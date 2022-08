Qatar Aviation Services aderisce all’Environmental Management System leader del settore

Qatar Aviation Services (QAS), filiale di Qatar Airways Group, ha annunciato la sua partnership con l’International Air Transport Association (IATA) per diventare il primo operatore di terra a livello globale ad aderire allo IATA Environmental Assessment Programme (IEnvA) for ground service providers.

Il programma IEnvA per i servizi di terra fornisce un quadro di riferimento per il raggiungimento della sostenibilità ambientale in tutte le operazioni di terra. Sfruttando le conoscenze e l’esperienza acquisite dall’airline programme, i fornitori di servizi di terra possono affidarsi alle sue indicazioni per ridurre l’impatto sull’ambiente e migliorare la salute e la sicurezza dei dipendenti e della comunità, mantenendo al contempo l’efficienza operativa.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di guidare l’impegno per creare un’industria aeronautica sostenibile. La consapevolezza della sostenibilità ambientale è fondamentale per il successo di Qatar Airways Group. Attraverso l’IEnvA, Qatar Aviation Services sarà in grado di dimostrare il valore della conformità ambientale e di garantire la sostenibilità delle sue operazioni”.

Il Direttore Generale di IATA, Willie Walsh, ha dichiarato: “Siamo lieti di annoverare Qatar Aviation Services come primo operatore di terra ad aderire al programma IEnvA di IATA, recentemente ampliato. La sostenibilità è una sfida cruciale per il nostro settore. Adottando misure proattive per misurare l’impatto e regolandolo nel corso delle operazioni con IEnvA, QAS e Qatar Airways Group sosterranno i propri risultati in termini di sostenibilità con la certificazione ambientale standard globale più completa disponibile nel settore”.

“Qatar Aviation Services, guidata dal Senior Vice President, Mr. Mehmet Murat Nursel, è impegnata a ridurre al minimo l’impatto ambientale delle sue operazioni, svolgendo un ruolo strumentale nell’aiutare l’Hamad International Airport, con l’obiettivo di conquistare la posizione di leader ambientale tra gli aeroporti a livello mondiale. Grazie alla sua partecipazione, l’aeroporto mira a soddisfare e superare i più elevati standard ambientali, preparando al contempo le future strategie di espansione.

Il programma IEnvA è un sistema di gestione ambientale che dimostra l’equivalenza con lo standard dei sistemi di gestione ambientale ISO 14001: 2015. Il programma fornisce un approccio strutturato alla gestione dell’ambiente, nonché alla rendicontazione e alla mitigazione degli impatti ambientali. Di conseguenza, le organizzazioni sono in grado di incorporare in modo più formale le strategie di sostenibilità e conformità ambientale nelle loro operazioni.

Qatar Airways, sotto Qatar Airways Group, ha ottenuto per la prima volta il più alto livello di accreditamento IEnva nel 2017, diventando la prima compagnia aerea del Medio Oriente a farlo. Da allora la compagnia aerea ha svolto un ruolo chiave nel contribuire al successo dello sviluppo del programma IEnvA, il quale copre tutti gli aspetti delle operazioni globali di Qatar Airways, comprese le operazioni di volo e di terra e le attività aziendali”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)