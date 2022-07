News Brevi – 28.07.2022

NORSE ATLANTIC SI UNISCE A “WORLDWIDE BY EASYJET” – easyJet e la compagnia aerea low cost a lungo raggio lanciata di recente, Norse Atlantic Airways, hanno annunciato che attraverso “Worldwide by easyJet” i clienti potranno ora collegarsi via Londra Gatwick e Berlino a Los Angeles e New York City. Attraverso l’innovativa piattaforma del partner tecnologico Dohop, i clienti possono prenotare collegamenti in tutto il mondo con easyJet sui voli Norse, nonché voli easyJet diretti su easyJet.com/worldwide. Per la tranquillità dei clienti, se un passeggero perde un volo in coincidenza, verrà trasferito tramite Dohop al prossimo volo disponibile. Sophie Dekkers, Chief Commercial Officer di easyJet, ha commentato: “In easyJet ci impegniamo a fornire più scelta ai nostri clienti quando viaggiano e quindi siamo lieti di collaborare con Norse Atlantic Airways per aprire l’accesso ad alcune destinazioni transatlantiche attraverso la nostra innovativa piattaforma Worldwide by easyJet, che sappiamo essere popolare tra coloro che cercano un modo senza soluzione di continuità per connettersi tra Europa e Stati Uniti”. Andrew Hodges, Chief Commercial Officer, Norse Atlantic Airways, ha dichiarato: “Norse Atlantic Airways ha reso i viaggi a lungo raggio un’opzione conveniente per coloro che desiderano esplorare il mondo. Ora, grazie a Worldwide by easyJet saremo in grado di offrire collegamenti a corto raggio via Londra e Berlino, fornendo un accesso più facile a più destinazioni per i viaggiatori che cercano un valore eccezionale e un servizio di qualità. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri provenienti da tutta la rete easyJet a bordo dei nostri Boeing 787 Dreamliner all’avanguardia, mentre cerchiamo di espandere la nostra gamma di destinazioni a lungo raggio durante la stagione invernale”. Worldwide by easyJet è stato il primo servizio globale di collegamenti aerei di una compagnia aerea low cost europea e offre self-connections attraverso un digital, virtual hub.

EASA: SIB PER IL RIENTRO DI UN LARGE SPACE OBJECT – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha pubblicato il Safety Information Bulletin 2022-07 per sensibilizzare sul previsto rientro nell’atmosfera terrestre del large space object Rocket Long March 5B (CZ-5B). Gli European Union (EU) Space Surveillance and Tracking (SST) experts hanno stimato che i detriti generati dal suddetto oggetto probabilmente rientreranno nell’atmosfera terrestre in modo incontrollato tra il 30 e il 31 luglio 2022. L’EU SST ha previsto una serie di possibili traiettorie di rientro, una delle quali potrebbe potenzialmente influenzare il southern European airspace. L’EASA raccomanda alle National Aviation Authorities competenti, agli ANSP e agli operatori aerei di monitorare e prendere in considerazione regolarmente le ultime previsioni per il rientro e di adattare i propri risk assessments in base all’evoluzione della situazione e alle informazioni disponibili.

EASA: SIB CON RACCOMANDAZIONI PER MITIGARE I POTENZIALI SAFETY RISKS DERIVANTI DA AIRPORT OPERATIONAL ISSUES – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha pubblicato il Safety Information Bulletin Operations – Aerodromes, che avverte di possibili safety concerns derivanti dalle sfide nelle operazioni aeroportuali in Europa a causa del forte aumento della domanda di passeggeri quest’estate. Il numero di passeggeri è ora vicino ai livelli pre-pandemia in molte località. Il SIB rileva che attualmente non vi sono immediati significant safety or security concerns derivanti dalla situazione. L’obiettivo del SIB è la mitigazione dei potenziali rischi. Le sue raccomandazioni non vincolanti sono rivolte a tutte le parti interessate. Le raccomandazioni sono raggruppate in quattro aree: Collaboration, Occurrence reporting and Satefy Risk Management, Administrative Procedures and Flight Time Limitations. Il SIB raccomanda inoltre la consultazione di altre EASA guidance pertinenti e Safety Promotion Material.

SITA PRESENTA EVISA ED ETA PER MIGLIORARE L’ESPERIENZA DI VIAGGIO DEI PASSEGGERI INTERNAZIONALI – SITA, fornitore globale di tecnologia per il settore del trasporto aereo, ha annunciato il lancio delle soluzioni SITA eVISA e SITA Electronic Travel Authorization (ETA), per soddisfare la domanda in rapida crescita di governi di tutto il mondo che stanno spingendo verso soluzioni moderne di autorizzazione al viaggio, come i visti elettronici e le autorizzazioni di viaggio elettroniche, per stimolare le economie nazionali dopo il Covid-19, rafforzare la sicurezza e migliorare l’esperienza di viaggio. Le soluzioni di autorizzazione digitale annoverano tra i vantaggi una maggiore sicurezza, una riduzione degli oneri amministrativi, una maggiore facilità di viaggio e un aumento dei flussi di visitatori, promuovendo una spesa che va a beneficio delle economie locali e crea occupazione. Oggi, per un importante cliente governativo dell’area Asia-Pacifico, il sistema ETA di SITA consente di emettere oltre 3 milioni di ETA all’anno, il 96% delle richieste si traduce nell’emissione automatica di un’autorizzazione e il 99% di tutte le richieste viene elaborato con successo in meno di 12 ore. Sviluppata da SITA AT BORDERS, società di SITA specializzata nei servizi di gestione delle frontiere, la funzionalità mobile dei nuovi servizi eVisa ed ETA consente ai viaggiatori di presentare le domande e fornire le informazioni biometriche prima del viaggio tramite il cellulare.

LOCKHEED MARTIN SUPPORTERA’ IL MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE PER LA NOAA – Lockheed Martin è stata selezionata dalla National Aeronautics and Space Administration (NASA) per perfezionare ulteriormente i concetti per un critical instrument e lo spacecraft bus per i National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) GeoXO weather satellites, la prossima generazione dopo la Geostationary Operational Environmental Satellites – R (GOES-R) series. Questi futuri satelliti aiuteranno a salvare vite umane consentendo previsioni meteorologiche ancora più accurate e misureranno gli impatti ambientali causati dal cambiamento climatico globale. Le aggiudicazioni del Phase A contract riguardano GeoXO lightning mapper and spacecraft design. Insieme, aiuteranno la NOAA a dare un’occhiata ancora migliore alle condizioni meteorologiche avverse della Terra, ai sistemi marini e ai cambiamenti climatici. Il GeoXO spacecraft design sarebbe basato sul Lockheed Martin modernized LM 2100™ satellite bus, che offre maggiori performance e flessibilità per soddisfare le esigenze della missione NOAA nei prossimi decenni.

L’AMERICAN AIRLINES EDUCATION FOUNDATION RENDE L’ISTRUZIONE PIU’ ACCESSIBILE – L’American Airlines Education Foundation sta alleggerendo il costo dell’istruzione superiore per 452 studenti che dipendono dai team members della compagnia aerea. Nella sua più grande donazione fino ad oggi, la Education Foundation ha assegnato oltre 1,2 milioni di dollari in borse di studio per l’anno scolastico 2022-2023. Ogni destinatario ha ricevuto una borsa di studio di $2.500 e 107 studenti universitari di prima generazione hanno ricevuto ciascuno un premio aggiuntivo di $1.000. Le borse di studio finanziano studi universitari a tempo pieno in qualsiasi college, università o programma professionale accreditato in tutto il mondo. “Dai futuri professionisti medici, ad artisti, ingegneri, aviatori e altro ancora, questi studenti stanno già aprendo la strada al successo e stanno facendo grandi cose nelle loro comunità”, ha affermato Ron DeFeo, Chief Communications Officer, American. “Ogni anno siamo sbalorditi dall’ampiezza del talento e dell’aspirazione dei candidati e siamo particolarmente orgogliosi di investire nei membri del nostro team e nei loro figli, che sono un’estensione della nostra American Airlines family”.

DELTA CELEBRA 65 ANNI DI COLLEGAMENTO TRA MESSICO E U.S. – Correva l’anno 1957, il 15 luglio Western Airlines, predecessore di Delta Air Lines, è atterrata per la prima volta all’aeroporto internazionale di Città del Messico con un aereo DC-6B a 4 motori a pistoni, che pubblicizzava una cabina pressurizzata con aria condizionata innovativa per l’epoca e volava ad un’altitudine di 12.400 piedi. Molto è cambiato negli ultimi 65 anni: l’era dei jet ha ridotto di quasi la metà i tempi di volo e ha inaugurato un viaggio più confortevole. Western Airlines si è fusa con Delta Air Lines nel 1987 e Delta si è espansa per servire le principali destinazioni del Messico. Oggi Delta opera quotidianamente tra il Messico e gli Stati Uniti con aeromobili moderni dotati di First Class, Delta Comfort+ e Main Cabin service. Prosegue l’impegno di Delta per il Messico, la compagnia ha investito nel mercato stipulando un Joint Cooperation Agreement (JCA) con Aeromexico nel maggio 2017, collegando le reti delle compagnie aeree tra i due paesi, aumentando le opportunità di volo e migliorando la customer experience. Oggi, Delta e Aeromexico offrono 17 rotte tra Città del Messico e gli Stati Uniti, inclusi 35 voli settimanali da Los Angeles, 28 voli settimanali da New York, oltre al servizio tra altri importanti mercati transfrontalieri, come California, Texas e Florida, con un totale di 40 voli giornalieri. Inoltre, Delta sta condividendo la cultura messicana in tutto il mondo con l’introduzione di premium amenity kits realizzati artigianalmente dal marchio di abbigliamento messicano Someone Somewhere nella Delta One cabin.

EASYJET LANCIA UNA NUOVA ROTTA DA BIRMINGHAM A LISBONA – easyJet ha annunciato una nuova rotta da Birmingham a Lisbona che decollerà questo inverno. La nuova rotta segue i nuovi servizi dall’aeroporto per Nantes, Faro, Malaga e Palma di Maiorca, che sono decollati per la prima volta all’inizio dell’estate. I voli per Lisbona partiranno da Birmingham dal 2 novembre 2022 con partenze due volte a settimana, il mercoledì e il sabato. Negli ultimi mesi, le operazioni di easyJet a Birmingham hanno registrato una crescita sostenuta e la compagnia aerea ora serve clienti a Birmingham e nell’area circostante attraverso dieci aeroporti nel Regno Unito e in Europa, collegandosi a destinazioni cittadine, sciistiche e balneari. Quest’inverno la compagnia aerea sarà il vettore numero uno tra il Regno Unito e il Portogallo.

ROLLS-ROYCE PRESENTA LA STRADA VERSO ‘NET ZERO’ DI MTU AL SMM DI AMBURGO – Rolls-Royce presenterà le nuove mtu marine solutions for propulsion, automation and service, dai motori diesel con post-trattamento dei gas di scarico e motori a gas al loro utilizzo con combustibili sostenibili e sistemi ibridi, motori a metanolo, sistemi a celle a combustibile e mtu NautIQ marine automation products, sotto lo slogan ‘Pioneering the journey to net zero’ al SMM in Hamburg, dal 6 al 9 settembre 2022.