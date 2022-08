Lufthansa Group torna in attivo nel secondo trimestre 2022

Lufthansa Group ha comunicato i risultati finanziari del secondo trimestre 2022.

Carsten Spohr, CEO di Deutsche Lufthansa AG, ha dichiarato: “Lufthansa Group è tornato in attivo. Questo è un ottimo risultato dopo un semestre difficile per i nostri ospiti ma anche per i nostri dipendenti. In tutto il mondo, il settore aereo ha raggiunto i suoi limiti operativi. Tuttavia, siamo ottimisti per il futuro. Insieme, abbiamo guidato la nostra compagnia attraverso la pandemia e quindi attraverso la più grave crisi finanziaria della nostra storia. Ora dobbiamo continuare a stabilizzare le nostre operazioni di volo. A tal fine, abbiamo adottato numerose misure e le abbiamo attuate con successo. Inoltre, stiamo facendo tutto il possibile per espandere nuovamente il posizionamento premium delle nostre compagnie aeree e quindi soddisfare pienamente le richieste dei nostri clienti e anche i nostri standard. Vogliamo e continueremo a rafforzare la nostra posizione di numero 1 in Europa e quindi mantenere il nostro posto nella global top league del nostro settore. Oltre al ritorno alla redditività ottenuto, i migliori prodotti per i nostri clienti e le prospettive per i nostri dipendenti sono ora ancora una volta è la massima priorità”.

Il Gruppo ha generato nel secondo trimestre un operating profit di 393 milioni di euro. Nello stesso periodo dell’anno precedente, l’Adjusted EBIT era ancora chiaramente negativo a -827 milioni di euro. L’Adjusted EBIT margin è aumentato di conseguenza al 4,6% (anno precedente: -25,8%). Net income aumentato significativamente a 259 milioni di euro (anno precedente: -756 milioni di euro).

La compagnia ha fatturato 8,5 miliardi di euro nel secondo trimestre, quasi il triplo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (anno precedente: 3,2 miliardi di euro).

Per il primo semestre 2022, il Gruppo ha registrato un Adjusted EBIT di -198 milioni di euro (anno precedente: -1,9 miliardi di euro). L’Adjusted EBIT margin è stato pari a -1,4% nella prima metà dell’anno (anno precedente: -32,5%). Le vendite sono aumentate in modo significativo rispetto ai primi sei mesi del 2021 a 13,8 miliardi di euro (anno precedente: 5,8 miliardi di euro).

Il numero di passeggeri a bordo delle Passenger Airlines è più che quadruplicato nel primo semestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Complessivamente, le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno accolto a bordo 42 milioni di viaggiatori tra gennaio e giugno (anno precedente: 10 milioni). Nel solo secondo trimestre, 29 milioni di passeggeri hanno volato con le compagnie aeree del Gruppo (anno precedente: 7 milioni).

La compagnia ha costantemente ampliato la capacità offerta in linea con il costante aumento della domanda nel corso del primo semestre dell’anno. Nella prima metà del 2022, la capacità offerta è stata in media del 66% rispetto al livello pre-crisi. Considerando il secondo trimestre, la capacità offerta è stata pari a circa il 74% del livello pre-crisi.

Va evidenziato l’andamento positivo dei rendimenti e dei load factors nel secondo trimestre. Nonostante il livello dei prezzi più elevato, i voli di Lufthansa Group hanno avuto un load factor medio dell’80% nel secondo trimestre. Questa cifra è quasi come prima della pandemia (2019: 83%).

Grazie alla gestione dei costi continua e coerente e all’espansione della capacità di volo, i costi unitari delle passenger airlines sono diminuiti del 33% nel secondo trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Rimangono dell’8,5% al di sopra del livello pre-crisi, a causa dell’offerta ancora notevolmente ridotta.

L’Adjusted EBIT delle passenger airlines è migliorato significativamente nel secondo trimestre a -86 milioni di euro (anno precedente: -1,2 miliardi di euro). Tra aprile e giugno il risultato è stato gravato da 158 milioni di euro di costi di irregolarità in relazione alle interruzioni delle operazioni di volo. Nel primo semestre dell’anno l’Adjusted EBIT del segmento Passenger Airlines è stato di -1,2 miliardi di euro (anno precedente: -2,6 miliardi di euro).

Il risultato positivo di SWISS merita una menzione speciale. La compagnia aerea svizzera ha generato un utile operativo di 45 milioni di euro nel primo semestre (anno precedente: -383 milioni di euro).

I risultati nel settore della logistica restano a livelli record. La domanda di freight capacity è ancora elevata, anche a causa delle continue interruzioni del trasporto marittimo. Di conseguenza, i rendimenti medi nel settore dell’airfreight industry rimangono ben al di sopra del livello pre-crisi. Lufthansa Cargo ne ha beneficiato anche nel secondo trimestre. L’Adjusted EBIT è aumentato del 48% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, a 482 milioni di euro (anno precedente: 326 milioni di euro). Nel primo semestre la compagnia ha raggiunto un nuovo record Adjusted EBIT di 977 milioni di euro (anno precedente: 641 milioni di euro).

Nel secondo trimestre del 2022 Lufthansa Technik ha beneficiato dell’ulteriore ripresa del traffico aereo globale e del conseguente aumento della domanda di servizi di manutenzione e riparazione da parte delle compagnie aeree. Lufthansa Technik ha generato un Adjusted EBIT di 100 milioni di euro nel secondo trimestre (anno precedente: 90 milioni di euro). Per il primo semestre, la società ha generato un Adjusted EBIT di 220 milioni di euro (anno precedente: 135 milioni di euro).

LSG Group ha beneficiato in particolare della crescita dei ricavi in Nord e America Latina nel periodo in esame. Nonostante l’interruzione delle sovvenzioni ai sensi dello US Cares Act, LSG Group ha generato un Adjusted EBIT di 1 milione di euro (stesso periodo dell’anno scorso: 27 milioni di euro). Nel primo semestre, l’Adjusted EBIT è sceso a -13 milioni di euro (stesso periodo dell’anno scorso: 19 milioni di euro).

Nel corso della prima metà dell’anno il numero delle prenotazioni è aumentato notevolmente. A causa di questo elevato livello di nuove prenotazioni e miglioramenti strutturali nella gestione del capitale circolante, nel secondo trimestre è stato generato un Adjusted free cash flow significativamente positivo di 2,1 miliardi di euro (anno precedente: 382 milioni di euro). Nel primo semestre dell’anno l’Adjusted free cash flow è stato di 2,9 miliardi di euro (anno precedente: -571 milioni di euro).

L’indebitamento netto è diminuito di conseguenza a 6,4 miliardi di euro al 30 giugno 2022 (31 dicembre 2021: 9,0 miliardi di euro). A fine giugno 2022 la liquidità disponibile ammontava a 11,4 miliardi di euro (31 dicembre 2021: 9,4 miliardi di euro). La liquidità rimane quindi ben al di sopra del target compreso tra 6 e 8 miliardi di euro.

Remco Steenbergen, Chief Financial Officer of Deutsche Lufthansa AG: “Il ritorno alla redditività in un trimestre caratterizzato anche dall’elevata incertezza geopolitica e dall’aumento dei prezzi del petrolio è un risultato importante. Ciò dimostra che stiamo facendo buoni progressi nella ripresa dalle conseguenze finanziarie della crisi Coronavirus. Anche dopo il rimborso degli aiuti di Stato l’anno scorso, il nostro obiettivo rimane quello di rafforzare ulteriormente il bilancio su base sostenibile. Con un free cash flow di quasi 3 miliardi di euro, abbiamo avuto molto successo in questo senso nella prima metà dell’anno. Anche nell’intero anno 2022, grazie al previsto ritorno a risultati positivi, alla rigorosa gestione del capitale circolante e alle attività di investimento disciplinate, prevediamo un adjusted free cash flow chiaramente positivo e quindi una riduzione del nostro indebitamento netto rispetto all’anno precedente”.

Sullo sfondo del rapido aumento del traffico aereo in tutto il mondo, Lufthansa Group sta nuovamente reclutando personale. Nel secondo semestre 2022 assumerà circa 5.000 nuovi dipendenti, in linea con il piano di crescita del Gruppo, garantendo al contempo guadagni di produttività sostenibili.

Lufthansa Group si è prefissato ambiziosi obiettivi di protezione del clima e mira a raggiungere un bilancio di CO2 neutrale entro il 2050. Già entro il 2030, il Gruppo intende dimezzare le proprie emissioni nette di CO2 rispetto al 2019.

Lufthansa Group prevede che la domanda di biglietti rimarrà elevata per i restanti mesi dell’anno. Le prenotazioni per i mesi da agosto a dicembre 2022 sono attualmente a una media dell’83% del livello pre-crisi.

Nonostante la necessità di alcune cancellazioni di voli per stabilizzare le operazioni, la compagnia continuerà ad espandere la capacità in linea con la domanda e prevede di offrire circa l’80% della sua capacità pre-crisi nel terzo trimestre 2022. Ciò dovrebbe tradursi in un ulteriore aumento significativo dell’Adjusted EBIT nel terzo trimestre rispetto al secondo, principalmente a causa del continuo miglioramento dei risultati delle Lufthansa Group Passenger Airlines.

Per l’intero anno 2022, Lufthansa Group prevede che la capacità offerta dalle passenger airlines ammonterà in media a circa il 75%. Nonostante la continua incertezza sugli sviluppi economici e geopolitici globali e l’ulteriore progresso della pandemia, il Gruppo specifica il suo outlook e ora prevede che l’Adjusted EBIT sarà superiore a 500 milioni di euro per l’intero anno 2022. Questa previsione è in linea con le attuali aspettative del mercato. Lufthansa Group prevede inoltre un Adjusted free cash flow chiaramente positivo per l’intero anno.

(Ufficio Stampa Deutsche Lufthansa AG)