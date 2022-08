Embraer riporta i risultati del terzo trimestre 2022

Embraer ha presentato i risultati del secondo trimestre 2022.

I ricavi consolidati di US$ 1,018 miliardi nel secondo trimestre 2022 rappresentano un decremento del 9,9% su base annua, principalmente dovuto alle minori consegne in Commercial e Defense & Security, parzialmente compensate da maggiori ricavi in Services & Support .

Commercial Aviation ha registrato una riduzione dei ricavi del 23% su base annua, a US$ 299,9 milioni, a causa delle minori consegne di aeromobili nel trimestre.

I ricavi di Executive Aviation nel 2Q22 sono stati di US$ 266,7 milioni, ovvero lo 0,2% in più su base annua.

Defence & Security ha registrato un calo dei ricavi del 28%, a US$ 126,6 milioni, influenzato principalmente da minori consegne e ricavi rispetto al 2Q21.

Services & Support ha registrato ricavi per US$ 320,1 milioni, con una crescita su base annua del 7,4%. Continua a mostrare una solida ripresa poiché le attività di volo delle compagnie aeree e degli operatori di jet executive si stanno riprendendo dopo la pandemia.

“Il 2Q22 Adjusted EBIT è stato di US$ 81,2 milioni e l’Adjusted EBIT margin si è attestato all’8,0%, rispetto all’Adjusted EBIT di US$ 104,7 milioni e all’Adjusted EBIT margin del 9,3% nel 2Q21. Forte ripresa dell’Adjusted EBIT nel 2Q22 rispetto al 1Q22, guidato da una migliore efficienza della produzione, dei costi e dei prezzi in Commercial and Executive Aviation, che ha portato a un aumento dei ricavi e del margine lordo.

L’utile netto attribuibile agli azionisti Embraer e l’utile per ADS per il secondo trimestre 2022 sono rispettivamente di US$ 74,2 milioni e US$ 0,40, rispetto a US$ 87,9 milioni e US$ 0,48 per ADS nel secondo trimestre 2021.

L’Adjusted free cash flow per il 2Q22 è stato di US$ 91,2 milioni, un miglioramento significativo rispetto a US$ 45,1 milioni registrati nel 2Q21, grazie all’ottimizzazione del capitale circolante, alla luce dell’aumento della produzione e della dismissione delle strutture di Évora.

Il firm order backlog ha raggiunto US$ 17,8 miliardi nel 2Q22, con un aumento del 12% e del 2,9% rispetto al 2Q21 e al 1Q22, rispettivamente, raggiungendo il più alto backlog post pandemia, non tenendo conto dei 20 ordini fermi per Porter nel luglio 2022.

Nel 2Q22 Embraer ha consegnato 11 jet commerciali. Embraer e Pratt & Whitney hanno testato con successo un GTF-powered E195-E2 aircraft con 100% SAF, il primo passo nel processo di certificazione per massimizzare la riduzione delle emissioni con l’uso di SAF.

Executive Aviation ha consegnato 21 aeromobili (12 light e 9 mid-size jets) nel secondo trimestre 2022. Le consegne sono state superiori al 2Q21 e le vendite sono proseguite nel trimestre con ordini di vendita superiori ai livelli dell’anno precedente.

Continua la crescita nei light and mid-sized business jet segments. Embraer Executive Aviation è ben posizionata per capitalizzare su questa crescita, con ottime performance del prodotto e una maggiore domanda da parte dei clienti”, afferma Embraer.

“A partire dal 2Q22, ci sono quattro unità C-390 Millennium nella linea di produzione destinate all’Aeronautica Militare Brasiliana (FAB), due unità all’Aeronautica Militare Portoghese e una alle Forze di Difesa Ungheresi. Per quanto riguarda le campagne di vendita in corso, Embraer è stata onorata dalla decisione del Ministero della Difesa olandese (MoD) di selezionare il C-390 Millennium come unica fonte nel suo project “Replacement Capacity Tactical Airlift”.

La crescita di Services and Support si basa sull’espansione della vendita dei materiali (parti e supporto a programmi speciali). Ciò è dovuto al maggiore aircraft fleet usage di Commercial and Executive aviation, a causa della ripresa dall’impatto negativo della pandemia COVID-19.

Sono riaffermati tutti gli aspetti della 2022 financial and deliveries guidance, senza variazioni sostanziali”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)