cancellazioni più elevati del normale. Nonostante ciò, easyJet ha operato per il 95% del programma previsto nel terzo trimestre.

L’azione intrapresa per rimuovere la capacità e rafforzare la resilienza nel quarto trimestre, a causa dei limiti imposti da London Gatwick e Amsterdam Schiphol, insieme a sfide più ampie in Europa, ha portato le operazioni di luglio fino ad oggi a essere molto migliorate. easyJet rimane concentrata nel garantire operazioni senza intoppi quest’estate e continuerà a perfezionare il programma, se necessario.

Le prenotazioni sono aumentate durante il trimestre poiché la domanda rimane solida. Il quarto trimestre è attualmente prenotato per il 71%, il load factor è leggermente superiore al 2019”, prosegue easyJet.

Johan Lundgren, easyJet Chief Executive, ha dichiarato: “Durante il trimestre abbiamo trasportato sette volte più clienti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e abbiamo operato il 95% del nostro programma. Abbiamo preso provvedimenti per creare la resilienza aggiuntiva necessaria quest’estate e l’operazione ora è normalizzata.

Nonostante la perdita di questo trimestre a causa di short-term disruption issues, il ritorno a volare su larga scala ha dimostrato che le iniziative strategiche lanciate durante la pandemia stanno dando risultati ora, con molto altro in arrivo. Ciò include un cambiamento radicale negli ancillary yields, un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2019 e un profitto record di 16 milioni di sterline generato nel trimestre da easyJet holidays“.

“Durante il terzo trimestre easyJet ha volato l’87% della capacità FY19, in linea con la guidance, con un aumento significativo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, in cui easyJet ha volato il 16% della capacità FY19. Il load factor è stato dell’88%, grazie all’aumento della domanda dei clienti dopo l’allentamento delle restrizioni di viaggio.

I ricavi totali del gruppo per il trimestre terminato il 30 giugno 2022 sono aumentati a £1,755 miliardi (terzo trimestre FY21: £213 milioni). Le passenger revenue sono aumentate a £1,152 miliardi (Q3 FY21: £152 milioni) e le ancillary revenue sono aumentate a £603 milioni (Q3 FY21: £61 milioni) principalmente a causa dell’aumento della capacità volata. Le ancillary revenue della compagnia aerea per posto di £19,47 (Q3 FY21: £13,14) continuano a beneficiare dei bagagli a mano e dei pacchetti che forniscono entrate incrementali.

I costi principali del gruppo per il trimestre terminato il 30 giugno 2022 sono stati di £1,869 miliardi (Q3 FY21: £531 milioni), principalmente a causa del livello più elevato di capacità volata rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, nonché delle sfide operative nel periodo che hanno comportato £133 milioni di disruption costs.

Group headline loss before tax per il trimestre terminato il 30 giugno 2022 pari a £114 milioni, un miglioramento di £204 milioni rispetto alla perdita di £318 milioni nel terzo trimestre FY21.

easyJet continua ad avere un solido bilancio investment grade e ha uno dei debiti netti più bassi dell’aviazione europea. Al 30 giugno 2022, l’indebitamento netto di easyJet era di £0,2 miliardi (31 marzo 2022: £0,6 miliardi)”, prosegue la compagnia.

“Come precedentemente comunicato, è stata intrapresa un’azione proattiva per rafforzare la resilienza, compreso il consolidamento della capacità nel terzo e quarto trimestre, insieme ad altre misure. Data la rete ad alta frequenza di easyJet, oltre il 70% dei clienti interessati è stato spostato su un volo alternativo entro 24 ore. Riteniamo che questi impatti su capacità/costi siano una tantum quest’estate, poiché ci aspettiamo che tutte le parti costruiscano una maggiore resilienza in tempo per i periodi di picco del 2023.

Durante il terzo trimestre easyJet ha ottenuto 18 slot giornalieri (9 coppie di slot) all’aeroporto di Lisbona, ottenendo una crescita in un aeroporto fortemente vincolato. Questi slot faranno sì che easyJet diventi la seconda compagnia aerea più grande dell’aeroporto. La capacità aggiuntiva abilitata dai nuovi slot sarà implementata a partire da ottobre.

Dopo aver ottenuto l’approvazione degli azionisti all’inizio di questo mese, easyJet ha accettato di acquistare altri 56 aeromobili della famiglia A320neo (leggi anche qui), con consegna tra il FY26 e il FY29, oltre a convertire 18 consegne pianificate di aeromobili A320neo in 18 aeromobili A321neo.

easyJet ha firmato una lettera di intenti con Airbus per supportare lo sviluppo della tecnologia di rimozione del carbonio e per esplorare l’opportunità di garantire una futura fornitura di crediti di rimozione del carbonio dalla direct air capture technology.

Inoltre, easyJet e Rolls-Royce hanno annunciato una nuova e rivoluzionaria partnership per lo sviluppo di una tecnologia per hydrogen combustion engines con il potenziale per alimentare velivoli narrow body (leggi anche qui). Entrambe le parti hanno concordato di lavorare insieme su una serie di engine test a terra a partire dalla fine dell’anno e hanno anche l’ambizione condivisa di portare la tecnologia in volo.

easyJet si è impegnata a raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050. easyJet continua a impegnarsi per l’obiettivo e annuncerà il suo Net Zero Pathway entro la fine dell’anno”, afferma easyJet.

“easyJet prevede attualmente una capacità nel quarto trimestre del 90% circa rispetto al quarto trimestre 2019, con load factor superiori al 90%. L’easyJet Q4 schedule è ora prenotato al 71%, un punto in più rispetto a questo punto nel FY19.

easyJet è attualmente coperta per circa l’83% per il carburante nel Q4 FY22, a circa $705 per tonnellata metrica”, conclude easyJet.

