JetSMART prende in consegna il suo primo Airbus A321neo

JetSMART, South American ultra-low-cost carrier (ULCC) operante in Cile, Argentina e Perù, ha preso in consegna il suo primo Airbus A321neo, in leasing da Aviation Capital Group. L’aeromobile sarà fondamentale per ridurre l’impronta ambientale della compagnia aerea.

“La consegna del nostro primo A321neo segna l’inizio di una nuova era per JetSMART, supportando la nostra visione di servire 100 milioni di passeggeri entro il 2028. È anche ed è un passo importante per diventare l’ULCC leader in Sud America. Abbiamo collaborato con Airbus per configurare il nostro A321neo come l’aereo più competitivo sul mercato, mantenendo la nostra attenzione sulla sostenibilità e sulle tariffe ultra basse”, ha affermato Estuardo Ortiz, CEO di JetSMART.

“Le performance e l’efficienza dell’A321neo consentiranno a JetSMART di continuare a offrire tariffe basse, riducendo al contempo la sua carbon footprint”, ha affermato Arturo Barreira, President of Airbus Latin America and the Caribbean.

“L’A321neo di JetSMART è dotato di motori Pratt & Whitney GTF™ e può ospitare fino a 240 passeggeri nella Airspace cabin di Airbus, che offre lighting displays unici, più spazio personale e un design elegante per migliorare l’esperienza dei passeggeri.

L’A321neo incorpora motori di nuova generazione e Sharklets, che insieme offrono oltre il 20% di risparmio di carburante e CO2, oltre a una riduzione del rumore del 50%. Ad oggi l’A321neo ha ottenuto più di 8.100 ordini ricevuti da oltre 130 clienti.

In America Latina e nei Caraibi, Airbus ha venduto oltre 1.100 aeromobili e ha un backlog di oltre 500, con oltre 700 aerei operativi in tutta la regione, che rappresentano quasi il 60% del market share della in-service fleet. Dal 1994 Airbus si è assicurata circa il 70% degli ordini netti nella regione”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)