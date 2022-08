Emirates invita i First Officers a nuove carriere e a vivere il Dubai lifestyle

Emirates, il più grande operatore al mondo di Airbus A380 e Boeing 777, è alla ricerca di First Officers che soddisfino gli elevati standard della compagnia aerea in materia di sicurezza, abilità tecnica e customer experience.

“I candidati selezionati potranno ambire a nuove vette di carriera nella all wide-body fleet di Emirates, attraverso una rete globale di rotte in continua espansione e, al tempo stesso, godere di uno stile di vita eccellente nella dinamica Dubai.

Per i piloti, un futuro con Emirates significa volare verso numerose destinazioni attraverso la rete della compagnia aerea, che copre sei continenti e 140 destinazioni. Significa anche pilotare una delle flotte più giovani e moderne del mondo, che ora conta 265 aeromobili Airbus e Boeing. Grazie ai continui investimenti di Emirates nel rinnovamento della sua flotta, nei prossimi anni i piloti della compagnia aerea voleranno anche su Boeing 787-9 Dreamliner, Boeing 777-X e Airbus A350-900.

I piloti di Emirates completano internamente solidi evidence-based training programmes con istruttori altamente qualificati in ambienti appositamente progettati. La struttura di addestramento all’avanguardia della compagnia aerea ospita 10 full-flight simulators per Boeing 777 e Airbus 380.

La crescita della compagnia aerea offre numerose opportunità per un naturale avanzamento di carriera: i primi ufficiali possono crescere costantemente fino a diventare captains, technical pilots, standards captains, examiners and instructors”, afferma Emirates.

“Emirates offre una serie di benefit pensati per consentire ai piloti e alle loro famiglie di condurre uno stile di vita appagante: un salario esentasse concorrenziale, un ampio alloggio e un‘indennità per l’istruzione, nonché un’eccellente copertura medica e dentistica. I dipendenti godono di biglietti ridotti per il trasporto di merci e per i viaggi di tutta famiglia, anche per i biglietti degli amici, attraverso la rete globale della compagnia aerea. Inoltre, la carta Emirates Platinum offre una gamma di privilegi e sconti in migliaia di punti vendita al dettaglio e di alberghi a livello locale e globale.

I piloti possono candidarsi per i voli e le destinazioni preferite attraverso l’avanzato sistema di turni di Emirates per assicurarsi di avere l’opportunità di trascorrere del tempo di qualità con i propri cari nei giorni speciali. In una tipica giornata lavorativa, l’Emirates flight deck crew viene accompagnato da e verso casa e passa attraverso i check-in rapidi presso l’airline’s headquarters.

Il personale di volo e di cabina di oltre 160 nazionalità gode di un cameratismo collaborativo che riflette l’ambiente multiculturale dell’hub Emirates di Dubai. La reputazione della città come città sicura, protetta, vivace ed tecnologicamente all’avanguardia è ben nota. Importanti eventi sportivi annuali, una gamma completa di attività, ospitalità e ristorazione di prima classe, attrazioni spettacolari, scuole e ospedali internazionali e infrastrutture eccellenti si uniscono per fare di Dubai una città scelta da milioni di persone provenienti dall’estero.

Mentre il trasporto aereo continua a crescere, Emirates sta ampliando i suoi servizi da uno degli aeroporti più trafficati e migliori del mondo: il pluripremiato Dubai International“, prosegue Emirates.

“I candidati che si proporranno per la posizione di First Officer devono avere esperienza su multi-engine, multi-crew aircraft, una ICAO Airline Pilot License valida e un’esperienza minima di 2.000 ore di volo su 20 tonne MTOW (maximum take-off weight) aircraft. I candidati interessati possono verificare i criteri di idoneità per intero e presentare domanda online qui: https://www.emiratesgroupcareers.com/pilots/”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)