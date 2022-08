JetBlue annuncia i risultati del secondo trimestre 2022

JetBlue Airways ha comunicato oggi i risultati del secondo trimestre 2022.

“Reported GAAP loss per share di ($0,58) nel secondo trimestre 2022, rispetto al diluted earnings per share di $0,59 nel secondo trimestre 2019. L’adjusted loss per share è stata di ($0,47) nel secondo trimestre 2022, rispetto a un adjusted diluted earnings per share di $0,60 nel secondo trimestre 2019.

GAAP pre-tax loss di ($151) milioni nel secondo trimestre 2022, rispetto a un pre-tax income di $236 milioni nel secondo trimestre 2019. Escludendo le voci una tantum, adjusted pre-tax loss di ($102) milioni nel secondo trimestre 2022, rispetto a un adjusted pre-tax income di $238 milioni nel secondo trimestre 2019.

La capacità è aumentata del 2,3% su tre anni, rispetto alla guidance per l’aumento di capacità dal 2% al 3% su tre anni. I ricavi sono aumentati del 16,1% su tre anni, rispetto alla guidance per un aumento del 16% o superiore su tre anni. I ricavi sono stati migliori rispetto alla fascia alta delle prospettive iniziali a causa della robusta domanda in tutto il network.

JetBlue ha chiuso il secondo trimestre 2022 con circa 2,6 miliardi di dollari di liquidità illimitata, mezzi equivalenti, investimenti a breve termine e titoli negoziabili a lungo termine, ovvero il 32% delle entrate 2019”, afferma JetBlue.

Il 28 luglio 2022, JetBlue e Spirit Airlines hanno annunciato che i loro boards of directors hanno approvato un accordo di fusione definitivo in base al quale JetBlue acquisirà Spirit per $33,50 per azione in contanti (leggi anche qui).

“Questa combinazione aumenta la rilevanza di JetBlue e offre ai consumatori più scelte sfruttando le reti e le flotte complementari delle compagnie aeree. JetBlue prevede di raggiungere 600-700 milioni di dollari in sinergie annuali una volta completata l’integrazione, guidata in gran parte dall’ampliamento dell’offerta derivante dalla maggiore ampiezza e profondità del network combinato. JetBlue prevede che la transazione aumenterà in modo significativo l’utile per azione nel primo anno intero successivo alla chiusura”, prosegue JetBlue.

“Sebbene il settore non abbia ancora riportato la capacità ai livelli 2019, la Northeast Alliance (NEA) sta crescendo ben al di sopra del mercato statunitense. La NEA ha aggiunto oltre 50 nuove rotte e ha aumentato le frequenze su altre 130 rotte. Collettivamente con American, JetBlue offre ora più servizi a New York rispetto agli altri due vettori legacy.

Oggi, JetBlue ha annunciato l’accelerazione del suo programma di ritiro dell’E190, portandolo avanti di oltre un anno fino alla metà del 2025 rispetto ai piani precedenti per uscire dalla flotta entro la fine del 2026. JetBlue ha attualmente un considerevole portafoglio ordini di A220, con 100 A220 totali nella flotta della compagnia aerea o in ordine, a seguito di un accordo recentemente rivisto annunciato all’inizio di quest’anno”, prosegue la compagnia.

“Sono molto contento di aver trovato un accordo con Spirit e non vediamo l’ora di accogliere i loro 10.000 membri del team in JetBlue, mentre creiamo un vero low-fare challenger per le ‘Big Four’ airlines dominanti. Insieme espanderemo la nostra combinazione unica e dirompente di servizio pluripremiato e tariffe basse competitive a più clienti in tutto il paese, combinando il meglio di entrambe le compagnie aeree.

Abbiamo registrato ricavi da record per il secondo trimestre, siamo in grado di superarli di nuovo qui nel terzo trimestre e di guidare il nostro primo profitto trimestrale dall’inizio della pandemia. Sono orgoglioso di affermare che le nostre performance operative sono migliorate in modo significativo durante il trimestre e abbiamo sfruttato il forte contesto di domanda per ottenere una crescita dei ricavi al di sopra della fascia alta del nostro guidance range originario. Siamo entrati nel terzo trimestre con un solido slancio.

Mentre i prezzi elevati del carburante e i nostri investimenti operativi a breve termine stanno pesando sui nostri margini quest’estate, stiamo facendo progressi costanti nelle nostre iniziative a lungo termine per migliorare strutturalmente la nostra redditività e aumentare il nostro potere di guadagno a lungo termine”, afferma Robin Hayes, JetBlue’s Chief Executive Officer.

“Abbiamo intrapreso un’azione decisiva lo scorso trimestre per ridurre di 10 punti il nostro piano di capacità per l’intero anno e creare una maggiore resilienza nelle operazioni, registrando buoni rendimenti: abbiamo chiuso maggio e giugno con un completion factor superiore al 98%, rispetto a circa 90% durante le prime tre settimane di aprile”, ha affermato Joanna Geraghty, JetBlue’s President and Chief Operating Officer.

“Sono molto soddisfatta dell’esecuzione del team in questo trimestre, per posizionarci in modo da tornare a una redditività sostenuta nella seconda metà dell’anno. Nonostante le difficoltà operative di aprile, i successivi investimenti operativi che abbiamo effettuato e il forte aumento dei prezzi del carburante durante tutto il trimestre, siamo usciti dal secondo trimestre con un adjusted pre-tax profit per il mese di giugno e non vediamo l’ora di portare questo slancio nel Q3 e oltre”, ha affermato Ursula Hurley, Chief Financial Officer, JetBlue.

“Prevediamo che il livello elevato degli investimenti operativi si normalizzerà una volta superato il picco estivo. Di conseguenza, prevediamo di vedere un miglioramento della produttività nel quarto trimestre e nel 2023. Stiamo intraprendendo un nuovo piano per mantenere bassi i nostri costi, incentrato sull’applicazione delle migliori pratiche riguardo l’efficienza operativa e di pianificazione. Grazie al forte slancio dell’attività e alla continua esecuzione delle nostre varie iniziative strategiche – dalla Northeast Alliance all’evoluzione del nostro Loyalty program, al ridimensionamento dei JetBlue Travel Products e ora anche al nostro nuovo structural cost program – stiamo gettando le basi per migliorare strutturalmente il nostro potenziale di guadagno a lungo termine”.

(Ufficio Stampa JetBlue – Photo Credits: JetBlue)