Etihad Airways amplia le sue cargo operations con l’A350F Freighter

Etihad Airways ha confermato il suo ordine con Airbus per sette A350F Freighter di nuova generazione, a seguito del suo precedente impegno annunciato al Singapore Airshow.

“I freighter miglioreranno la capacità cargo di Etihad, con i cargo aircraft più efficienti disponibili sul mercato. Questo ordine per l’A350F vede il vettore nazionale degli Emirati Arabi Uniti espandere il suo rapporto con Airbus aggiungendosi al suo ordine esistente per la passenger version più grande A350-1000, cinque dei quali sono stati consegnati”, afferma Airbus.

Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Nella costruzione di una delle flotte più giovani e sostenibili del mondo, siamo lieti di estendere la nostra partnership a lungo termine con Airbus per aggiungere l’A350 Freighter alla nostra flotta. Questa capacità cargo aggiuntiva sosterrà la crescita senza precedenti che stiamo vivendo nella divisione Etihad Cargo. Airbus ha sviluppato un notevole fuel-efficient aircraft che, insieme all’A350-1000 nella nostra flotta passeggeri, sostiene il nostro impegno a raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050″.

“Airbus è lieta di estendere la sua partnership di lunga data con Etihad Airways, che ha recentemente introdotto i servizi passeggeri A350 e sta continuando a costruire sulla famiglia con la versione cargo, l’A350F”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer and Head of Airbus International. “Questo new generation large freighter offre vantaggi senza precedenti e impareggiabili in termini di range, fuel efficiency e risparmio di CO2, che supportano i clienti migliorando l’efficienza operativa, riducendo allo stesso tempo l’impatto ambientale”.

“Etihad ha anche siglato un accordo a lungo termine per gli Airbus Flight Hour Services (FHS) per supportare l’intera flotta A350, per mantenere le performance degli aeromobili e ottimizzare l’affidabilità. Questo segna il primo Airbus FHS contract per una A350 fleet in Medio Oriente. Separatamente, Etihad ha anche optato per Skywise Health Monitoring di Airbus, consentendo alla compagnia aerea di accedere a real-time management of aircraft events and troubleshooting, risparmiando tempo e riducendo i costi dell’unscheduled maintenance.

Come parte della famiglia a lungo raggio più moderna del mondo, l’A350F offre un alto livello di commonality con le versioni passeggeri dell’A350. Con una 109 tonne payload capability, l’A350F può servire tutti i mercati cargo. L’aereo è dotato di una large main deck cargo door, con la lunghezza e la capacità della fusoliera ottimizzate rispetto a standard pallets and containers del settore”, prosegue Airbus.

“Oltre il 70% dell’airframe dell’A350F è realizzata con materiali avanzati, il che si traduce in un take-off weight più leggero di 30 tonnellate, generando almeno il 20% in meno di consumo di carburante ed emissioni rispetto al suo attuale concorrente più vicino. L’A350F soddisfa pienamente gli standard ICAO sulle emissioni di CO2 che entreranno in vigore nel 2027. Compreso l’impegno di oggi, l’A350F ha ottenuto 31 ordini fermi da sei clienti.

L’A350F soddisfa l’imminente ondata di sostituzioni di large freighter e l’evoluzione dei requisiti ambientali, dando forma al futuro dell’air freight. L’A350F sarà dotato di motori Rolls-Royce Trent XWB-97 a basso consumo di carburante”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)