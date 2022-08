News Brevi – 02.08.2022

AEROPORTO DI VENEZIA: BOLLETTINO SUI DATI DI TRAFFICO E SERVIZI – Aeroporto di Venezia informa: “Tende a migliorare la situazione all’aeroporto intercontinentale di Venezia. Lo dicono tutti i principali indicatori del servizio all’utenza. L’andamento emerge dal report settimanale del Gruppo SAVE relativa ai dati di traffico e dei servizi dell’aeroporto di Venezia, avviata in un’ottica di dialogo continuativo con l’utenza e gli stakeholder dello scalo. Nella settimana dal 25 al 31 luglio, il Marco Polo ha gestito 241.207 passeggeri. I voli complessivi tra arrivi e partenze sono stati 1.681, di cui il 2,1% cancellato. I servizi all’utenza si sono ulteriormente regolarizzati, grazie all’unanime impegno di tutti gli operatori presenti in aeroporto. Nel periodo considerato, il tempo medio di attesa ai varchi di sicurezza è stato di 7’02’’ (un dato sostanzialmente invariato rispetto alla settimana 18-24 luglio che era stato di 7 minuti). Per quanto riguarda i tempi di riconsegna bagagli, la media è stata di 24 minuti per la consegna del primo bagaglio (come nella settimana precedente) e di 33 minuti per l’ultimo (un minuto in meno rispetto alla settima 18-24 luglio). I bagagli “disguidati” in arrivo al Marco Polo (valigie spedite in ritardo da altri scali o erroneamente inviate a Venezia) sono stati 1.086, in riduzione dell’11,89% rispetto ai 1.189 bagagli disguidati accolti nella settimana precedente. I bagagli riavviati dallo scalo alla giusta destinazione sono stati 1.116, portando una riduzione del 5,8% dei numeri di valigie stoccate in aeroporto rispetto alla settimana precedente”.

BELLARIA E IGEA MARINA AIRSHOW: PAN E 15° STORMO ALLA MANIFESTAZIONE SUL LITORALE ROMAGNOLO – Domenica 31 luglio si è tenuta la manifestazione aerea di Bellaria-Igea Marina che ha visto la partecipazione dei velivoli ed elicotteri dell’Aeronautica Militare. In particolare, come oramai avviene di consueto, l’Air Show di Bellaria-Igea Marina è stato aperto, sulle note del Inno di Mameli, dal “passaggio bandiera” effettuato da un elicottero HH-139B del 15° Stormo di Cervia che successivamente ha effettuato una dimostrazione di ricerca e soccorso in mare (Search&Rescue). Prima dell’atteso programma acrobatico delle Frecce Tricolori che hanno chiuso l’evento, gli spettatori presenti hanno assistito all’esibizione dell’elicottero NH90 dell’Esercito Italiano, dell’AW109A dei Carabinieri e dell’AW139 della Guardia di Finanza, oltre ai velivoli acrobatici civili, come il KR2S, il PITTS Special ed il CAP231. Oltre alle esibizioni in volo degli assetti dell’Aeronautica Militare, numerose sono state le iniziative sul lungomare che hanno avvicinato la Forza Armata a tutti gli appassionati ed i curiosi presenti. Particolare gradimento ha riscosso il simulatore di volo ludico, gli stand ed i desk informativi della Forza Armata. Tra le autorità aeronautiche presenti anche il Comandante della 1ª Regione Aerea di Milano, Generale di Divisione Aerea Francesco Vestito, ed il Comandante del 15° Stormo, Colonnello Giacomo Zanetti. Il giorno successivo, i piloti ed alcuni tecnici del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico “Frecce Tricolori” hanno colto l’occasione per addestrarsi in un’esercitazione di recupero e soccorso in mare al largo della costiera romagnola. Nel corso della particolare attività addestrativa è stato simulato il salvataggio degli equipaggi militari in difficoltà che sono stati recuperati dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia. Questa attività rappresenta per lo Stormo romagnolo la principale attività che viene assicurata 24 ore su 24 ogni giorno dell’anno su tutto il territorio nazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA: L’A330-900NEO TEAM USA PROTAGONISTA ALL’EAA AIR VENTURE DI OSHHOSH – Per la prima volta in assoluto, un jet Delta è atterrato sulla pista del Wittman Regional Airport di Oshkosh, Wisconsin, per prendere parte all’EAA AirVenture. L’Airbus A330-900neo, con la special Team USA livery, è apparso in primo piano sia in mostra statica che in una dimostrazione di volo durante la sua breve sosta di 30 ore a Oshkosh. AirVenture, un festival di una settimana ospitato ogni anno dalla Experimental Aircraft Association, è spesso definito la più grande celebrazione dell’aviazione del mondo. L’evento attira più di mezzo milione di piloti e appassionati di aviazione da tutto il mondo, insieme a oltre 10.000 velivoli di vario tipo e annata. Il Delta Ship 3411 è arrivato a Oshkosh la mattina di lunedì 25 luglio, a seguito di un breve volo charter da Detroit con diverse dozzine di dipendenti volontari che si sono impegnati con il pubblico, hanno promosso il brand e hanno sostenuto iniziative di reclutamento, tra cui il programma Delta Propel Pilot Career Pathway, per tutta la settimana. Il pomeriggio successivo Ship 3411 ha eseguito una breve dimostrazione di volo per gli spettatori, con diversi passaggi sull’aeroporto, prima di partire immediatamente per il ritorno al servizio passeggeri. “Oltre al valore per il cliente, la nostra presenza ci dà la possibilità di parlare con i giovani, attirando l’attenzione su carriere e aspirazioni future”, ha affermato Patrick Burns, V.P. – Flight Operations and System Chief Pilot. Ship 3411 ha suscitato grande interesse e ha attirato più di 4.000 visitatori durante il periodo di otto ore in cui è stato aperto al pubblico per i tour. Il tour guidato di Ship 3411 ha dato agli ospiti l’accesso all’intera cabina passeggeri, inclusi i nuovi posti Delta Premium Select e le suite Delta One, prima di culminare in una visita all’A330-900neo flight deck. Gli ospiti che visitavano ogni cabina hanno avuto l’opportunità di interagire con i piloti Delta sull’aereo. Ship 3411 è stato consegnata a Delta nel maggio 2021 ed è uno dei 15 A330-900neo in servizio con la compagnia aerea. L’aereo è stato presentato con la sua livrea distintiva nel dicembre 2021, per celebrare l’impegno di otto anni di Delta a servire come official airline del Team USA, a partire dai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Pechino 2022. Delta gestirà i viaggi per il Team USA attraverso i Los Angeles 2028 Olympic and Paralympic Games. Lanciato nel 2018, il Delta Propel Career Pathway program offre un percorso accelerato al flight deck per studenti selezionati.

EASYJET NOMINA IL NUOVO CHIEF CUSTOMERR AND MARKETING OFFICER – easyJet ha nominato Robert Birge nel nuovo ruolo di Chief Customer and Marketing Officer, entrando nell’airline’s management board. Questo ruolo riunisce una serie di aree chiave tra cui Marketing, Digital, Customer Service insieme a Customer Experience e Insight. Robert si unirà alla compagnia aerea alla fine di questo mese. “Robert è un leader di grande esperienza con un’eccellente esperienza nel marketing. Di recente si è unito a easyJet da ASOS dove, in qualità di Chief Customer Officer, ha supervisionato il marketing, l’esperienza cliente end-to-end e l’analisi dei dati per l’azienda. In precedenza, Robert ha trascorso sei anni in KAYAK come CMO e ha anche fatto parte dell’original start up team dietro l’agenzia di viaggi online statunitense Orbitz, gestendo la creazione del brand”, afferma easyJet. Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Robert porta con sé una vasta esperienza da un’ampia gamma di travel and consumer brands. Innovare continuamente il modo in cui offriamo la nostra esperienza unica per i clienti easyJet è un’area di interesse chiave per la compagnia aerea e quindi non vediamo l’ora di accogliere Robert alla fine di questo mese”. Commentando l’adesione alla compagnia aerea, Robert Birge ha affermato: “easyJet è un brand iconico nel settore dei viaggi, essendo da tempo pioniere nel rendere la promessa di viaggiare più conveniente e più facile. Sono incredibilmente entusiasta della visione strategica, della qualità e dell’energia dell’airline management board e non vedo l’ora di lavorare con loro per plasmare il futuro della customer experience e del brand”.

AIRLINK LANCIA IL PRIMO VOLO DIRETTO CAPE TOWN – MAPUTO – Airlink lancerà il primo volo diretto tra Cape Town e Maputo il 31 agosto 2022. Il nuovo servizio sarà operato tre volte alla settimana con Embraer 135 a 37 posti. Il CEO e Managing Director di Airlink, Rodger Foster, ha affermato: “Airlink sta rispondendo alla richiesta da parte del mercato turistico di un servizio diretto tra le due città costiere che stanno crescendo anche come importanti centri di attività economica, tra cui il commercio e il turismo. Collegando le due città con volo diretto, anziché via Johannesburg, dimezzeremo il tempo di viaggio e daremo più tempo ai clienti di svolgere le proprie attività di business e di godersi le attrazioni, il cibo e la cultura di Maputo”. Inoltre ha anche aggiunto: “Questa nuova rotta sostiene la strategia di crescita di Airlink, la volontà di sviluppo del network e di programmare voli che connettano Cape Town ad altre destinazioni chiave per il business e il turismo dell’Africa meridionale”. Il Mozambico è un mercato importante per Airlink, che al momento offre voli da Johannesburg a Maputo, Beira, Nampula, Pemba, Tete e Vilanculos, che Airlink serve anche con volo diretto da Mbombela/Nelspruit.

LOCKHEED MARTIN RADDOPPIA IL SUO VENTURE FUND – Lockheed Martin ha annunciato oggi di aver raddoppiato il suo venture capital fund da $200 milioni a $400 milioni. Lockheed Martin Ventures utilizzerà i fondi aumentati per continuare ad accelerare l’innovazione futura della difesa attraverso investimenti in start-up technology companies. “Il successo dei nostri venture capital investments fino ad oggi è una testimonianza della nostra strategia e consente a Lockheed Martin di continuare a fornire soluzioni innovative in tutti i domini”, ha affermato Jay Malave, CFO, Lockheed Martin. “Il raddoppio del nostro ventures fund ci consentirà di aumentare il numero di start-up con cui possiamo lavorare per far progredire le tecnologie di sicurezza del 21° secolo, a vantaggio dei nostri clienti”. “Le società del portafoglio di Lockheed Martin Ventures sfruttano le ultime tecnologie dirompenti e all’avanguardia nelle attività principali e nei nuovi mercati importanti per Lockheed Martin. Dal 2007, il ventures fund ha investito in più di 70 start-up le cui innovazioni emergenti hanno il potenziale per diventare tecnologie fondamentali che aiutano a risolvere le complesse sfide affrontate dai clienti. Da inizio anno, il ventures fund ha già investito in 11 nuove società tecnologiche focalizzate su aree di interesse per Lockheed Martin”, afferma Lockheed Martin.

LOCKHEED MARTIN: CAMBIO AL VERTICE DI MFC – Lockheed Martin ha annunciato che il Missiles and Fire Control (MFC) Executive Vice President, Scott T. Greene, andrà in pensione, a partire dal 31 dicembre 2022, dopo oltre 41 anni di servizio in azienda. Rimarrà nel suo ruolo attuale fino a quando non verrà nominato un successore. Prima del suo ruolo come executive vice president, Greene è stato MFC vice president of Tactical & Strike Missiles, con totale responsabilità commerciale, operativa e finanziaria nelle aree Hypersonic Weapon Systems, Long Range Precision Fires, Close Combat Systems, Strike Systems and Advanced Programs. Prima di guidare il team Tactical & Strike Missiles, Greene ha ricoperto una serie di posizioni di crescente responsabilità durante la sua carriera in Lockheed Martin. Dopo la nomina di un successore, Greene fungerà da consulente strategico per garantire una transizione senza intoppi.