Singapore Airlines Group registra un forte utile operativo nel primo trimestre grazie alla crescita della domanda

Singapore Airlines Group (SIA Group) ha registrato un record first-quarter operating profit di 556 milioni di dollari, che è stato anche il secondo profitto trimestrale più alto della sua storia. Ciò è avvenuto quando la domanda di viaggi aerei è aumentata notevolmente dopo che Singapore ha completamente aperto i suoi confini ai viaggiatori vaccinati nell’aprile 2022.

Singapore Airlines (SIA) e Scoot hanno trasportato 5,1 milioni di passeggeri durante il trimestre, con un aumento del 158,2% rispetto al trimestre precedente e quattordici volte in più rispetto a un anno prima

“Il traffico passeggeri e i load factor sono stati robusti in tutte le classi di cabine e segmenti di viaggio, nonché in tutte le regioni ad eccezione dell’Asia orientale dove permangono restrizioni alle frontiere in alcuni mercati.

I ricavi dei voli passeggeri sono aumentati di 1,456 miliardi di dollari (+119,3%) su base trimestrale, a 2,676 miliardi di dollari, sulla scia di una crescita del traffico del 126,7%. Il load factor è aumentato di 34,1 punti percentuali, al 79,0%, il più alto dall’inizio della pandemia, poiché la crescita del traffico ha superato l’espansione della capacità del 28,9%. I ricavi Cargo sono diminuiti di 17 milioni di dollari (-1,5%), a 1,096 miliardi di dollari, poiché la domanda per l’air freight è diminuita a causa dei blocchi legati alla pandemia in Cina. I ricavi del Gruppo sono aumentati di 1,439 miliardi di dollari (+58,2%), a 3,911 miliardi di dollari.

La spesa è cresciuta di 816 milioni di dollari (+32,1%) su base trimestrale, a 3,355 miliardi di dollari.

Il Gruppo ha registrato un operating profit di 556 milioni di dollari, un miglioramento di 623 milioni di dollari rispetto alla perdita di 67 milioni di dollari del trimestre precedente.

Il Gruppo ha registrato un first quarter net profit di 370 milioni di dollari, contro una perdita di 210 milioni di dollari nel trimestre precedente (+580 milioni di dollari).

E’ stato registrato un surplus di cassa operativo di 1,480 miliardi di dollari per i tre mesi, un miglioramento trimestre su trimestre di 978 milioni di dollari.

Al 30 giugno 2022, il patrimonio netto del Gruppo era di 22,9 miliardi di dollari, con un aumento di 0,5 miliardi di dollari rispetto al 31 marzo 2022”, afferma SIA Group.

“Nel corso del primo trimestre, Singapore Airlines ha preso in consegna due Airbus A350-900, uno dei quali è entrato a far parte della flotta operativa. Nel primo trimestre sono entrati in servizio anche tre Boeing 737-8 consegnati nell’esercizio precedente. Un 737-8 consegnato durante il trimestre entrerà a far parte della flotta operativa dopo il retrofit della cabina. Scoot ha preso in consegna un A320neo, entrato in servizio nel trimestre insieme a due A321neo consegnati nel trimestre precedente. Un A320ceo è stato rimosso dalla flotta operativa in preparazione alla restituzione del leasing.

La flotta operativa di Singapore Airlines comprendeva 127 aeromobili passeggeri e sette freighter al 30 giugno 2022, mentre Scoot aveva 55 aeromobili passeggeri nella sua flotta operativa. Con un’età media di sei anni e tre mesi, il Gruppo opera una delle flotte più giovani ed efficienti in termini di consumi del settore aereo. Ciò consente al Gruppo di offrire ai clienti maggiore comfort e prodotti innovativi, promuovendo ulteriormente l’efficienza operativa e sostenendo gli sforzi in corso per ridurre le emissioni di carbonio.

Durante il trimestre, Singapore Airlines e Scoot hanno ripristinato i servizi verso diverse destinazioni nel sud-est asiatico (Cebu, Davao, Hat Yai, Kota Kinabalu e Medan), oltre a Nanchino, in Cina. Scoot ha lanciato nuovi servizi per Jeju, in Corea del Sud. Al 30 giugno 2022 la rete passeggeri del Gruppo copriva 98 destinazioni in 36 paesi e territori e si sta avvicinando al network pre-pandemia. SIA ha servito 72 destinazioni, Scoot 47 destinazioni e il cargo network comprendeva 107 destinazioni.

In risposta alla forte domanda di trasporto aereo, SIA Group adeguerà il network di Singapore Airlines e Scoot nella Northern Winter operating season (dal 30 ottobre 2022 al 25 marzo 2023). SIA aumenterà i servizi verso punti in tutto il Giappone, ripristinerà la sua rete indiana ai livelli pre-pandemia, aggiungerà più voli per Los Angeles e Parigi e continuerà i suoi servizi diretti per Vancouver. Scoot lancerà servizi non-stop per Tokyo (Narita) e Osaka, oltre ad aggiungere altri voli per Bangkok, Cebu, Manila, Seoul e Surabaya.

Si prevede che la capacità del Gruppo salirà a circa il 68% dei livelli pre-pandemia nel secondo trimestre dell’esercizio 2022/23 e a circa il 76% entro il terzo trimestre dell’esercizio 2022/23″, prosegue SIA Group.

“La domanda di viaggi dovrebbe rimanere solida nel breve termine, mentre ci dirigiamo verso il periodo dei viaggi di fine anno, con le vendite a termine che rimarranno favorevoli per i prossimi tre mesi fino a ottobre 2022.

Mentre la cargo demand dall’Asia è in ripresa, questa è stata compensata da una air cargo activity stagionalmente più lenta durante l’estate. Si prevede che i rendimenti rimarranno superiori ai livelli pre-Covid nel breve e medio termine, poiché la air cargo capacity rimane limitata sulle rotte commerciali chiave da e verso l’Asia, in particolare tra Europa e Asia, nel mezzo del conflitto Russia-Ucraina. Le modifiche alla situazione Covid-19 in Cina potrebbero anche avere un impatto sulla ripresa in corso dei volumi delle esportazioni del Paese.

Le pressioni inflazionistiche, compresi i prezzi elevati del carburante, continuano a destare preoccupazione. Gli aumenti dei tassi di interesse e il rallentamento della crescita economica in molti paesi del mondo, compresi i mercati chiave di SIA Group, sono fattori di rischio per la ripresa dei viaggi passeggeri e la cargo demand, che stiamo monitorando da vicino.

Mentre affrontiamo queste incertezze, il Gruppo terrà sotto controllo i costi, rafforzerà le basi operative e finanziarie e investirà nei nostri prodotti, servizi, capacità e persone. Gli sforzi di trasformazione di SIA aiuteranno il Gruppo a rimanere agile e flessibile, a mantenere la disciplina dei costi e ad essere pronto a cogliere le opportunità di guadagno e crescita man mano che si presentano”, conclude SIA Group.

(Ufficio Stampa SIA Group)