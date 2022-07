Etihad Airways registra un profitto record nel primo semestre

Etihad Airways ha annunciato oggi i risultati finanziari e operativi per la prima metà del 2022, registrando un core operating profit record di 296 milioni di dollari (primo semestre 2021: perdita di 392 milioni di dollari). Questo risultato è stato raggiunto nonostante i costi del carburante siano aumentati di quasi il 60% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

L’EBITDA aumenta a 691 milioni di dollari.

Etihad ha trasportato 4,02 milioni di passeggeri nel primo semestre 2022, oltre 3 milioni in più rispetto allo scorso anno (primo semestre 2021: 980.000), con un load factor medio del 75%. La compagnia aerea ha visto un forte aumento dei volumi di passeggeri a febbraio, poiché Abu Dhabi ha ulteriormente allentato le restrizioni legate alla pandemia.

Etihad Airways ha collegato Abu Dhabi a 71 destinazioni passeggeri e cargo in 45 paesi. Nella prima metà dell’anno Etihad ha lanciato cinque servizi estivi, comprese nuove rotte stagionali per Heraklion, sull’isola di Creta, e la città francese di Nizza.

Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Grazie al nostro programma di trasformazione, Etihad sta uscendo dalla pandemia più forte che mai, con una flotta di prim’ordine, una proposta per i clienti impareggiabile e la sostenibilità intessuta in ogni fibra della nostra attività. Mentre i viaggi aerei sono tornati nel 2022, Etihad era lì per riconnettere i nostri clienti con i loro cari e portarli nelle loro tanto attese vacanze, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri da e verso la nostra bellissima casa di Abu Dhabi.

La sostenibilità ha continuato a essere un’area prioritaria per Etihad quando abbiamo messo in servizio i nostri A350-1000 a basso consumo di carburante e abbiamo continuato i nostri sforzi di decarbonizzazione leader del settore, portando Etihad a essere recentemente nominata Environmental Airline of the Year.

Etihad Guest ha ottenuto risultati da record quest’anno, poiché abbiamo continuato a promuovere il coinvolgimento dei membri e abbiamo lanciato Conscious Choices, il primo programma fedeltà ecologico al mondo che premia i frequent flyer per aver fatto scelte sostenibili in volo e a terra.

I nostri risultati non sarebbero possibili senza il duro lavoro e l’impegno dell’intera famiglia Etihad e ora il nostro obiettivo è continuare questo slancio nella seconda metà dell’anno”.

Le passenger revenues di Etihad sono triplicate nei primi sei mesi dell’anno, salendo a 1,25 miliardi di dollari (primo semestre 2021: 320 milioni di dollari), quando un numero maggiore di viaggiatori d’affari e di piacere è tornato in volo. Ciò è stato supportato da più paesi della rete di Etihad che hanno allentato le restrizioni di viaggio legate al Covid.

Le operazioni cargo hanno continuato a fornire risultati eccezionali, con ricavi per 802 milioni di dollari nella prima metà del 2022, con un aumento del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I ricavi sono rimasti solidi nonostante l’aumento dei volumi passeggeri che limitano la belly-hold capacity, portando a una riduzione del 19% delle merci trasportate (295.020 tonnellate).

Come risultato di una costante attenzione al contenimento dei costi, i costi fissi e finanziari sono diminuiti nel primo semestre 2022, scendendo rispettivamente del 9% (o 29 milioni di dollari USA) e del 13% (o 22 milioni di dollari USA).

Etihad Guest, il pluripremiato programma fedeltà della compagnia aerea, ha registrato un record di acquisizioni di nuovi membri nel giugno 2022, aumentando a 7,95 milioni di membri in tutto il mondo.

Adam Boukadida, Chief Financial Officer, ha dichiarato: “Il nostro programma di trasformazione ha reso Etihad sostanzialmente più resiliente ed efficiente e siamo estremamente orgogliosi del nostro ritorno alla redditività nella prima metà del 2022. Nel primo semestre siamo riusciti a ridurre ulteriormente i costi fissi e finanziari di 50 milioni di dollari rispetto al primo semestre 2021, a ridurre il livello di indebitamento nel nostro bilancio e a migliorare il nostro EBITDA di oltre 600 milioni di dollari.

Mentre abbiamo intensificato le nostre operazioni e registrato un aumento di quattro volte del volume dei passeggeri, abbiamo mantenuto una stretta aderenza alla nostra base di costi. Di conseguenza, i nostri costi operativi sono aumentati solo del 26%, nonostante un aumento del 46% della capacità distribuita.

Il nostro utile operativo complessivo di 296 milioni di dollari USA testimonia la forza del nostro modello di business in Etihad e i miglioramenti che abbiamo apportato alla nostra performance finanziaria nel corso degli anni”.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)