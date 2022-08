Iberia torna ai livelli di attività pre-pandemia nella prossima stagione invernale

Iberia sta finalizzando il suo programma invernale 2022-2023, che inizierà il 30 ottobre e durerà fino al 25 marzo 2023. La compagnia aerea continua a consolidare il recupero dell’intera rete di voli e destinazioni e quest’inverno offrirà la stessa capacità di cui disponeva prima della pandemia, in gran parte grazie al rilancio delle sue ultime rotte in America Latina, al suo impegno per i voli statunitensi e a un maggiore dispiegamento di voli nella sua rete a corto e medio raggio.

Iberia mantiene l’impegno di recuperare i voli diretti per Rio de Janeiro e Caracas, le ultime due destinazioni ancora in sospeso dopo la pandemia e, a partire da novembre, la compagnia aerea offrirà tre frequenze settimanali su ciascuna delle rotte.

Gli altri sviluppi più rilevanti in questo mercato sono L’Avana, da tre a cinque frequenze settimanali, la rotta Guatemala-El Salvador, da cinque a sette frequenze settimanali, Quito, con sei voli settimanali, e Guayaquil, con tre.

Il Messico continua ad essere il mercato con il maggior numero di voli disponibili, insieme a Bogotá e Buenos Aires, dove Iberia consoliderà i suoi due voli giornalieri questa stagione invernale. A Santiago del Cile, Lima e San Paolo effettua un volo giornaliero, così come a San José in Costa Rica, che va da sei a sette frequenze settimanali. Montevideo e Panama avranno sei voli settimanali e Porto Rico ne avrà quattro durante l’inverno.

Negli Stati Uniti, il cambiamento principale è l’estensione dell’attività verso Dallas alla stagione invernale. Inizialmente, Iberia ha lanciato questa nuova rotta solo per questa estate fino al 29 ottobre. Dallas è l’hub principale per American Airlines – partner di Iberia, British Airways, Finnair e Aer Lingus nella JBA per il Nord Atlantico – e genera traffico sufficiente per mantenere questa rotta anche in inverno, con tre frequenze settimanali fino a febbraio e quattro a marzo. Iberia opera questa rotta con l’Airbus A330, consentendo ai clienti di godere della sua gamma completa: Business, Premium Economy ed Economy.

Inoltre, Iberia cresce in diverse destinazioni negli Stati Uniti rispetto allo scorso inverno. A Miami passerà da 10 a 14 frequenze settimanali, due voli giornalieri, e a New York da 10 a 13 frequenze settimanali, arrivando a 14 a marzo.

Nella sua rete a corto e medio raggio, Iberia Group distribuisce una capacità ancora maggiore rispetto all’inverno 2019, con un impegno sia per i corporate che per i leisure markets.

In Europa, Iberia punta sull’Italia. La compagnia aggiungerà sette frequenze extra su Milano (passando da 28 a 35 voli settimanali) e quattro extra su Roma (37 voli settimanali). In entrambe le destinazioni, offrirà una media di cinque voli giornalieri in ciascuna direzione.

In Portogallo, Iberia offrirà fino a 40 voli settimanali a Lisbona (fino a sei voli giornalieri) e opererà la sua rotta per Funchal durante l’inverno con tre frequenze settimanali.

Ginevra, Bruxelles e Bordeaux sono altre rotte corporate dove Iberia aumenterà la sua capacità. A Ginevra raggiungerà 34 frequenze settimanali (fino a cinque voli giornalieri); a Bruxelles offrirà fino a tre frequenze giornaliere; a Bordeaux, anche Iberia Regional/Air Nostrum aumenterà i suoi voli, raggiungendo tre frequenze giornaliere.

In Spagna, Iberia, Iberia Express e Iberia Regional/Air Nostrum si concentreranno sul traffico business e anche sulle Isole Baleari e Canarie.

Nella stagione invernale, Iberia riprende tutte le sue operazioni sul Madrid-Barcelona Air Shuttle service, raggiungendo livelli pre-pandemia, con 87 frequenze settimanali e fino a 15 voli giornalieri in ciascuna direzione.

La compagnia aerea si sta espandendo anche a Bilbao, con un massimo di sei voli giornalieri; a La Coruña, Asturie e Vigo, con un massimo di quattro voli giornalieri; a Santiago, Santander e San Sebastián, con tre voli giornalieri.

Da parte sua, Iberia Express aumenterà la sua capacità nelle Isole Baleari di circa il 49% rispetto allo stesso periodo del 2019-20, con una crescita particolarmente significativa sulla rotta Madrid-Ibiza. Nelle Isole Canarie, aumenterà la capacità di circa il 28%, in particolare a Tenerife, Lanzarote e La Palma, con oltre un milione di posti offerti.

Iberia Express rafforzerà anche il suo programma di voli verso altre destinazioni domestiche come Malaga e Siviglia e verso destinazioni internazionali come Copenhagen, Dublino, Berlino e Lione.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)