Bombardier riporta ottimi risultati nel secondo trimestre 2022

Bombardier ha annunciato oggi ottimi risultati finanziari per il secondo trimestre 2022, caratterizzati da una domanda costante e continua di nuovi aeromobili, ottime performance aftermarket, solida free cash flow generation e uno dei più alti backlog del settore. Bombardier ha alzato la sua guidance per l’intero anno sul free cash flow, che ora dovrebbe essere migliore dell’obiettivo precedentemente comunicato, e ha riaffermato la guidance sulle consegne di aeromobili, sui ricavi e sulle metriche di redditività.

“È stato un secondo trimestre fantastico per noi: la forte domanda di business jet è proseguita e il nostro team ha convertito le opportunità per aumentare in modo significativo il nostro arretrato”, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer. “La nostra performance sul free cash flow ha dimostrato che abbiamo posto le basi giuste per essere positivi in termini di liquidità e mantenere i nostri impegni. Abbiamo anche rafforzato il nostro bilancio, per migliorare ulteriormente la nostra resilienza e prevedibilità”.

“I principali indicatori di business e la domanda del mercato stanno ancora guidando in una direzione positiva, dandoci fiducia che possiamo raggiungere i nostri obiettivi”, ha aggiunto Martel. “La pressione sulla supply chain sta contribuendo a mantenere la aircraft delivery ramp a un ritmo conservativo e costante, in linea con le nostre proiezioni per il 2025”.

“Il portafoglio ordini di Bombardier è aumentato del 37% anno su anno a 14,7 miliardi di dollari, indicando una domanda elevata e continuativa e una forte acquisizione di ordini. I ricavi di 1,6 miliardi di dollari per il secondo trimestre riflettono 28 consegne di aeromobili e un aumento del fatturato post-vendita del 22% anno su anno, a 359 milioni di dollari.

Lo scorso trimestre ha visto Bombardier continuare la sua espansione dei margini e raggiungere un adjusted EBITDA di 201 milioni di dollari. Spinto dai continui progressi sulle priorità strategiche, ciò rappresenta un aumento del 41% anno su anno.

Forte free cash flow generation di 341 milioni di dollari from continuing operations per il secondo trimestre 2022, che rappresenta un miglioramento di 250 milioni di dollari anno su anno e in anticipo rispetto al piano.

A seguito dell’ottima performance nella prima metà del 2022, Bombardier sta rivedendo la sua original 2022 free cash flow guidance a più di 515 milioni di dollari, da più di 50 milioni di dollari. La società riafferma la sua guidance originale sulle consegne di aeromobili per superare le 120 unità, sui ricavi a oltre 6,5 miliardi di dollari, adjusted EBIT e adjusted EBITDA rispettivamente a oltre 375 milioni di dollari e superiore a 825 milioni di dollari.

Dopo i risultati del primo semestre, la company adjusted liquidity rimane solida a circa 1,8 miliardi di dollari”, afferma Bombardier.

“La nostra capacità di eseguire il nostro piano è stata riconosciuta esternamente, in particolare con l’aggiornamento di Moody’s al nostro rating”, ha affermato Martel. “Sono particolarmente orgoglioso di questo risultato in quanto sottolinea che stiamo prendendo le giuste decisioni finanziarie in merito al portafoglio ordini, all’espansione dei margini, alla free cash flow generation e al rimborso del debito”.

“Il Bombardier aftermarket services business continua a crescere costantemente, con le espansioni pianificate dell’infrastruttura che avanzano come previsto, inclusa la prima inaugurazione di quest’anno del service centre appena potenziato a Singapore, avvenuta il 30 giugno 2022. L’azienda espanderà le sue service facilities a London-Biggin Hill, Regno Unito, nonché a Miami, Florida. Inoltre inaugurerà un nuovo sito a Melbourne, Australia, entro la fine dell’anno.

Nel maggio 2022 Bombardier ha presentato aggiornamenti e miglioramenti sul Global 8000 aircraft development. Durante la prima presentazione pubblica del velivolo all’EBACE di Ginevra, la società ha annunciato che il jet dovrebbe entrare in servizio nel 2025 e ha fornito specifiche aggiornate. Il nuovo jet vanta ora un range leader del settore di 8.000 miglia nautiche, una velocità massima leader del settore di Mach 0,94 e l’unica vera four-zone cabin per un aeromobile con questo range. L’introduzione del nuovo velivolo Global 8000 è stato un investimento attentamente pianificato che rafforza ulteriormente il portfolio di business jet Bombardier. Lo sviluppo fino ad oggi è stato incluso nei dati sugli investimenti divulgati in precedenza.

Le flight testing and certification activities per l’aeromobile Challenger 3500 continuano a progredire nei tempi previsti, con l’aeromobile del launch customer sulla buona strada per l’entrata in servizio nel terzo trimestre 2022. L’Autothrottle System dell’aeromobile ha ricevuto la certificazione da Transport Canada nell’aprile 2022. Nel maggio 2022 Bombardier ha pubblicato una Environmental Product Declaration (EPD) per il jet. Dopo il recente lavoro di Bombardier per rendere il Global 7500 il primo business jet in assoluto a ricevere una EPD, il Challenger 3500 è il primo business jet nel super mid-size segment con una tale dichiarazione”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)