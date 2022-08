News Brevi – 03.08.2022

ITA AIRWAYS: OFFERTA SPECIALE PER GLI OPERATORI DEL SETTORE TURISMO – ITA Airways informa: “ITA Airways ha a cuore il benessere degli operatori del settore turismo e a conferma dell’attenzione a loro riservata li invita a concedersi una pausa e partire per le vacanze estive con le vantaggiose tariffe a loro dedicate. L’offerta è riservata a tutti gli agenti di viaggio e ad alcuni operatori selezionati e consente di raggiungere le destinazioni nazionali della Compagnia ad una tariffa speciale. Nel dettaglio l’agevolazione prevede il 30% di sconto sulle tariffe (tasse escluse) Classic, Flex e Superior in classe Economy da acquistare da oggi al 12 agosto, per viaggiare nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 settembre 2022. La prenotazione e l’emissione dei biglietti potranno essere effettuate dagli agenti di viaggio tramite il portale B2B ITA Airways Connect e dai dipendenti degli operatori selezionati mediante intranet aziendale. Grazie a questa iniziativa, continua la strategia di ITA Airways che mira a rafforzare il contatto con i propri partner del settore turismo, da sempre parte integrante del business della Compagnia”.

EMIRATES INVITA I FIRST OFFICER A SCALARE LE LORO CARRIERE E GODERE DEL DUBAI LIFESTYLE – Emirates, il più grande operatore mondiale di Airbus A380 e Boeing 777, sta cercando di reclutare First Officers che soddisfino gli standard della compagnia aerea in materia di sicurezza, abilità tecnica e customer experience. “I candidati selezionati possono aspettarsi di scalare nuove vette di carriera con la flotta wide-body di Emirates e la rete globale di rotte in continua espansione, e godersi uno stile di vita eccellente nella dinamica Dubai. Per i piloti, un futuro con Emirates significa volare verso diverse destinazioni attraverso la rete della compagnia aerea che copre sei continenti e 140 destinazioni. Significa anche pilotare una delle flotte più giovani e moderne del mondo, che ora conta 265 aeromobili Airbus e Boeing. Con i continui investimenti di Emirates nel rinnovamento della sua flotta, i piloti della compagnia aerea voleranno anche Boeing 787-9 Dreamliner, Boeing 777-X e Airbus A350-900 nei prossimi anni. I piloti di Emirates completano internamente solidi evidence-based training programmes con istruttori altamente qualificati in ambienti appositamente progettati. La struttura di addestramento all’avanguardia della compagnia aerea ospita 10 full-flight simulators per Boeing 777 e Airbus 380. La crescita della compagnia aerea offre numerose opportunità per una naturale progressione di carriera. I candidati che si candidano per la posizione di First Officer devono avere esperienza su multi-engine, multi-crew aircraft, una valid ICAO Airline Pilot License e un’esperienza minima di 2.000 ore di volo su 20 tonne MTOW (maximum take-off weight) aircraft. I candidati interessati possono verificare i criteri di idoneità e presentare domanda online qui: https://www.emiratesgroupcareers.com/pilots/“, afferma Emirates.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A LUGLIO 2022 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di luglio. A luglio Ryanair Group ha trasportato 16,8 milioni di passeggeri (luglio 2021: 9,3 milioni), con un load factor del 96% (80% a luglio 2021). A dicembre Ryanair Group aveva trasportato 9,5 milioni di passeggeri con un load factor dell’81%, a gennaio 7,0 milioni con un load factor del 79%, a febbraio 8,7 milioni con un load factor dell’86%, a marzo 11,2 milioni con un load factor dell 87%, ad aprile 14,2 milioni con un load factor del 91%, a maggio 15,4 milioni con un load factor del 92%, a giugno 15,9 milioni con un load factor del 95%. Ryanair ha operato oltre 92.300 voli a luglio.

SAS PRESENTA I DOCUMENTI SOFA E SOAL NELL’AMBITO DEL CHAPTER 11 PROCESS – SAS AB (“SAS”) e ciascuna delle sue sussidiarie soggette al voluntary chapter 11 process negli Stati Uniti, a breve presenteranno ciascuno uno Statement of Financial Affairs (SOFA) e un Schedule of Assets and Liability (SOAL) alla U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. “I documenti fanno parte del voluntary chapter 11 process di SAS negli Stati Uniti e contengono informazioni finanziarie dettagliate, alla chapter 11 petition date (5 luglio 2022), comprese informazioni su attività, passività ed entrate, per ciascun debitore SAS che è soggetto al chapter 11 process. Le informazioni finanziarie contenute nei SOFA e nei SOAL non sono oggetto di revisione contabile e riflettono gli sforzi ragionevoli delle entità debitrici SAS per segnalare le informazioni finanziarie di ciascun singolo debitore su base non consolidata. Di conseguenza, è probabile che gli importi elencati nei SOFA e nei SOAL differiscano, a volte in modo sostanziale, dai conti consolidati presentati da SAS nelle relazioni finanziarie della compagnia. SAS pubblicherà il suo rapporto intermedio sul terzo trimestre (novembre 2021-luglio 2022) il 26 agosto 2022, in conformità con il suo calendario finanziario. Ulteriori informazioni sul chapter 11 process sono disponibili sul sito Web dedicato alla ristrutturazione della compagnia: https://sasgroup.net/transformation”, afferma SAS.

LO CHEF LORENZO COGO A BORDO DI LA COMPAGNIE SULLA TRATTA MILANO – NEW YORK – La Compagnie informa: “Per i mesi di luglio e agosto, è Lorenzo Cogo a firmare il piatto speciale per La Compagnie con un’interpretazione pop del tradizionale baccalà mantecato. Vicentino, classe ’86, figlio e nipote di cuochi, Lorenzo è giramondo per passione e professione. Dopo aver acquistato le più svariate tecniche di lavoro grazie alle sue esperienze nelle più famose cucine internazionali, Lorenzo riceve la sua prima stella Michelin a soli 25 anni. Da Marzo 2022 firma i piatti per il Dama Restaurant, all’interno dell’Hotel Ca’ Bonfadini a Venezia, dove unisce la tradizione locale a diverse contaminazioni internazionali. Salito a bordo del nuovo Airbus A321neo il 2 Agosto, Lorenzo ha presentato ai passeggeri la sua creazione”. “Il baccalà mantecato è un piatto della tradizione veneta che ho rivisitato con un tocco di contemporaneità. Il sapore deciso e fortemente identitario del baccalà viene bilanciato con elementi freschi quali la zucchina gialla e le erbette aromatiche, accompagnati da una maionese al pistacchio leggera e senza uova. Con La Compagnie c’è stata subito un’intesa perfetta grazie al comune senso valoriale nell’offrire un servizio accurato ed esclusivo ai propri ospiti. L’attenzione ai dettagli è fondamentale per regalare un’esperienza che rimanga nel tempo, anche dopo che il viaggio sarà terminato”, afferma Lorenzo Cogo. “La Compagnie si distingue non solo per la qualità del servizio di bordo ma anche per la sua creatività nell’organizzare eventi distintivi per aggiungere esperienze valoriali durante le traversate transoceaniche. Ai Travel + Leasure’s Best Awards 2022 appena annunciati, la compagnia francese si riconferma tra le 10 migliori compagnie. Presenti nella top 10 dal 2019, La Compagnie si classifica al sesto posto per quest’anno, superata solo dai grandi big dell’aviazione internazionale”, prosegue La Compagnie. “Questa conferma è il frutto di un costante lavoro del team e dei partner internazionali che hanno saputo cogliere, sin da subito, le esigenze del viaggiatore contemporaneo”, dichiara l’Head of Marketing, Anne Crespo.

L’U.S. STATE DEPARTMENT APPROVA L’F-35 SALE ALLA GERMANIA – L’U.S. State Department ha approvato una potenziale vendita di velivoli F-35 per un valore di oltre 8 miliardi di dollari alla Germania. Giovedì il Dipartimento di Stato ha annunciato un foreign military sales (FMS) approval per un massimo di 35 velivoli F-35A, insieme a munizioni e relativi equipaggiamenti, per un costo totale stimato di 8,4 miliardi di dollari. Questi fighter jet, costruiti da Lockheed Martin, assumeranno entro il 2030 la nuclear weapons mission della vecchia flotta di velivoli Tornado PA-200 della German Air Force, con base presso il Tactical Air Wing 33 a Büchel, in Germania. Il German Air Force Chief of Staff Lt. Gen. Ingo Gerhartz e il Defense Minister Christine Lambrecht, hanno annunciato a marzo la decisione di acquistare il joint strike fighter. Oltre a Lockheed Martin, i principali appaltatori coinvolti in questa vendita includono Pratt & Whitney, che fornisce 37 motori F135, oltre a Boeing e Raytheon Technologies. La Germania è solo una delle numerose nazioni europee che ha optato per l’F-35 di fabbricazione statunitense per ricostituire le fighter jet fleets. Più di recente, la Grecia ha inviato una lettera ufficiale di richiesta per l’acquisto di 20 F-35A entro il 2028, mentre la Repubblica Ceca vuole che l’aereo sostituisca la sua vecchia flotta di Saab JAS 39 Gripen. Nel frattempo, la Finlandia prevede di spendere 10 miliardi di dollari per acquistare 64 velivoli F-35 in sostituzione dei suoi F-18 Hornet, con consegne iniziali che inizieranno nel 2026. La Svizzera ha selezionato il joint strike fighter nel 2021, impegnandosi per 36 velivoli che sostituiranno la Hornet fleet. La Polonia riceverà 32 velivoli F-35A a partire dal 2024, dopo che una lettera di accordo è stata firmata tra Varsavia e Washington nel gennaio 2020. Anche il Belgio ha selezionato l’F-35 nel 2018 e riceverà 34 velivoli.

LEONARDO: PERFEZIONATO IL PROGRAMMA DI COMMERCIAL PAPER – Leonardo informa: “Leonardo ha finalizzato la costituzione del proprio primo Programma per l’emissione di Cambiali Finanziarie (Multi-Currency Commercial Paper Programme). I titoli che potranno essere emessi nell’ambito di questo Programma, per un importo massimo complessivo tempo per tempo pari a 1 miliardo di euro, saranno destinati esclusivamente a investitori qualificati. Il Programma, di durata triennale, permetterà a Leonardo di arricchire e diversificare ulteriormente il catalogo degli strumenti di raccolta a breve termine a disposizione del Gruppo per il finanziamento del capitale circolante e rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia finanziaria disciplinata del Gruppo. Gli strumenti finanziari, che potranno essere emessi in una o più soluzioni nel corso del periodo di validità del Programma, è atteso siano quotati sul segmento professionale del sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT operato da Borsa Italiana. Il Programma ha ottenuto i seguenti rating: “F3” da Fitch e “Not Prime” da Moody’s”.