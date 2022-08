IATA: prosegue anche giugno una forte Passenger Demand

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato i passenger data per giugno 2022, che mostrano il mantenimento di una forte ripresa del trasporto aereo.

Il traffico totale a giugno 2022 (misurato in RPK) è aumentato del 76,2% rispetto a giugno 2021, principalmente spinto dalla forte ripresa in corso del traffico internazionale. A livello globale, il traffico è ora al 70,8% dei livelli pre-crisi.

Il traffico domestico di giugno 2022 è aumentato del 5,2% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Al risultato hanno contribuito forti miglioramenti nella maggior parte dei mercati, combinati con l’allentamento di alcune restrizioni di blocco legate a Omicron nel mercato interno cinese. Il traffico domestico totale di giugno 2022 è stato dell’81,4% rispetto al livello di giugno 2019.

Il traffico internazionale è aumentato del 229,5% rispetto a giugno 2021. La revoca delle restrizioni di viaggio nella maggior parte dell’Asia-Pacifico sta contribuendo alla ripresa. Gli international RPK di giugno 2022 hanno raggiunto il 65,0% dei livelli di giugno 2019.

“La domanda di viaggi aerei rimane forte. Dopo due anni di confinamenti e restrizioni alle frontiere, le persone stanno approfittando della libertà di viaggiare ovunque possibile”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento del traffico del 492,0% rispetto a giugno 2021. La capacità è aumentata del 138,9% e il load factor è aumentato di 45,8 punti percentuali, al 76,7%. La regione è ora relativamente aperta ai visitatori stranieri e al turismo, che sta contribuendo a favorire la ripresa.

Il traffico di giugno dei vettori europei è aumentato del 234,4% rispetto a giugno 2021. La capacità è aumentata del 134,5% e il load factor è salito di 25,8 punti percentuali, all’86,3%. Il traffico internazionale in Europa è al di sopra dei livelli pre-pandemia in termini destagionalizzati.

Il traffico delle compagnie aeree mediorientali è aumentato del 246,5% a giugno rispetto a giugno 2021. La capacità di giugno è aumentata del 102,4% rispetto allo stesso periodo di un anno fa e il load factor è salito di 32,4 punti percentuali, al 78,0%.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento del traffico del 168,9% a giugno rispetto allo stesso periodo del 2021. La capacità è aumentata del 95,0% e il load factor è salito di 24,1 punti percentuali, all’87,7%, il più alto tra le regioni.

Il traffico di giugno delle compagnie aeree latinoamericane è aumentato del 136,6% rispetto allo stesso mese del 2021. La capacità di giugno è aumentata del 107,4% e il load factor è aumentato di 10,3 punti percentuali, all’83,3%. Dopo aver guidato le regioni riguardo il load factor per 20 mesi consecutivi, l’America Latina è tornata al terzo posto a giugno.

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento del 103,6% nel traffico a giugno rispetto a un anno fa. La capacità è aumentata del 61,9% e il load factor è salito di 15,2 punti percentuali, al 74,2%, il più basso tra le regioni. Il traffico internazionale tra l’Africa e le regioni vicine è vicino ai livelli pre-pandemia.

“Con la stagione estiva dei viaggi nell’emisfero settentrionale ora completamente in corso, la revoca delle restrizioni di viaggio ha creato una forte domanda di viaggi repressa. Allo stesso tempo, soddisfare tale domanda si è rivelato impegnativo e probabilmente continuerà ad esserlo. Un motivo in più per continuare a mostrare flessibilità alle regole di utilizzo degli slot. L’intento della Commissione Europea di tornare all’annoso requisito 80-20 è prematuro.

Basta guardare ai problemi che le compagnie aeree e i loro passeggeri in alcuni aeroporti hub devono affrontare. Questi aeroporti non sono in grado di supportare la loro capacità dichiarata anche con l’attuale soglia di slot del 64% e hanno esteso i recenti limiti massimi di passeggeri fino alla fine di ottobre. La flessibilità è ancora essenziale a sostegno di una ripresa di successo. Limitando il numero di passeggeri, gli aeroporti impediscono alle compagnie aeree di beneficiare della forte domanda”, ha affermato Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)