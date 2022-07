Norwegian e Norse Atlantic Airways siglano un accordo

Norwegian Air Shuttle e Norse Atlantic Airways hanno stipulato un accordo che consentirà ai clienti di acquistare biglietti con connecting flights su entrambe le compagnie aeree in un’unica transazione.

“Questo accordo è vantaggioso per i nostri clienti e Norwegian. I nostri clienti in tutta Europa possono ora connettersi alle Norse routes attraverso gli Stati Uniti. Allo stesso modo, i clienti inbound che volano con Norse dagli Stati Uniti possono ora connettersi senza problemi alla rete Norwegian in tutta Europa con un biglietto”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

La Islandic software company DoHop sta fornendo la piattaforma per facilitare la stretta integrazione tra gli itinerari di volo di Norwegian e Norse. I voli operati da Norwegian nei paesi nordici e in Europa si collegheranno in modo efficiente con i Norse transatlantic flights.

I voli in coincidenza possono essere acquistati da oggi per viaggiare a settembre. I clienti possono ora cercare su https://connections.flynorse.com e presto saranno disponibili anche su motori di ricerca come Finn.no e Google Flights.

Norse Atlantic Airways è una nuova compagnia aerea a lungo raggio con base in Norvegia. È stata fondata nel marzo 2021 e ha iniziato le operazioni nel giugno 2022. Oggi, Norse opera voli economici a lungo raggio per New York, Los Angeles, Fort Lauderdale, Orlando, Oslo, Berlino e Londra con una continua espansione prevista.

Nel 2022 Norwegian celebra il suo 20° anniversario. Norwegian opera voli domestici in Norvegia e nei paesi nordici e collega i paesi nordici a 104 destinazioni in tutta Europa, con 450 voli ogni giorno.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)