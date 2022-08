News Brevi – 05.08.2022

AERONAUTICA MILITARE: LA “JAPAN AIR SELF-DEFENCE FORCE” VISITA IL 32° STORMO DI AMENDOLA – Nei giorni scorsi, alcuni rappresentanti della Japan Air Self-Defence Force (JASDF) hanno fatto visita al 32° Stormo di Amendola, con l’intento di poter condividere l’esperienza che l’Aeronautica Militare ha maturato fino ad oggi nel settore operativo e manutentivo afferente al complesso Sistema d’Arma F-35. Lo scambio ed il confronto su tematiche relative alle modalità di conduzione delle quotidiane attività di volo – operazioni reali – esercitazioni ed aspetti riguardanti la formazione del personale – è avvenuto presso il XIII Gruppo Volo, dove è stato predisposto un tavolo tecnico presieduto da esperti dell’Aeronautica Militare che operano nel settore delle operazioni, del supporto logistico e della sicurezza. Per l’occasione erano presenti anche alcuni rappresentati degli Organismi di Vertice dell’Arma Azzurra. La delegazione Giapponese ha visitato le infrastrutture della “Cittadella JSF”, sede sia delle attività di supporto alle operazioni e all’approntamento del Sistema d’Arma di 5^ generazione, che delle attività connesse alla Quick Reaction Alert (QRA). La visita è poi proseguita presso l’hangar e le sale di lavorazione del comparto manutentivo, nonché presso la Tool Room, dove è stato possibile toccare con mano la gestione peculiare del Support Equipment F-35 mediante il sistema info-logistico Autonomic Logistics Information System (ALIS) e l’innovativo impianto di avio-rifornimento a scomparsa GRIFUS. Gli esponenti della delegazione Nipponica, avendo riconosciuto la valenza e l’autorevolezza delle informazioni acquisite in merito a tutti gli aspetti concernenti l’impiego di tale Sistema d’Arma, hanno palesato un vivo interesse per lo sviluppo di possibili collaborazioni future tese ad assicurare il più alto livello di cooperazione, di sinergia e di interoperabilità. Il 32° Stormo è il primo Reparto in Europa ad operare con il velivolo F-35A – l’unico che impiega congiuntamente sia l’F-35A (CTOL) che l’F-35B (STOVL) – contribuendo ad assicurare il servizio di sorveglianza dello Spazio Aereo nazionale e NATO (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ACCORDO DI CODESHARE TRA IBERIA E VIVA AEROBUS – Iberia e Viva Aerobus hanno firmato un accordo di codeshare per fornire opzioni ancora più convenienti ai passeggeri che viaggiano tra il Messico e la Spagna, combinando i voli operati da entrambe le compagnie aeree. Da un lato, i clienti della compagnia aerea spagnola che viaggiano sulla rotta Madrid-Città del Messico potranno connettersi alla rete di destinazioni domestiche che Viva offre da Città del Messico. D’altra parte, i passeggeri in Messico che desiderano viaggiare a Madrid e oltre attraverso Iberia, potranno collegarsi con il servizio di Iberia Mexico City – Madrid, viaggiando prima con Viva su un volo in coincidenza da una qualsiasi delle oltre 25 destinazioni che la compagnia aerea messicana offre per il Mexico City International Airport. Iberia offre attualmente 19 voli settimanali tra Madrid e Città del Messico e, grazie a questo accordo, la compagnia aerea spagnola potrà commercializzare i servizi Viva Aerobus da Città del Messico verso altre 19 città del Messico con i seguenti voli in coincidenza: Guadalajara, Cancun, Monterrey, Veracruz, Mérida, Tampico, Puerto Vallarta, Los Cabos, Tuxtla Gutiérrez, Tijuana, Hermosillo, Oaxaca, Huatulco, Torreon, Puerto Escondido, Ciudad Juarez, La Paz, Chetumal e Mazatlán. Questo accordo di codeshare consentirà ai clienti Iberia di acquistare i biglietti aerei in un’unica prenotazione e di considerare la stessa politica sui bagagli e condizioni tariffarie uniformi. I passeggeri possono acquistare i biglietti sul sito ufficiale di Iberia (www.iberia.com), tramite le agenzie di viaggio e le OTA per i voli operati dal 30 agosto in poi. Iberia opera un servizio diretto Madrid – Messico con il suo aeromobile A350-900, con una capacità di 348 passeggeri. Viva Aerobus ha la flotta più moderna del Messico e la terza più giovane di tutto il Nord America, con 62 Airbus di cui 40 Airbus A320 e 22 Airbus A321, con un’età media di 5 anni.

SAS: IL TRAFFICO NEL MESE DI LUGLIO 2022 – Nel mese di luglio più di 3.700 voli sono stati cancellati e 380.000 passeggeri sono stati colpiti dallo sciopero dei sindacati dei piloti SAS Scandinavia, che si è concluso il 19 luglio. A luglio 1,3 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS, con un incremento di circa il 23% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La capacità di SAS è aumentata di circa l’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Rispetto al mese scorso, il numero totale di passeggeri è diminuito del 32% e la capacità è stata ridotta del 23%, a causa dello sciopero dei piloti di 15 giorni. Il load factor a luglio è stato dell’82%, con un miglioramento di 21 punti percentuali rispetto a luglio dello scorso anno. “Ci scusiamo sinceramente con i nostri clienti che sono stati colpiti dallo sciopero di luglio. Siamo felici che le operazioni siano tornate alla normalità permettendoci di ricominciare a riconquistare la fiducia dei nostri clienti. Continuiamo inoltre ad eseguire il nostro piano di ristrutturazione, SAS FORWARD. Abbiamo presentato istanza per il chapter 11 negli Stati Uniti il 5 luglio, per accelerare il processo di trasformazione che porterà a una compagnia aerea finanziariamente stabile, che sarà in grado di fornire il servizio che i nostri clienti si aspettano”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

IBERIA TORNA A RIO DE JANEIRO – Iberia sta già finalizzando il suo programma invernale 2022-2023, che partirà il 30 ottobre e durerà fino al 25 marzo del prossimo anno, e prosegue il suo percorso nel recupero dell’intera rete di voli e destinazioni. Per questo inverno ha programmato la stessa capacità che offriva prima della pandemia grazie soprattutto al rilancio delle sue ultime rotte in America Latina (Brasile e Caracas), all’impegno verso gli USA e ad un maggiore dispiegamento di voli nella sua rete di corto e medio raggio. Per quanto riguarda il Brasile, Iberia recupererà i suoi voli con Rio de Janeiro e, per questo, ha programmato tre frequenze settimanali, che rappresentano un’offerta di oltre 36.000 posti. Iberia è da sempre impegnata in questo mercato strategico e con i tre voli settimanali recupera gradualmente la capacità che offriva prima della pandemia e rafforza la sua leadership in America Latina. Questi voli saranno operati con Airbus A330-200, con una capacità di 288 passeggeri, 19 in Business Class e 269 in Economy. La ripresa dell’operazione favorirà il flusso di viaggiatori tra le due sponde dell’Atlantico e migliorerà la connettività tra il Brasile e le oltre cento destinazioni europee che Iberia ha annunciato nel suo programma. Nella rete a corto e medio raggio, il Gruppo Iberia dispiegherà una capacità ancora maggiore rispetto all’inverno del 2019, con un impegno sia verso il mercato business che leisure (leggi anche qui).

AERONAUTICA MILITARE: AIRSHOW AI LIDI DI COMACCHIO – Il 3 agosto, Le Frecce Tricolori sono tornate a colorare i cieli della provincia estense dopo il passaggio occorso nel 2018 in occasione Balloons Festival svoltosi nel Parco Urbano della città di Ferrara. La spiaggia del Lido degli Scacchi ha visto protagonista l’Aeronautica Militare, presente con uno stand promozionale e rappresentata dal suo più celebre “biglietto da visita”, la Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) e dagli elicotteri del 15° Stormo. Un’esibizione di fronte ad un numerosissimo pubblico che ha potuto godere di una splendida giornata al mare, impreziosita da uno spettacolo mozzafiato. Alla manifestazione hanno partecipato autorità civili e militari della provincia tra cui il Comandante del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico (FE), Generale D.A. Claudio Gabellini ed il Sindaco di Comacchio Pierluigi Negri. L’Air Show è stato aperto dal classico “passaggio bandiera”, accompagnato dalle note dell’Inno di Mameli e dalla dimostrazione S.A.R. (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’elicottero HH139B del 83° Combat SAR del 15° Stormo, con sede a Cervia. Si sono poi susseguiti i voli funambolici di alcuni velivoli acrobatici civili (CAP 10, CAP 232, PITTS e Blue Voltige) che hanno preceduto la temeraria esibizione della stunt woman Wingwalker che ha camminato sulle ali di un biplano ad alta quota. La straordinaria performance delle Frecce Tricolori con i velivoli MB339A, sempre sotto l’attenta supervisione via radio del Comandante della PAN, Tenente Colonnello Stefano VIT, ha concluso l’Air show emozionando ancora una volta un pubblico visibilmente entusiasta (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: ATTIVITA’ DI VOLO SU ALIANTI A DOBBIACO PER GLI ALLIEVI DEL CORSO BOREA VI – Il volo non va in vacanza e per i 37 allievi del corso “Borea VI” dell’Accademia Aeronautica la porta delle Dolomiti si è aperta su uno scenario unico e imponente; infatti questi ragazzi, dal 27 giugno al 5 agosto 2022, si sono addestrati al volo a vela presso il Distaccamento aeronautico di Dobbiaco, in Alta Val Pusteria. Accompagnati dagli istruttori del 60° Stormo di Guidonia gli allievi del corso Borea VI si sono esercitati al volo veleggiato avanzato a bordo dell’aliante Twin Astir potendo così ammirare le meraviglie che solo il paesaggio delle Dolomiti può offrire. Il volo sull’aliante, e la relativa abilitazione, rientra nell’ambito dell’iter formativo propedeutico al conseguimento del brevetto da pilota militare da parte dei giovani allievi che proseguiranno la loro formazione successivamente nelle scuole di volo avanzato. Il progetto addestrativo svolto sull’aeroporto di Dobbiaco – iniziato il 27 giugno e terminato il 5 agosto – è svolto mediante l’utilizzo del sistema di lancio con verricello “Skylaunch Glider Winch”, un sofisticato sistema di lancio che permette all’aliante di decollare dalla pista del Distaccamento militare senza l’utilizzo di un velivolo traino facendo raggiungere all’aliante una quota di circa 1.000 ft dal suolo in soli 20 secondi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

QUEST’ESTATE SI POSSONO GUADAGNARE MIGLIAIA DI MIGLIA CON EMIRATES SKYWARDS – Emirates informa: “Quest’estate Emirates Skywards, il pluripremiato programma fedeltà di Emirates e flydubai, offre ai suoi membri ancora più motivi per viaggiare in tutto il mondo grazie alla possibilità di ottenere Miglia bonus. Divertiti a accumulare Miglia questo agosto su voli, soggiorni in hotel, autonoleggi, partner e molto altro. Emirates Skywards ha più di 29 milioni di membri in tutto il mondo. Il programma fedeltà offre quattro livelli di abbonamento: Blue, Silver, Gold e Platinum, con ogni livello che guadagna privilegi esclusivi. I soci possono accumulare Miglia Skywards con partner che vanno da compagnie aeree, hotel e autonoleggi a marchi finanziari, per il tempo libero e attività. Le Miglia Skywards possono essere riscattate per un’ampia gamma di premi, inclusi biglietti aerei di compagnie aeree partner, upgrade di volo, soggiorni in hotel, biglietti, ospitalità in occasione di eventi sportivi e culturali, tour ed esperienze a pagamento. Per ulteriori informazioni, visitare https://www.emirates.com/it/italian/skywards/”.

LOCKHEED MARTIN LANCIA IL SESTO SBIRS MISSILE WARNING SATELLITE – Dopo un lancio di successo dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida, la U.S. Space Force sta ora comunicando con lo Space Based Infrared System Geosynchronous Earth Orbit (SBIRS GEO)-6 satellite, costruito da Lockheed Martin. L’ultimo satellite della SBIRS program series, GEO-6, si unisce alla costellazione di missile warning satellites della U.S. Space Force, dotati di potenti scanning and staring infrared surveillance sensors. “La necessità di Overhead Persistent Infrared systems non è mai stata così critica”, ha affermato Michael Corriea, vice president of Lockheed Martin Space’s Overhead Persistent Infrared (OPIR) Mission Area. “In Lockheed Martin, stiamo facendo progressi per stare al passo con le esigenze in evoluzione sulla base delle minacce emergenti nell’ambiente dei nostri clienti militari, contribuendo a spianare la strada al futuro”. Il satellite GEO-6 è un trampolino di lancio verso il resilient missile warning che sarà fornito dal successore di SBIRS, il Next Generation OPIR GEO System (NGG). Come SBIRS GEO-5 e GEO-6, NGG si baserà sull’LM 2100 Combat Bus™ modernizzato di Lockheed Martin, che fornisce funzionalità aggiuntive come cyber hardening, caratteristiche di resilienza, spacecraft power migliorata, improved propulsion and electronics.