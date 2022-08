News Brevi – 01.08.2022

VOLA A DUBAI CON EMIRATES E RICEVI UN PASS GRATUITO PER ATLANTIS AQUAVENTURE – Da oggi e fino al 21 agosto, ogni biglietto Emirates per Dubai o per qualsiasi altra destinazione con uno scalo a Dubai di oltre 15 ore, includerà un pass di un’intera giornata per l’Aquaventure Waterpark, il parco acquatico più grande del mondo e una delle attrazioni turistiche più popolari di Dubai (Termini e condizioni applicati. Per l’elenco completo delle condizioni, visitare il sito: https://www.emirates.com/it/italian/). I passeggeri Emirates che viaggiano dall’Italia possono usufruire della promozione prenotando il loro volo per Dubai o per qualsiasi altra destinazione con scalo a Dubai da oggi fino al 21 agosto 2022, in qualsiasi classe per viaggi dal 5 agosto 2022 al 15 ottobre 2022. Il biglietto gratuito per il parco acquatico Aquaventure dà diritto a un ingresso di un’intera giornata durante gli orari di apertura delle strutture (Il parco acquatico Aquaventure chiude alle 18.30). Oltre a questa nuova offerta esclusiva, ci sono altri modi per risparmiare sulle vacanze a Dubai con Emirates tra cui My Emirates Pass. I clienti che viaggiano verso o via Dubai in qualsiasi momento fino al 30 settembre 2022, possono esplorare la città spendendo meno con My Emirates Pass. Potranno usufruire di sconti e vantaggi esclusivi in centinaia di punti vendita, luoghi di svago e ristoranti, semplicemente mostrando la carta d’imbarco Emirates. I soci di Emirates Skywards, il programma di fidelizzazione della compagnia aerea, possono guadagnare Miglia Skywards quando fanno acquisti e cenano nel Dubai Mall, la più grande destinazione al mondo per lo shopping, l’intrattenimento e il tempo libero.

AEROPORTO DI TRAPANI BIRGI: LUGLIO CHIUDE CON 113.362 PASSEGGERI – Nuovo record all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, che tocca quota 1.042 movimenti e 113.362 passeggeri. L’ultima volta era accaduto nel 2017. “Prima dei numeri hanno già parlato le immagini dello scalo, in questi giorni, eloquenti quanto le statistiche”, ha commentato con entusiasmo il presidente di Airgest, Salvatore Ombra. A luglio il numero delle rotte è salito fino a 15 nazionali e 15 internazionali e 218 movimenti settimanali. Rispettivamente, gli aumenti percentuali per passeggeri e movimenti in transito dall’aeroporto di Trapani Birgi sono +73% e +40% rispetto a luglio 2021. Una percentuale di crescita che aumenta se si considera l’analisi del periodo gennaio luglio 2022. Si registrano, infatti, un totale dall’inizio dell’anno di 475.559 passeggeri e 4.893 movimenti, e cioè +216% in termini di passeggeri e +79% di movimenti, rispetto al periodo gennaio luglio 2021. Il confronto dei dati rispetto al 2019 (luglio 22 vs luglio 2019) è del +177% di passeggeri e del +72% di movimenti, mentre osservando il periodo gen-lug 2022 vs 2019 sono +94% passeggeri e +55% movimenti.

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO D’URGENZA DA CATANIA A ROMA – Si è concluso nel primo pomeriggio di ieri, domenica 31 luglio, il trasporto sanitario d’urgenza da Catania a Roma di un neonato, di appena 5 mesi, in imminente pericolo di vita. La missione è stata effettuata con un Falcon900 da parte di un equipaggio del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il velivolo, uno degli assetti della Forza Armata pronti 24 ore su 24 per questo genere di necessità, su ordine della Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare, è decollato dalla base del 31° Stormo di Ciampino ed ha raggiunto l’aeroporto di Catania. Dopo aver imbarcato il piccolo paziente, la mamma ed un’ equipe medica per l’assistenza sanitaria in volo, è decollato nuovamente alla volta di Roma. Il trasporto d’urgenza era stato richiesto dalla Prefettura di Messina, attivata dal Centro Cardiologico Pediatrico presso l’Ospedale San Vincenzo di Taormina (ME) a causa delle critiche condizioni di salute del neonato. Dopo che il velivolo è atterrato a Ciampino, il piccolo paziente è stato immediatamente trasferito in ambulanza all’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” della Capitale per ricevere le urgenti cure necessarie (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ANA HOLDINGS: I RISULTATI DEL TRIMESTRE CHIUSO IL 30 GIUGNO 2022 – ANA HD informa: “Nel primo trimestre del FY22 (1 aprile 2022 – 30 giugno 2022), l’economia giapponese è stata in ripresa, con utili generalmente in miglioramento e consumi personali in graduale ripresa. Nell’airline industry, la domanda passeggeri è in rapida ripresa, con restrizioni di viaggio allentate sui voli domestici e minori restrizioni all’ingresso in vari paesi per i voli internazionali. In queste condizioni economiche e operative, l’aumento dei ricavi dovuto principalmente all’air transportation business ha contribuito a un operating revenue di 350,4 miliardi di yen per i tre mesi terminati il 30 giugno 2022 (+176% anno su anno). Mentre il continuo impatto del COVID-19 ha comportato una operating loss di 1,3 miliardi di yen, l’ordinary income è stato di 4,3 miliardi di yen e il net income attribuibile ai proprietari della casa madre è stato di 1,0 miliardi di yen, segnando la prima volta in dieci trimestri che ANA HD ha registrato un utile netto”. “Siamo lieti di vedere i risultati del primo trimestre, con l’aumento della domanda di passeggeri per i viaggi domestici e internazionali e l’aumento dei ricavi in tutti i nostri segmenti di business”, ha affermato Kimihiro Nakahori, Executive Vice President and Group Chief Financial Officer. “Questi risultati sono una dimostrazione degli sforzi profusi dal team globale di ANA e ci aiutano a posizionarci per continuare a soddisfare le esigenze dei nostri clienti in questo difficile ambiente operativo”. L’operating cash flow si è avvicinato ai livelli pre-COVID, superando i 100 miliardi di yen. ANA HD mantiene le sue previsioni finanziarie per il FY2022, prevedendo un ritorno all’utile.

BRUSSELS AIRLINES LANCIA UN SAFETY VIDEO UNICO CON HOOVERPHONIC – Brussels Airlines lancia un video accattivante per attirare l’attenzione dei suoi passeggeri sulle importanti safety instructions di un volo. “In linea con la sua lunga tradizione di mettere il meglio del Belgio sulla world map, la compagnia ha preso l’iconica band belga Hooverphonic sotto la sua ala. Il gruppo ha scritto una canzone accattivante basata sul testo esatto delle istruzioni. Il risultato è una clip unica, in cui la canzone si mescola ad immagini surreali tra cui un omaggio artistico a Magritte, altro esempio di eccellenza belga. Dal 1 agosto, il video sarà visualizzato su tutti gli aerei a lungo raggio della compagnia aerea. Da anni Brussels Airlines è un ambasciatore di volo per il Belgio, offrendo a bordo una selezione di birre, vini e cioccolatini belgi. Da oggi anche la musica belga fa parte di quella selezione. Per continuare ad attirare l’attenzione dei suoi passeggeri sulle importanti istruzioni di sicurezza a bordo, Brussels Airlines ha creato da molti anni video creativi invece dei classici video sulla sicurezza. Fino a poco tempo, le istruzioni di sicurezza venivano presentate con un film d’animazione umoristico. In precedenza anche i Red Devils hanno dato le istruzioni. Oggi Brussels Airlines lancia un nuovissimo video sulla sicurezza che sarà mostrato sui suoi voli a lungo raggio a partire dal 1° agosto”, afferma Brussels Airlines. “Le safety instructions che diamo a bordo alla partenza sono essenziali. La sicurezza è la nostra priorità, ma questo non è sinonimo di banale in Brussels Airlines. Per anni abbiamo cercato di attirare l’attenzione dei nostri passeggeri con umorismo e creatività. Il risultato della collaborazione unica con Hooverphonic ne è l’esempio perfetto. Siamo molto felici che il nostro orgoglio belga abbia raccolto la sfida e abbia fatto di tutto per creare una canzone e una clip sorprendenti che faranno il giro del mondo da oggi”, afferma Michel Moriaux, Head of Marketing, Brussels Airlines. Il 1° agosto Hooverphonic ha sorpreso i passeggeri in partenza all’aeroporto di Bruxelles con un breve set a uno dei gate. Durante quel set, hanno eseguito, oltre ai loro brani, anche la canzone che hanno creato per il Brussels Airlines safety video.

SWISS: RESPINTO IL NUOVO PILOTS COLLECTIVE LABOUR AGREEMENT – I membri della Aeropers pilots association hanno votato per respingere il collective labour agreement (CLA2022) negoziato tra Swiss International Air Lines (SWISS) e l’Aeropers executive committee con una maggioranza dell’80,5% dei voti espressi. Il risultato del referendum è stato annunciato oggi da Aeropers dopo un periodo di commento di due settimane, seguito da un ulteriore periodo di votazione dei membri di due settimane. “Il CLA2022 che avevamo concluso pienamente rappresentava un compromesso che, dal nostro punto di vista, ha affrontato equamente gli interessi sia di SWISS che di Aeropers”, afferma Oliver Buchhofer, SWISS’s Head of Operations and a Member of the SWISS Extended Management Board. “Se fosse stato accettato, il nuovo CLA ci avrebbe dato stabilità contrattuale in un ambiente aereo altamente instabile per i prossimi quattro anni. Ci rammarichiamo per questo risultato referendario, ma naturalmente accettiamo questa decisione a maggioranza”. A seguito del rifiuto del nuovo accordo proposto, il CLA-less status in vigore dal 1 aprile 2022 continuerà per ora. Ciò non dovrebbe influire negativamente sulla stabilità delle operazioni di volo. “SWISS valuterà ora quale forma potrebbe assumere una futura collaborazione con l’attuale Aeropers executive committee. Le prossime settimane verranno utilizzate anche per valutare ancora una volta la posizione e gli interessi a lungo termine della compagnia e per determinare i prossimi passi”, prosegue Buchhofer.

AERONAUTICA MILITARE: INTERVENTO DI SOCCORSO DELL’82° CENTRO C/SAR – Nel pomeriggio di oggi 1° agosto, un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Trapani, ha effettuato il recupero di una donna infortunatasi sugli scogli di Cala Fossa dello Stinco, a Castellammare del Golfo (TP). L’equipaggio, in prontezza d’allarme con elicottero HH-139B, ha ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) di Poggio Renatico (FE) ed è decollato dall’aeroporto di Trapani poco prima delle 16:30 per imbarcare due tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sicilia. Una volta imbarcati, l’elicottero militare si è diretto immediatamente nella zona di intervento. Raggiunta la Fossa dello Stinco, in considerazione della zona particolarmente impervia, la donna è stata recuperata tramite l’uso del verricello. Una volta a bordo ed in sicurezza, l’infortunata è stata trasportata all’Ospedale civico di Palermo dove è stata affidata alle cure dei sanitari. Terminato l’intervento, l’equipaggio ha fatto rientro a Trapani per riprendere la prontezza di allarme SAR (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LEONARDO: PERFEZIONATA LA CESSIONE DI GLOBAL ENTERPRISE SOLUTIONS PER 450 MILIONI DI DOLLARI – Leonardo informa: “Leonardo comunica che la controllata statunitense Leonardo DRS ha perfezionato la vendita del business Global Enterprise Solutions (GES) a SES per un importo pari a 450 milioni di dollari, al lordo della tassazione. La finalizzazione dell’operazione è avvenuta in seguito all’ottenimento di tutte le approvazioni normative richieste”.

AMERICAN AIRLINES: NUOVA RACCOLTA FONDI PER STAND UP TO CANCER – American Airlines, in collaborazione con Stand Up To Cancer® (SU2C) e Mandy Moore, l’attrice, cantante e compositrice nominata agli Emmy, ai Grammy e ai Golden Globe, sta lanciando la sua campagna annuale di raccolta fondi per innovative and life-saving cancer research. Da ora fino al 30 settembre, i clienti riceveranno 25 miglia bonus American Airlines AAdvantage® per ogni dollaro donato da $25 o più per Stand Up To Cancer. Inoltre, chiunque utilizzi la propria carta di credito AAdvantage Mastercard® American Airlines per contribuire tra $25 e $10.000, riceverà 50 miglia bonus AAdvantage per dollaro fino a raggiungere $1 milione di donazioni. “Il supporto offerto dai nostri generosi membri del team e dai clienti è stato straordinario nella nostra partnership di sei anni con Stand Up To Cancer”, ha affermato Ron DeFeo, Chief Communications Officer, American Airlines. “Questa è una testimonianza di quanto siamo appassionati della missione di Stand Up di salvare vite umane finanziando la ricerca che ha portato a scoperte scientifiche rivoluzionarie nella lotta contro il cancro”. Da quando ha unito le forze per la prima volta nel 2016, American ha raccolto oltre 11 milioni di dollari a beneficio di SU2C attraverso gli sforzi di raccolta fondi. Nel 2019 American ha debuttato con una campagna che ha offerto a coloro che donano la possibilità di onorare una persona cara inserendo il proprio nome su un aeromobile Airbus A321 in una speciale livrea SU2C.

QATAR AIRWAYS SPONSORIZZA IL PRESTIGIOSO QATAR GOODWOOD FESTIVAL – Qatar Airways, Official Airline Carrier, ha sponsorizzato per la quarta volta il prestigioso Qatar Goodwood Festival in collaborazione con il Qatar Racing and Equestrian Club (QREC). Il festival si è svolto dal 26 luglio al 30 luglio presso l’ippodromo di Goodwood, West Sussex, Regno Unito. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Miriamo a portare i più alti livelli di servizio e stile in tutto ciò che facciamo in Qatar Airways, il che rende la nostra sponsorizzazione del prestigioso Qatar Goodwood Festival una scelta naturale. Il nostro sostegno a questo evento evidenzia l’affinità per i cavalli che condividiamo in Qatar con il Regno Unito e dimostra anche che il Regno Unito è una destinazione essenziale nella nostro network mondiale, che comprende London Heathrow, London Gatwick, Manchester ed Edimburgo”. Qatar Airways opera fino a 11 voli giornalieri collettivamente da London Heathrow, London Gatwick, Manchester ed Edimburgo, consentendo ai passeggeri di godere di una connettività senza interruzioni verso oltre 150 destinazioni tramite il World’s Best Airport – Hamad International Airport.

EMIRATES SKYWARDS: MIGLIAIA DI SKYWARDS MILES IN OFFERTA QUEST’ESTATE – Emirates Skywards, il programma fedeltà di Emirates e flydubai, offre ai membri ancora più motivi per esplorare il mondo quest’estate con offerte esclusive di Miglia bonus. Si possono accumulare Miglia questo agosto con voli, soggiorni in hotel, autonoleggi, partner lifestyle e molto altro. Emirates Skywards ha più di 29 milioni di membri in tutto il mondo. Il programma fedeltà offre quattro livelli di abbonamento: Blue, Silver, Gold e Platinum, con ogni livello che guadagna privilegi esclusivi. I soci possono accumulare Miglia Skywards con partner che vanno da compagnie aeree, hotel e autonoleggi a brand finanziari, leisure e lifestyle. Le Miglia Skywards possono essere riscattate per un’ampia gamma di premi, inclusi biglietti aerei di compagnie aeree partner, upgrade di volo, soggiorni in hotel, biglietti, ospitalità in occasione di eventi sportivi e culturali, tour ed esperienze a pagamento. Per ulteriori informazioni, visitare www.emirates.com/skywards.

ROLLS-ROYCE SVOLGERA’ UN RUOLO PRINCIPALE NELL’U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE NUCLEAR MICROREACTOR PROGRAM – Rolls-Royce svolgerà un ruolo chiave nell’U.S. Department of Defense nuclear microreactor program. “Rolls-Royce è un leader del settore nello sviluppo di fonti di energia affidabili per aiutare il Department of Defense e altri clienti a essere resilienti utilizzando varie fonti di energia. Siamo pionieri di tecnologie all’avanguardia che forniscono soluzioni pulite, sicure e competitive. Siamo entusiasti di far parte del vincente BWXT team insieme a Northrop Grumman, Aerojet Rocketdyne e Torch Technologies, e di espandere le nostre capacità in nuclear power generation”, afferma Rolls-Royce. BWXT costruirà il primo Advanced Microreactor negli Stati Uniti.

ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS INVESTE PER DARE UN CONTRIBUTO ALLA SICUREZZA DELLA GERMANIA E DELLE NAZIONI ALLEATE – Gli mtu engines di Rolls-Royce equipaggiano molti dei veicoli e delle navi da cui dipende la prontezza operativa delle forze armate tedesche e di molte forze alleate. “Al fine di contribuire alla sicurezza della Germania e delle nazioni alleate e per essere in grado di soddisfare la crescente domanda di motori MTU per applicazioni militari, a seguito del cambiamento nella politica di sicurezza, in modo tempestivo e affidabile, l’azienda sta costruendo ampliamenti capacità nei prossimi anni. Rolls-Royce prevede di assumere fino a 450 dipendenti aggiuntivi nel suo Power Systems business nei prossimi dieci anni, a seconda della situazione specifica degli ordini. Le capacità di consegna devono essere migliorate attraverso l’espansione delle strutture e delle assembly lines. Oltre alla fornitura di propulsion and energy solutions, Rolls-Royce Power Systems sta attualmente sviluppando sustainable and climate-neutral technologies, che possono svolgere un ruolo importante nella modernizzazione delle forze armate in futuro. Questi includono hybrid drives, microgrids and fuel cells. Già oggi molti motori mtu possono operare con combustibili sostenibili. In questo modo, anche i motori a combustione esistenti possono essere operati in modo quasi neutrale dal punto di vista climatico”, afferma Rolls-Royce.