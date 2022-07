Air France lancia un servizio non-stop da Parigi-Charles de Gaulle a New York-Newark Liberty (EWR)

In qualità di compagnia aerea leader sulla rotta Parigi-New York, Air France continua ad aumentare la sua capacità tra le due città.

A partire dal 12 dicembre 2022, la compagnia aerea opererà un servizio giornaliero non-stop tutto l’anno tra il suo hub di Parigi-Charles de Gaulle e New York-Newark Liberty (EWR), il secondo aeroporto internazionale più grande che serve la New York metropolitan area, situato a circa 18 miglia da Manhattan.

I voli saranno operati da Boeing 777-200 con una capacità di 280 posti (40 in Business, 24 in Premium Economy e 216 in Economy) e dotati di connessione Wi-Fi.

Orario dei voli (in ora locale):

AF062: Parte da Parigi-Charles de Gaulle alle 12:30, arriva alle 15:00.

AF063: Parte da New York Newark Liberty alle 17:05, arriva alle 06:05 (il giorno successivo).

Questo volo giornaliero segna il ritorno di Air France a Newark, storica destinazione servita dalla compagnia aerea con voli diretti fino al 2012. Si aggiungerà allo “shuttle” service introdotto tra l’aeroporto Parigi-Charles de Gaulle e New York- John F. Kennedy con 6 voli giornalieri operati da Air France e 2 dal suo partner dell’alleanza Skyteam Delta Air Lines.

New York-Newark Liberty sarà la 18a destinazione di Air France in Nord America questo inverno, insieme ad Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, Seattle e Washington D.C. negli Stati Uniti, Montreal, Toronto e Vancouver in Canada, Cancun e Città del Messico in Messico.

I dettagli dell’orario e delle tariffe dei voli sono disponibili su airfrance.com.

Questo programma di volo è soggetto a modifiche e rimane soggetto all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni governative. Prima di mettersi in viaggio, Air France invita i propri clienti a verificare le restrizioni di viaggio e i documenti richiesti all’arrivo a destinazione. Informazioni più dettagliate sono disponibili su airfrance.traveldoc.aero.

(Ufficio Stampa Air France)