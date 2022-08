Air Canada riporta i risultati finanziari del secondo trimestre 2022

Air Canada ha annunciato oggi i risultati finanziari del secondo trimestre 2022.

“Gli ultimi tre mesi sono stati molto impegnativi per la nostra compagnia, i nostri dipendenti e i clienti dal punto di vista operativo. Il percorso verso il recupero da qualsiasi evento grave è raramente diretto e facile. Ringrazio i nostri dipendenti per il loro lavoro incredibilmente duro, la professionalità dimostrata e l’impegno, poiché abbiamo trasportato in sicurezza oltre 9,1 milioni di clienti nel trimestre, quasi 8 milioni in più rispetto al secondo trimestre 2021 o circa il 70% del totale dei clienti trasportati nell’intero anno 2021”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada.

“Il settore in tutto il mondo sta affrontando condizioni senza precedenti quando emerge dalle restrizioni legate alla pandemia. La situazione è particolarmente difficile in Canada, dove siamo passati da una chiusura di quasi due anni del trasporto aereo alla ricostruzione della nostra capacità fino a quasi l’80% dei livelli del 2019 in pochi mesi. Nonostante la meticolosa pianificazione e progettazione, i partecipanti coinvolti nel sistema di trasporto aereo stanno affrontando una pressione significativa per il riavvio. Continuiamo a lavorare insieme per riportare l’esperienza di viaggio alle aspettative e siamo incoraggiati dai recenti miglioramenti.

Dal punto di vista finanziario, siamo soddisfatti dei nostri risultati poiché abbiamo generato $154 milioni di EBITDA nel trimestre, un aumento significativo rispetto a un EBITDA trimestrale negativo di $656 milioni di un anno fa, e i ricavi operativi si sono avvicinati a $4 miliardi nel trimestre, un miglioramento di circa $3,1 miliardi rispetto al secondo trimestre 2021. Rispetto ai livelli pre-pandemia, le vendite anticipate dei biglietti del secondo trimestre 2022 hanno raggiunto il 94% di quelle dello stesso trimestre del 2019. Nel secondo trimestre, la nostra capacità operativa era il 73% dello stesso trimestre 2019 e, nonostante la minore capacità, i passenger revenues sono stati l’80% di quelli generati nel secondo trimestre 2019, trainati da rendimenti più elevati”, ha proseguito Rousseau.

“Ci aspettavamo che i viaggi sarebbero rimbalzati in modo significativo una volta che le restrizioni fossero state revocate. Siamo entrati nel periodo di punta dei viaggi estivi a quasi il 90% dei nostri livelli di personale pre-pandemia, pianificando prudentemente di operare circa l’80% del nostro schedule pre-pandemia nel secondo trimestre 2022, abbiamo registrato un load factor dell’80,5%, che rappresenta un miglioramento significativo rispetto ai livelli del secondo trimestre 2021, ma è comunque diminuito di circa quattro punti percentuali rispetto al secondo trimestre 2019. Per mitigare l’impatto a breve termine su clienti e dipendenti, abbiamo recentemente adottato ulteriori misure per appiattire i picchi e smussare il flusso di traffico, riducendo in modo proattivo il nostro programma nei mesi di luglio e agosto.

Riconosciamo gli inconvenienti e le interruzioni che alcuni dei nostri clienti hanno dovuto affrontare e ce ne rammarichiamo profondamente. Per noi non si tratta di una normale attività. Ringraziamo i nostri clienti per la comprensione e la fedeltà che stanno dimostrando ad Air Canada in questi tempi senza precedenti”, ha concluso Rousseau.

La capacità operativa è aumentata di circa cinque volte rispetto al secondo trimestre 2021. La capacità nel secondo trimestre è stata del 73% rispetto al secondo trimestre 2019, in linea con le proiezioni di Air Canada del 26 aprile 2022.

Passenger revenues di 3,441 miliardi di dollari, aumentati di circa otto volte rispetto al secondo trimestre 2021.

Operating revenues di 3,981 miliardi di dollari, aumentati di quasi cinque volte rispetto al secondo trimestre 2021.

Le spese operative di 4,234 miliardi di dollari sono aumentate di 2,264 miliardi di dollari rispetto al secondo trimestre 2021.

Operating loss di 253 milioni di dollari, in miglioramento rispetto a una perdita operativa di 1,133 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2021.

EBITDA (excluding special items) di 154 milioni di dollari, migliore dell’EBITDA negativo di 656 milioni di dollari nel secondo trimestre 2021.

Net loss di 386 milioni di dollari, o $1,60 per diluted share, rispetto a una perdita netta di 1,165 miliardi di dollari, o $3,31 per diluted share, nel secondo trimestre 2021.

Free cash flow di 441 milioni di dollari, con un aumento di quasi 2,1 miliardi di dollari rispetto al secondo trimestre 2021.



Alla fine di giugno 2022, in risposta alle sfide senza precedenti affrontate dal sistema di trasporto aereo, Air Canada ha deciso di cancellare in modo proattivo circa l’8% dei suoi scheduled flight a luglio e agosto 2022. Questa riduzione rappresenta in media circa 154 voli in meno al giorno, principalmente su rotte domestiche e transfrontaliere statunitensi da e per Toronto e Montreal (nelle ore di punta).

Nel luglio 2022 Air Canada ha finalizzato un accordo per l’acquisto di due nuovi Boeing 777 Freighter, con consegne previste nel 2024.

Per il terzo trimestre 2022, Air Canada prevede di aumentare la propria capacità di circa il 131% rispetto allo stesso trimestre 2021 (circa il 79% della capacità del terzo trimestre 2019).

Air Canada prevede di aumentare la sua capacità per l’intero anno 2022 di circa il 150% rispetto ai livelli del 2021 (circa il 74% dei livelli 2019). Air Canada continuerà ad adeguare la capacità e ad adottare altre misure secondo necessità, anche per tenere conto della domanda dei passeggeri, delle linee guida sulla salute pubblica e delle restrizioni di viaggio a livello globale, nonché di altri fattori, come l’inflazione e altre pressioni sui costi.

Per il 2022, Air Canada mantiene le sue aspettative di un annual EBITDA margin di circa l’8-11%.

Le parole di Jason Berry, Vice President, Cargo, Air Canada, sui risultati del secondo trimestre

Jason Berry, Vice President, Cargo, Air Canada, ha fornito la seguente dichiarazione: “È stato un altro trimestre entusiasmante per Air Canada Cargo, mentre continuiamo a costruire strategicamente la nostra attività e investire nel nostro futuro. La continua crescita attraverso la nostra rete globale è stata una chiave per alimentare il nostro futuro. I nostri investimenti attenti e mirati nella nostra freighter fleet e le nostre self-handled cargo-only ground operations nei nostri principali hub in tutto il Canada e a livello internazionale, insieme al rimanere focalizzati sulla qualità del servizio, sono strategie chiave per rafforzarsi e crescere come unico vettore combinato del Nord America”.

“Il secondo dei nostri Boeing 767 converted freighters è entrato in servizio e abbiamo preso in consegna due nuovi 767 Freighter dallo stabilimento Boeing, che entreranno in servizio nel 2023. Abbiamo annunciato un’ulteriore espansione della nostra flotta con l’acquisizione di due factory-built Boeing 777 Freighter, che entreranno in servizio nel 2024. La notizia di oggi è una testimonianza dell’incredibile lavoro dei nostri dipendenti e partner e vorrei ringraziarli tutti per i loro continui sforzi per trasformare la nostra attività. L’investimento in long range widebody freighters, combinato con la nostra flotta di 767 Freighter in crescita e una solida rete passeggeri, ci consentirà di continuare a dare vita alle operazioni cargo più flessibili e diversificate delle Americhe. Sul campo, stiamo continuando a fare considerevoli investimenti in strutture, tecnologia e personale per prepararci alla crescita che ci aspetta”.

