Emirates riavvia i voli per London Stansted con un servizio giornaliero

Emirates ha ripreso i servizi passeggeri per London Stansted (STN), servendo il suo terzo gateway londinese con un volo giornaliero. La compagnia aerea ha piani avanzati per aumentare la capacità da five-weekly services a voli giornalieri, a partire da oggi.

Con il ritorno dei servizi per Stansted, Emirates ha intensificato le sue operazioni su Londra con nove voli giornalieri, inclusi sei voli giornalieri per Heathrow e un doppio volo giornaliero per Gatwick (Emirates serve attualmente London Gatwick con tre voli giornalieri fino al 3 agosto 2022). I servizi aggiunti soddisferanno la domanda del mercato e offriranno ai clienti più scelte di viaggio e connettività migliorata quest’estate.

London Stansted sarà servita dal Boeing 777-300ER wide-body di Emirates, equipaggiato con il suo ‘Game Changer’ First Class product. Il volo Emirates EK65 partirà da Dubai alle 08:50 e arriverà a London Stansted alle 13:30 ora locale. Il volo di ritorno, EK68, partirà da London Stansted alle 21:10 e arriverà a Dubai alle 7:10 ora locale, il giorno successivo.

I biglietti possono essere acquistati su emirates.com, Emirates Sales Office, tramite agenti di viaggio o tramite agenti di viaggio online.

London Stansted rimane un hub chiave per le operazioni passeggeri e cargo della compagnia aerea. Il servizio giornaliero offrirà ai clienti nell’est e nel sud-est del Regno Unito più opzioni di viaggio, flessibilità e convenienza quando viaggiano con Emirates verso più di 130 destinazioni, via Dubai.

Emirates attualmente serve sette gateway nel Regno Unito. Entro ottobre 2022, la compagnia aerea servirà il paese con 110 voli settimanali, tra cui: sei volte al giorno per Londra Heathrow; servizio giornaliero per London Stansted; doppio servizio giornaliero con A380 per London Gatwick; tre volte al giorno per Manchester, incluso un doppio servizio giornaliero con A380 (a partire dal 1 ottobre 2022); doppio servizio giornaliero per Birmingham; cinque voli settimanali per Newcastle; un servizio giornaliero per Glasgow.

La compagnia aerea attualmente serve anche London Gatwick con tre voli giornalieri fino al 3 agosto 2022. La frequenza aggiunta serve la domanda dei clienti e accoglie i passeggeri interessati dagli adeguamenti di capacità sui voli da London Heathrow.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)