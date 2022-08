Green Fare: Lufthansa Group è il primo international aviation group a offrire tariffe per CO2-neutral flying

Lufthansa Group amplia ulteriormente le sue offerte di voli CO2-neutral, rendendo i viaggi sostenibili più facili. Per la prima volta, Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines offrono una nuova tariffa che include già la full CO2 compensation nel prezzo. L’80% della compensazione viene effettuato attraverso progetti di protezione del clima di alta qualità e il 20% attraverso l’uso di sustainable aviation fuels (SAF).

Nel progetto pilota, la nuova Green Fare sarà inizialmente offerta a tutti gli ospiti che prenoteranno un volo da Danimarca, Svezia e Norvegia. Lufthansa Group è il primo international aviation group a offrire ai propri clienti una ‘Green fare’ separata per CO2-neutral flying con SAF.

La Green Fare viene ora visualizzata insieme alle tariffe normali (Light, Classic, Flex) come opzione tariffaria aggiuntiva nella schermata di prenotazione online subito dopo la selezione del volo. La nuova offerta è disponibile sia in Economy Class che in Business Class per i voli in Europa. La nuova tariffa include anche l’opzione di cambio prenotazione gratuito, oltre a extra status e miglia premio. A partire dall’autunno, anche le agenzie di viaggio partner in Scandinavia offriranno la nuova Green Fare.

“Vogliamo rendere il CO2-neutral flying una cosa ovvia in futuro. A tal fine, offriamo già ai nostri ospiti la gamma più completa di servizi e la stiamo ampliando ulteriormente. A partire da ora, offriamo una ‘Green fare’ per la prima volta, che include già la completa compensazione delle emissioni di CO2 del volo attraverso sustainable aviation fuel e progetti certificati di protezione del clima, già inclusi nel prezzo. Le persone non vogliono solo volare e scoprire il mondo, ma vogliono anche proteggerlo. Siamo spinti dalla necessità di supportare i nostri clienti con le giuste offerte”, afferma Christina Foerster, Member of the Lufthansa Group’s Executive Board, responsible for Brand and Sustainability.

“Lufthansa Group offre ai suoi ospiti una varietà di offerte e servizi di viaggio sostenibili, sempre più richiesti. Questa primavera, l’opzione CO2-neutral flying è stata integrata per la prima volta direttamente nella prenotazione del volo online. Durante il processo di prenotazione, i clienti hanno la possibilità di compensare le emissioni di CO2 del loro volo con carburanti aeronautici sostenibili e progetti di protezione del clima certificati, dopo aver selezionato il biglietto. Sempre più ospiti approfittano di questa opportunità. I clienti Lufthansa e SWISS possono ora compensare le emissioni di CO2 del loro volo anche direttamente a bordo. L’opzione viene visualizzata nel sistema di intrattenimento di bordo su voli selezionati. Miles & More offre inoltre ai clienti la possibilità di compensare il bilancio individuale di CO2 di un volo semplicemente utilizzando le miglia premio tramite l’app. Un volo da Francoforte a New York in Economy Class, ad esempio, può essere compensato con un minimo di 1.150 miglia premio.

Lufthansa Group si assume la responsabilità di un’efficace protezione del clima con un percorso chiaramente definito verso la CO2 neutrality: entro il 2030, le emissioni nette di CO2 della compagnia devono essere dimezzate rispetto al 2019 ed entro il 2050 Lufthansa Group vuole raggiungere un neutral CO2 balance. A tal fine, la compagnia fa affidamento sull’ammodernamento accelerato della flotta, sull’ottimizzazione continua delle operazioni di volo, sull’uso di sustainable aviation fuel e su offerte innovative per i propri clienti per rendere un volo CO2-neutral”, afferma Lufthansa Group.

SWISS amplia le carbon-neutral air travel options per i suoi clienti

Swiss International Air Lines (SWISS) e i suoi vettori gemelli all’interno di Lufthansa Group lanciano una nuova trial ‘Green Fare’ per i clienti che viaggiano dalla Danimarca, dalla Svezia o dalla Norvegia. Come ulteriore elemento degli sforzi di SWISS per garantire viaggi aerei sostenibili, la nuova Green Fare include una compensazione totale delle emissioni di anidride carbonica generate dal volo del cliente: il 20% attraverso un corrispondente acquisto di carburante sostenibile per l’aviazione e l’80% tramite investimenti in progetti a lungo termine per la protezione del clima. La Green Fare consente inoltre ai clienti di accumulare miglia aggiuntive Miles & More, miglia premio e ulteriori permessi di riprenotazione gratuiti.

La nuova Green Fare viene offerta insieme alle ulteriori opzioni tariffarie disponibili – Light, Classic o Flex – nel processo di prenotazione. Le Green Fares possono essere prenotate tramite swiss.com per voli dalla Danimarca, Svezia o Norvegia verso destinazioni europee e sono disponibili sia per i viaggi in Economy che in Business Class. Anche i partner di viaggio B2B di SWISS in Scandinavia potranno usufruire della nuova opzione Green Fare da questo autunno in poi. La fase di test della nuova Green Fare si estenderà per circa sei mesi.

“In SWISS ci siamo posti ambiziosi obiettivi di cura del clima”, spiega Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer. “Miriamo a ridurre le nostre emissioni nette di anidride carbonica a zero entro il 2050. E, tra le altre azioni, offerte innovative e interessanti come le nuove Green Fares che stiamo introducendo in selected test markets saranno un mezzo fondamentale per raggiungere questo obiettivo”.

“SWISS ha integrato la sua attuale carbon-neutral air travel option direttamente nel processo di prenotazione del volo alla fine di maggio, rendendo notevolmente più facile per i clienti compensare le emissioni di anidride carbonica dei loro voli pianificati acquistando carburante per aerei sostenibile e/o investendo nei progetti della fondazione svizzera myclimate. L’utilizzo di questa opzione da parte dei clienti è decuplicato sulla scia della semplificazione: mentre poco meno dell’uno per cento dei clienti che avevano prenotato tramite swiss.com ne approfittava in precedenza, circa il dieci per cento utilizza ora la funzione per compensare le emissioni di anidride carbonica generate dai loro viaggi aerei”, afferma SWISS.

“Siamo davvero lieti che, con questo piccolo ma significativo passo, abbiamo contribuito ad aumentare in modo tangibile la volontà dei nostri clienti di investire in viaggi aerei sostenibili”, afferma Goudarzi Pour. “Stiamo sfruttando al meglio questa tendenza estremamente incoraggiante per investire ulteriormente in prodotti e servizi sostenibili”.

“Questa primavera SWISS ha condotto un’ulteriore test sul fronte del volo sostenibile per due mesi, quando ha offerto agli ospiti di tutti i suoi servizi a lungo raggio su Boeing 777 e Airbus A330 la possibilità di rendere il loro volo carbon-neutral direttamente a bordo. Il processo si è rivelato un successo. Di conseguenza, la nuova opzione di compensazione delle emissioni di carbonio a bordo rimane disponibile su questi aeromobili e nel corso di quest’anno sarà estesa anche ai servizi Airbus A340 di SWISS. L’opzione è offerta all’interno del sistema di intrattenimento in volo di SWISS sull’aeromobile interessato”, conclude SWISS.

Brussels Airlines estende le opzioni per CO2-neutral flying

Brussels Airlines introduce una Green Fare per i passeggeri che volano da Danimarca, Svezia e Norvegia da agosto, che include la compensazione completa delle emissioni di CO2 utilizzando carburante sostenibile e investimenti in progetti di protezione del clima. L’offerta arriva ora che la volontà dei passeggeri di neutralizzare il proprio volo è aumentata in modo significativo. Da quando le CO2-neutral flying sono state integrate nel processo di prenotazione su brusselsairlines.com, l’utilizzo tra i clienti è aumentato di sei volte.

La Green Fare viene ora visualizzata insieme alle familiar fares (Light, Classic, Flex) come opzione tariffaria aggiuntiva nella schermata di prenotazione online subito dopo la selezione del volo. La fase di test durerà circa sei mesi.

“Brussels Airlines e Lufthansa Group si sono prefissati obiettivi climatici ambiziosi e pianificano di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Accanto alla modernizzazione della flotta e a processi più sostenibili, offerte innovative come le nuove Green Fares rappresentano un passo importante verso tale obiettivo. L’integrazione di opzioni sostenibili nel processo di prenotazione ha già aumentato in modo significativo la volontà del cliente di investire in voli sostenibili, motivandoci a investire ulteriormente in offerte sostenibili”, afferma Peter Gerber, CEO Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Swiss International Air Lines – Brussels Airlines)