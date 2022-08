Rolls-Royce presenta i risultati del primo semestre 2022

Rolls-Royce Holdings ha comunicato i risultati del primo semestre 2022

“Buoni progressi con la crescita di ordini, ricavi e cash flow. Secondo trimestre record per l’acquisizione di ordini in Power Systems. Miglioramento del free cash flow di £1,1 miliardi, grazie alla disciplina commerciale e all’aumento delle ore di volo. Underlying profit margins inferiori nel primo semestre, ma dovrebbero migliorare nel secondo semestre”, afferma Rolls-Royce.

Warren East, Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo progrediti bene nella prima metà dell’anno, con un miglioramento di oltre 1 miliardo di sterline nel free cash flow, una forte acquisizione di ordini in Power Systems, un aumento delle engine flying hours e una disciplina commerciale in Civil Aerospace, oltre a investimenti mirati per sostenere la crescita a più lungo termine in Defence e nei nuovi mercati. Stiamo gestendo attivamente l’impatto di una serie di sfide, tra cui l’aumento dell’inflazione e la continua interruzione della supply chain, con una maggiore attenzione ai prezzi, alla produttività e ai costi. Come risultato delle azioni che abbiamo intrapreso negli ultimi anni, il nostro Civil Aerospace business sta diventando più snello e agile e stiamo mettendo in atto le leve di creazione di valore che abbiamo condiviso al nostro evento per gli investitori di maggio. Questo ci prepara a mantenere i nostri impegni quest’anno e in futuro. Stiamo facendo scelte per gestire le sfide attuali, fornire rendimenti migliori, ridurre il debito e generare valore sostenibile a lungo termine”.

Statutory revenue pari a £5,600 miliardi, underlying revenue pari a £5,308 miliardi. Statutory operating profit pari a £223 milioni, underlying operating profit pari a £125 milioni (£307 milioni nel primo semestre 2021). Statutory operating margin che si attesta a 4,0%, underlying operating margin pari a 2,4% (5,9% nel primo semestre 2021).

Statutory first-half loss pari a £1,61 miliardi (profitto di £394 milioni nel primo semestre 2021), underlying loss pari a £188 milioni (profitto di £104 milioni nel primo semestre 2021).

“La domanda per i nostri prodotti e servizi sta crescendo, con un altro periodo di acquisizione ordini record in Power Systems, una continua ripresa delle Civil Aerospace engine flying hours e un’elevata visibilità dei ricavi futuri in Defence, con un solido portafoglio ordini. Ci stiamo concentrando su driver operativi e commerciali per ottenere performance migliori. Ci concentriamo anche sulla massimizzazione dell’efficienza e della produttività nella produzione.

Il contesto esterno rimane difficile, con la guerra in Ucraina, le pressioni inflazionistiche e i vincoli della supply chain che hanno tutti un impatto sulla nostra attività. Prevediamo che questi problemi persisteranno nel 2023 e abbiamo gestito la nostra attività per affrontare e ridurre al minimo l’impatto.

Stiamo controllando strettamente i costi e abbiamo consolidato la nostra supply chain, concentrandoci sui fornitori con le migliori prestazioni, abbiamo accordi e coperture a lungo termine in atto che offrono una protezione ragionevole contro gli aumenti dei prezzi a breve termine. Stiamo lavorando in tutto il Gruppo per aumentare la produttività e l’efficienza delle nostre operazioni e migliorare la disciplina commerciale, per ottenere una performance finanziaria migliore e più equilibrata.

A maggio abbiamo ospitato un investor day presso le nostre Civil Aerospace operations in Derby e ci siamo impegnati per medium-term financial targets per il business basati su cinque fattori di valore.

I nostri nuovi engine programmes stanno guidando la crescita della flotta e, man mano che matureranno, avranno bisogno di meno engineering time, consentendoci di spendere meno e spostare la nostra attenzione sull’estensione del time on wing e sulla riduzione degli shop visit costs”, prosegue Rolls-Royce.

“Ci siamo impegnati a ricostruire il nostro bilancio a medio termine. La nostra posizione di liquidità rimane solida, con 7,3 miliardi di sterline di liquidità di cui 2,8 miliardi di sterline in contanti alla fine del periodo. Il debito netto di £(5,1) miliardi includeva £1,9 miliardi di leasing e non abbiamo scadenze di debito significative prima del 2024. Per il 2022 non sarà effettuato alcun pagamento provvisorio per gli azionisti.

Abbiamo ricevuto tutte le approvazioni normative richieste per la vendita di ITP Aero e ci aspettiamo che la transazione venga completata nelle prossime settimane. I proventi saranno utilizzati per ridurre il debito, rimborsando anticipatamente il prestito di 2 miliardi di sterline, supportato da una garanzia dell’80% da UK Export Finance. Questo prestito scade nel 2025 ed è il nostro unico debito contratto esposto alle variazioni dei tassi di interesse.

La nostra guidance di gruppo per il 2022, come stabilito per la prima volta il 24 febbraio, è invariata. Continuiamo ad aspettarci: crescita low-to-mid-single digit per l’underlying revenue; full year underlying operating profit margin sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente (2021 FY: 3,8%); free cash flow moderatamente positivo nel 2022.

La nostra guidance per l’intero anno si basa sul previsto miglioramento in Civil Aerospace nella seconda metà, guidato da un aumento pianificato delle large engine sales e delle large engine shop visits. Siamo ben posizionati per mantenere i nostri impegni a breve e medio termine nonostante le crescenti sfide e rischi legati al ritmo della crescita economica globale, all’interruzione della supply chain e all’aumento dell’inflazione, che dovrebbero persistere nel prossimo anno”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)