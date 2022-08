Lufthansa Group: i risultati di Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines nel secondo trimestre 2022

Swiss ritorna al profitto nel primo semestre 2022

Dopo alcune battute d’arresto iniziali dovute alla variante Omicron nelle prime settimane del 2022, Swiss International Air Lines (SWISS) ha visto i primi segnali di una rinnovata crescita dei suoi volumi di prenotazione già nel primo trimestre. Il trend positivo si è rafforzato nel corso del secondo trimestre

Gli utili del primo semestre sono stati ulteriormente rafforzati dalle ottimizzazioni dei costi ottenute attraverso le attività di ristrutturazione. I maggiori costi del carburante sono stati parzialmente compensati dal forte aumento delle attività di viaggio dei clienti e dai prezzi dei biglietti più elevati. Anche l’attività cargo è rimasta vivace e, ancora una volta, ha fornito un contributo fondamentale ai risultati finanziari complessivi.

L’Adjusted EBIT per il primo semestre 2022 è stato di CHF 67,0 milioni, un miglioramento sostanziale di CHF 465 milioni rispetto al livello dell’anno precedente (primo semestre 2021: CHF -398,2 milioni) che ha consentito un ritorno all’utile operativo prima del previsto. I ricavi totali sono aumentati del 179,7%, a CHF 1,8 miliardi (primo semestre 2021: CHF 659,3 milioni). La capacità del primo semestre era pari al 62% di quella del periodo comparabile nel 2019; al contrario, la capacità del primo semestre nel 2021 era a circa il 26% del livello del 2019.

“Siamo lieti di essere nuovamente in utile dopo i primi sei mesi di quest’anno e di averlo raggiunto nonostante le nostre capacità ancora ridotte”, afferma Markus Binkert, Chief Financial Officer, SWISS. “La combinazione di una sostanziale domanda di viaggi repressa, prezzi dei biglietti più elevati e le nostre migliori strutture dei costi ha avuto un impatto molto positivo sulla nostra situazione di liquidità negli ultimi mesi. Questo ci ha anche consentito di terminare la nostra linea di prestito bancario che era stata garantita dalla Confederazione Svizzera in anticipo nel corso del secondo trimestre”.

Il positivo andamento si è notevolmente rafforzato nel secondo trimestre. Un forte aumento della domanda ha provocato un aumento sostanziale dei ricavi che, a CHF 1,1 miliardi, sono stati più del triplo rispetto al livello dell’anno precedente (2° trimestre 2021: CHF 359,7 milioni). La crescita dei ricavi combinata con gli effetti positivi delle azioni di ristrutturazione intraprese, ha prodotto un Adjusted EBIT nel secondo trimestre di CHF 114,4 milioni, un miglioramento di quasi CHF 312 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (2° trimestre 2021: CHF -197,2 milioni).

Il numero di passeggeri ha registrato una forte crescita nel primo semestre. SWISS ha trasportato tra gennaio e giugno circa 5,3 milioni di viaggiatori, più di cinque volte il volume dell’anno precedente.

Dopo un secondo trimestre caratterizzato da una forte domanda di viaggi, i livelli di prenotazione sembrano favorevoli anche per il resto della stagione estiva. Tuttavia, è probabile che i prezzi del carburante rimarranno molto elevati e si prevede anche un raffreddamento dell’economia. Anche la carenza di risorse continua a porre sfide importanti, sia alle compagnie aeree che all’intero settore del trasporto aereo. Con la sua solida struttura e la sua base di costi, SWISS può guardare avanti con fiducia al secondo semestre.

“Grazie alla ristrutturazione che abbiamo condotto l’anno scorso, SWISS ha oggi solide basi finanziarie”, afferma il CEO, Dieter Vranckx. “Pubblicando questi risultati positivi del primo semestre, abbiamo mantenuto la parola data ai nostri stakeholder. Con questa stabilità, possiamo investire ancora una volta nel nostro prodotto, nel migliorare ulteriormente il nostro servizio clienti e nel nostro personale e quindi ritirare le misure di risposta alla crisi che abbiamo concordato con i nostri dipendenti in Svizzera prima del previsto”.

Austrian Airlines sulla buona strada per la ripresa



Dopo oltre due anni di pandemia e una chiusura dell’aviazione, Austrian Airlines è tornata sulla buona strada. Nelle settimane di punta estiva, la compagnia di bandiera sta già offrendo di nuovo quasi l’87% della capacità pre-crisi, ma per tutto il primo semestre del 2022 l’offerta era ancora ben al di sotto del 2019 (68%). Con 4,2 milioni, Austrian Airlines ha trasportato quasi quattro volte più passeggeri nella prima metà del 2022 rispetto al 2021.

Tuttavia, a causa del primo trimestre debole e del massiccio aumento della spesa per il kerosene, l’Adjusted EBIT nel primo semestre dell’anno rimane ancora negativo (-106 milioni di EUR), ma mostra un miglioramento significativo rispetto al 2021 (EUR -198 milioni di euro).

“Grazie ai voli per l’intera estate, Austrian Airlines è chiaramente di nuovo in crescita. Tuttavia, la pandemia in corso, i massicci aumenti dei costi del carburante e le incertezze economiche continuano a metterci alla prova”, afferma il CEO, Annette Mann. “Ora abbiamo rimborsato un terzo del prestito garantito dal governo, abbiamo terminato il lavoro ridotto per tutti e completato la ristrutturazione della compagnia. Il nostro team e i nostri nuovi dipendenti sono pronti a volare. Nonostante le numerose sfide esterne, dimostriamo di essere ben posizionati quest’estate”.

Con 502 milioni di EUR, i ricavi totali nel secondo trimestre 2022 sono stati quasi quattro volte superiori rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (secondo trimestre 2021: 136 milioni di EUR). Le spese totali sono quasi raddoppiate nel secondo trimestre a causa dell’aumento della produzione, ma anche a causa degli elevati costi del carburante, e sono ammontate a 500 milioni di EUR (secondo trimestre 2021: 230 milioni di EUR). Il forte aumento dei passeggeri e le elevate prenotazioni per i mesi estivi si riflette in un Adjusted EBIT di 2 milioni di EUR, un miglioramento significativo rispetto al risultato negativo dell’anno precedente (secondo trimestre 2021: -94 milioni di EUR).

Nella prima metà del 2022, i ricavi totali sono aumentati del 253% su base annua a 710 milioni di EUR (prima metà del 2021: 201 milioni di EUR) e sono stati il doppio rispetto alla prima metà del 2020, quando è iniziata la pandemia (363 milioni di euro). L’Adjusted EBIT è stato di -106 milioni di euro nel primo semestre 2022, che corrisponde a un miglioramento del 46% rispetto al 2021 (-198 milioni di euro) e del 55% rispetto al 2020 (-235 milioni di euro).

Nella prima metà dell’anno, Austrian Airlines ha trasportato 4,2 milioni di passeggeri, quattro volte di più rispetto al 2021 (1,1 milioni) e in raddoppio rispetto al 2020 (1,9 milioni).

“Una pianificazione lungimirante del personale e uno strumento efficace di riduzione dell’orario di lavoro sono attualmente i fattori decisivi affinché Austrian Airlines possa attenersi al suo programma di voli estivo e non dover effettuare tagli su larga scala come altre compagnie aeree in Europa. Quasi il 99% di tutti i voli previsti è decollato nella prima metà del 2022”, spiega il COO, Francesco Sciortino.

Tuttavia, fattori esterni possono influenzare l’orario dei voli in qualsiasi momento e presentare al personale di Austrian Airlines una situazione difficile che richiede un livello elevato di impegno e flessibilità. “Siamo orgogliosi del nostro team, che ogni giorno dà tutto per mantenere il livello di servizio più alto possibile e per far volare i nostri ospiti il più spensierati possibile. Partiamo dal presupposto che i colli di bottiglia del personale dei nostri partner saranno risolti entro il prossimo anno e che saremo in grado di offrire nuovamente il consueto servizio in qualsiasi momento”, conclude Francesco Sciortino.

La liquidità di Austrian Airlines rimane costantemente elevata. Alla fine della prima metà del 2022, la compagnia ha rimborsato un’ulteriore rata programmata del prestito garantito dal governo di 30 milioni di euro, quindi un terzo del prestito totale di 300 milioni di euro è stato estinto.

La produzione di Austrian Airlines si sta avvicinando ai livelli pre-pandemia, con attualmente l’87% del 2019.

La domanda di voli rimane alta. Il CCO, Michael Trestl, afferma: “Questo inverno iniziamo le nostre rotte turistiche a lungo raggio verso sud prima rispetto agli anni precedenti. Offriamo una varietà di destinazioni durante la stagione fredda: quest’anno, per la prima volta, Austrian Airlines vola verso l’aurora boreale a Tromsø e di nuovo verso la soleggiata Marrakech, e in inverno serve anche Keflavik, Firenze, Valencia e Napoli. Tuttavia, i numeri volatili e l’aumento dei costi del carburante pongono sfide per l’aviazione nel corso dell’anno. Rimane esitante il ritorno dei viaggi d’affari e dei flussi passeggeri verso l’Asia, interessata anche dalla circumnavigazione dello spazio aereo ucraino e russo”.

Brussels Airlines migliora il risultato semestrale 2022 del 38%

Brussels Airlines chiude il suo primo semestre 2022 a -89 milioni di euro, in miglioramento del 38% rispetto all’anno precedente. I primi mesi dell’anno sono stati ancora condizionati dalle conseguenze di Omicron, mentre il mese di giugno è stato caratterizzato da quattro giorni di interruzioni dovute ad azioni di sciopero. L’inflazione e gli elevati costi del carburante continuano a influenzare i risultati della compagnia aerea, ma grazie alla sua ristrutturazione, la compagnia si è configurata con una posizione di costo competitiva per affrontare il futuro.

Nella prima metà di quest’anno Brussels Airlines ha accolto a bordo dei suoi voli 2,73 milioni di passeggeri. Questo è tre volte superiore rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando la pandemia e i successivi divieti di viaggio hanno fatto precipitare la domanda di viaggi aerei.

Brussels Airlines ha aumentato le sue entrate di 314 milioni di EUR, o del 228% su base annua, a 452 milioni di EUR nel primo semestre 2022 (anno precedente: 138 milioni di EUR), grazie all’ampliamento delle operazioni di volo e ai rendimenti più elevati.

Se non si considerano i giorni di sciopero, giugno è stato un mese positivo per l’EBIT, in linea con le stime del piano di ristrutturazione di Brussels Airlines.

I costi operativi sono aumentati di un totale di 282 milioni di EUR o del 97%, a 572 milioni di EUR (anno precedente: 290 milioni di EUR), a causa del volume più elevato e dei forti aumenti dei costi.

“Non solo lo sciopero ha intaccato i nostri risultati, ma anche l’indicizzazione in Belgio ha fatto aumentare il nostro costo del lavoro del 6% solo quest’anno, dell’8% se consideriamo l’indicizzazione di novembre. Il prezzo del carburante ancora molto elevato e l’inflazione più generale, combinati con la posizione di forza del dollaro, fanno sì che i nostri costi siano aumentati notevolmente. L’impatto dello sciopero sulle nostre finanze mostra quanto sia cruciale la pace sociale per la nostra compagnia e su questo fronte ci stiamo muovendo nella giusta direzione, creando una rinnovata partnership con i nostri sindacati. Continuiamo a lavorare su miglioramenti a lungo termine per assicurarci di creare crescita e prospettive per Brussels Airlines, salvaguardando al contempo l’equilibrio tra lavoro e vita privata dei nostri dipendenti”, afferma Nina Oewerdieck, Chief Financial Officer, Brussels Airlines.

Di conseguenza, l’Adjusted EBIT nel periodo di riferimento è stato pari a -89 milioni di EUR (anno precedente: -143 milioni di EUR), con un miglioramento del 38% rispetto al primo semestre 2021.

“Vediamo un grande miglioramento del nostro risultato rispetto allo scorso anno e continueremo a vedere miglioramenti poiché abbiamo raggiunto una posizione di costo molto competitiva grazie al nostro programma di ristrutturazione e al nostro sviluppo positivo dei rendimenti. Anche operativamente stiamo andando abbastanza bene date le circostanze molto difficili nel settore dell’aviazione in tutta Europa a causa della rapidissima ripresa della domanda del mercato. Questo grazie agli sforzi di tutti i nostri dipendenti e di tutti i nostri partner”, prosegue Nina Oewerdieck, Chief Financial Officer, Brussels Airlines

Il settore africano di Brussels Airlines continua a operare bene, come ha fatto durante la pandemia Covid. In estate l’offerta supera i livelli del 2019, grazie all’ampliamento della capacità in Africa. Con l’aggiunta di un 9° aeromobile a lungo raggio, Brussels Airlines ha rafforzato la sua posizione in Africa occidentale con l’apertura di Ouagadougou e Conakry. I primi risultati sembrano molto positivi.

Il quarto trimestre è ancora un punto interrogativo, poiché l’evoluzione del Covid è ancora sconosciuta. Dati gli alti costi imprevisti, il pareggio pianificato per l’intero anno non è più a portata di mano. Per il resto dell’anno, l’obiettivo di Brussels Airlines è di raggiungere un pareggio nel secondo semestre.

“Grazie a Reboot Plus ora siamo adeguatamente ristrutturati per raggiungere i nostri obiettivi. Siamo riusciti a portare la nostra compagnia ad una posizione di costo molto competitiva. In combinazione con l’aumento di successo dei nostri rendimenti, siamo preparati per un futuro sostenibile. Tuttavia, i fattori di costo esterni possono ancora influenzare i risultati”, conclude Nina Oewerdieck, Chief Financial Officer, Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Austrian Airlines – Brussels Airlines)