Il primo Boeing 737 MAX di Bonza arriva in Australia

Boeing ha consegnato il primo 737-8 a Bonza, un nuovo vettore che diventa la prima compagnia aerea australiana a operare il nuovo 737 MAX. Oggi, Bonza ha tenuto una arrival ceremony per commemorare la pietra miliare e accogliere l’arrivo del 737-8 nella sua Sunshine Coast base.

“Siamo più che entusiasti di accogliere il nostro primo 737 MAX al Sunshine Coast Airport, con così tanto entusiasmo in tutto il paese per Bonza. Speriamo che oggi sia emozionante anche per le comunità in cui voleremo”, ha affermato Tim Jordan, CEO di Bonza. “I nostri team hanno lavorato duramente dietro le quinte per raggiungere questo importante traguardo e non vediamo l’ora di avviare le operazioni nel prossimo futuro. L’efficienza, l’affidabilità e la capacità complessiva del 737 MAX ci consentiranno di fornire ai nostri clienti voli a basso costo e il massimo livello di comfort a bordo”.

“Questa è una pietra miliare straordinaria per Bonza e Boeing, poiché la compagnia aerea si unisce a molti operatori in tutto il mondo che hanno lanciato il servizio con il 737 MAX”, ha affermato Christy Reese, vice president of Commercial Sales and Marketing Asia Pacific, Boeing Commercial Airplanes. “Bonza ha creato un nuovo modello di business per creare nuovi mercati nel dinamico mercato australiano dell’aviazione commerciale. Siamo fiduciosi che i velivoli 737-8 a basso consumo di carburante consentiranno alla compagnia aerea di offrire ai propri passeggeri un’esperienza di volo confortevole e un’opzione più sostenibile per viaggiare in tutto il paese”.

“Il 737-8 consentirà a Bonza di ottimizzare le sue operazioni domestiche, riducendo al contempo il consumo di carburante e le emissioni di carbonio del 20%, creando una noise footprint inferiore del 50% rispetto agli aerei della generazione precedente. La famiglia 737 MAX dispone degli ultimi motori CFM International LEAP-1B, advanced technology winglets e altri miglioramenti aerodinamici per migliorare le performance e ridurre i costi operativi. Più di 40 compagnie aeree in tutto il mondo operano il 737 MAX, che ha effettuato oltre 720.000 revenue flights per un totale di oltre 1,8 milioni di flight hours dalla fine del 2020.

Con base nella Sunshine Coast australiana, Bonza ha annunciato l’impegno di aggiungere sette 737 MAX alla sua flotta entro il suo primo anno di attività. La compagnia aerea sta lavorando duramente per iniziare i voli alla fine di settembre, previa approvazione normativa. La compagnia aerea ha anche lanciato un contest nazionale sulle piattaforme di social media per chiedere alla gente del posto di aiutare a nominare i suoi aeroplani”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing)