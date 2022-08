Leonardo: riflettori puntati sugli elicotteri VIP del brand Agusta a LABACE 2022

La principale fiera del trasporto aereo executive dell’America Latina, LABACE (Annual Latin America Business Aviation Conference & Exhibition), torna a San Paolo, Brasile, dal 9 all’11 agosto: una prima occasione per Leonardo di mostrare in anteprima in questa importante area geografica le novità sui suoi elicotteri per il trasporto VIP/corporate con il brand Agusta e la sua prima gamma di servizi dedicati.

“Con una flotta globale di oltre 900 elicotteri che svolgono una serie di missioni di trasporto passeggeri, tra cui trasporto privato, corporate, charter, servizi di linea e trasporto VIP/Governativo, circa il 25% degli aeromobili è basato in America Latina. Negli ultimi dieci anni Leonardo ha mantenuto la leadership mondiale con una quota di mercato del 45% degli elicotteri VIP bimotore, ed è il punto di riferimento in Brasile per questo settore, facendo leva sui principali fattori distintivi che hanno reso la sua gamma di modelli dedicati il punto di riferimento del settore: velocità e prestazioni generali di prim’ordine, alti livelli di personalizzazione, eccezionale comfort di cabina, tecnologie di navigazione e di missione all’avanguardia, standard di certificazione e sicurezza di ultima generazione, un caratteristico stile italiano.

Il nuovo marchio Agusta aggiorna i fattori distintivi che hanno reso i modelli di elicottero dell’azienda dedicati al trasporto passeggeri celebri e apprezzati dagli operatori di tutto il mondo, aggiungendo ulteriori soluzioni e servizi grazie all’evoluzione tecnologica.

Una prima evidenza del nuovo percorso intrapreso dal brand, che coniuga tradizione e innovazione, è stata la presentazione a Dubai, alla fine del 2021, del nuovissimo terminal per aeromobili ad ala rotante denominato Casa Agusta, realizzato in collaborazione con Falcon Aviation. Nella stessa occasione è stato mostrato anche l’innovativo convertiplano AW609, con cui Leonardo rivoluzionerà il mondo del trasporto verticale, facilitando i collegamenti tra i centri urbani e portando in città i servizi aeroportuali di trasporto privato grazie ad un terminal pienamente operativo”, afferma Leonardo.

“A LABACE Leonardo presenta le nuove opzioni e i servizi dedicati agli operatori di elicotteri VIP/corporate nell’ambito delle iniziative legate al brand Agusta. Tra questi, i layout degli Interior Moods, un nuovo piano di servizi di manutenzione integrata e una sezione dedicata ad Agusta nel Portale Clienti Elicotteri Leonardo. Gli Interior Moods, inizialmente previsti per gli elicotteri AW169, AW139 e AW189, consistono in tre nuove diverse opzioni di personalizzazione degli interni – ispirate ai nomi di altrettante città iconiche – basate su colori, materiali, configurazioni dei sedili e dotazioni di bordo specifiche. L’obiettivo è permettere ai clienti di scegliere e creare nel dettaglio il loro habitat ideale, in grado di rispecchiare al meglio la loro personalità e di soddisfare le loro aspettative: dal senso di calore, armonia e purezza di “Firenze”, alla coesistenza degli opposti di “Londra”, quali la tradizione e l’innovazione, fino all’energia e alla passione di “New York” e la sua contaminazione cosmopolita di abitudini e comportamenti.

Il nuovo piano di assistenza per elicotteri VIP AGUSTAforYOU, sviluppato specificamente per gli operatori corporate, punta a migliorare la disponibilità degli aeromobili, a ridurre i costi di inventario, ottimizzare le spese e copre la manutenzione programmata e non dei componenti della cellula, dell’avionica e di altri elementi. I modelli attualmente supportati dal piano includono l’AW109 GrandNew, l’AW169 e l’AW139, e verrà prossimamente esteso ad altre piattaforme. Inoltre, sul portale clienti Elicotteri Leonardo, gli operatori VIP avranno a disposizione un’area dedicata per verificare l’avanzamento e lo stato di produzione e di collaudo dei loro elicotteri, anche attraverso l’utilizzo di immagini. Tutti questi servizi rispondono all’esigenza di esclusività di chi sceglie Agusta e rendono unica e realmente completa l’esperienza di utilizzo degli elicotteri di Leonardo, sin dal primo giorno”, prosegue Leonardo.

“Gli elicotteri VIP di Leonardo sono inoltre dotati di una serie di tecnologie a supporto della sicurezza, del comfort, della navigazione e dell’efficacia della missione, del supporto e dell’addestramento. Per mostrare alcune di queste caratteristiche, Leonardo espone in mostra statica a LABACE un elicottero intermedio leggero AW169. Primo elicottero di ultima generazione nella sua categoria da oltre 30 anni, l’AW169 presenta una serie di innovazioni, normalmente non disponibili sui modelli leggeri bimotore, con vantaggi significativi anche per il trasporto passeggeri.

Il comfort della cabina di pilotaggio e dell’abitacolo per gli equipaggi e i passeggeri a bordo è supportato dalla funzionalità APU (Auxiliary Power Unit) Mode, che consente di mantenere in funzione sistemi chiave come l’aria condizionata, il riscaldamento e la radio sfruttando l’energia generata da uno dei due motori.

Ciò contribuisce a creare un ambiente ideale e a utilizzare i sistemi di bordo in qualsiasi condizione meteorologica e geografica, senza la necessità di mantenere i rotori in movimento, a tutto vantaggio di una maggiore sicurezza, minore rumore, consumi ed emissioni ridotti. L’AW169 è disponibile con tre opzioni di carrello: retrattile, fisso o a pattini. Il carrello di atterraggio retrattile è completamente elettrico, il che riduce il peso e facilita la manutenzione, riducendone il costo. La moderna cabina di pilotaggio è totalmente digitale e dotata di tecnologia touch screen per una rappresentazione completa di tutte le informazioni necessarie, in modo da offrire al pilota una maggiore consapevolezza della situazione, riducendo il suo carico di lavoro per permettergli di concentrarsi sulla missione e aumentarne la sicurezza”, prosegue il costruttore.

“Leonardo ha compiuto un ulteriore passo in avanti verso il potenziamento del livello di servizio a supporto degli operatori elicotteristici in Brasile e America Latina con l’avvio delle attività presso il suo nuovo Centro di Supporto Logistico con sede a Itapevi, a 30 km da San Paolo. Il nuovo centro, risultato di un investimento di 60 milioni di R$ (circa 9 milioni di euro), realizzato su un’area di 80.000 m2, di cui 6000 m2 costituiti da edifici e infrastrutture, può ospitare fino a 20 elicotteri contemporaneamente. In aggiunta alle attività di manutenzione, è prevista in futuro la graduale introduzione di servizi quali verniciatura e completamento degli allestimenti degli elicotteri. Il nuovo centro consentirà di espandere complessivamente la capacità di servizio fino al 50% rispetto al precedente sito dedicato al supporto tecnico nel paese, con vantaggi significativi anche per gli operatori VIP, e sarà in grado ogni anno di supportare fino a 370 elicotteri, con la possibilità di procedere ad un’ulteriore espansione.

Le missioni svolte dagli elicotteri di Leonardo in tutta la regione includono il trasporto VIP/corporate e VVIP (oltre 220 unità pari a quasi il 25% della flotta mondiale di elicotteri VIP di Leonardo), il trasporto offshore, le attività di soccorso, di ordine pubblico, di antincendio e compiti militari. I modelli più impiegati dagli operatori brasiliani sono l’AW119, l’AW109 in varie versioni, l’AW139 e, più recentemente, l’AW169. L’AW189 ha inoltre introdotto nuove capacità a supporto del settore dell’industria energetica.

La continua crescita nella regione negli ultimi anni insieme all’introduzione di nuovi modelli, sono alla base dell’ulteriore recente sviluppo nel campo dei servizi offerti da Leonardo, al fine di soddisfare i nuovi requisiti nell’area. Il nuovo centro logistico di Itapevi dimostra l’impegno a lungo termine di Leonardo nella regione ed evidenzia l’importanza attribuita dall’azienda ai servizi di supporto e alla maggior vicinanza geografica agli operatori. Il rafforzamento di tali servizi permetterà di massimizzare l’efficacia e la sicurezza delle missioni della flotta di elicotteri a vantaggio degli operatori, degli equipaggi e delle comunità supportate”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo – Photo Credits: Leonardo)