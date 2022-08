News Brevi – 06.08.2022

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO URGENTE DA CAGLIARI A ROMA – Nel primo pomeriggio di ieri, 5 agosto 2022, si è concluso il trasporto sanitario d’urgenza effettuato da un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare che ha volato dall’aeroporto di Cagliari a quello di Ciampino con a bordo una ragazza di ventisei anni in imminente pericolo di vita. La richiesta di trasporto, come previsto in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Il Falcon 50 è decollato nel primo pomeriggio dall’aeroporto militare di Ciampino, sede del 31° Stormo, alla volta dell’aeroporto di Cagliari. Qui la giovane paziente è stata imbarcata, insieme all’equipe medica specialistica, sul velivolo militare che è immediatamente ripartito verso la capitale. Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Ciampino, avvenuto alle 14:45 circa, la ragazza è stata trasferita in ambulanza per essere ricoverata all’ospedale Fatebenefratelli di Roma e ricevere le cure salva-vita. Missioni di questo tipo necessitano della massima tempestività. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EUROPEAN DEFENSE FUND (EDF): LEONARDO E’ IL PLAYER EUROPEO CHE HA OTTENUTO FINANZIAMENTI PER IL MAGGIOR NUMERO DI PROGETTI – Leonardo è il player europeo che si è aggiudicato il maggior numero di progetti di ricerca e sviluppo, 19 in totale (11 di sviluppo capacitivo e 8 di ricerca), nell’ambito dello European Defence Fund (EDF) WP-21. EDF è lo strumento di punta della Commissione per promuovere la cooperazione in materia di difesa europea per progetti competitivi e collaborativi coprendo l’intero ciclo di ricerca e sviluppo. Tale strumento sostiene, in particolare, progetti relativi a tecnologie ed equipaggiamenti di difesa all’avanguardia e interoperabili, promuovendo al contempo l’innovazione e incentivando la partecipazione delle PMI. Sono 1,2 miliardi di euro i fondi assegnati dall’UE, distribuiti tra 61 progetti approvati. L’azienda, in particolare, con il contributo significativo delle società controllate e partecipate dal gruppo e dei Leonardo Labs, si è aggiudicata finanziamenti per attività di ricerca e sviluppo in tutte le 12 categorie a cui ha partecipato, relative ai settori elettronica, velivoli, elicotteri, cyber security e spazio, mantenendo la leadership nel coordinamento del programma ARTURO (Advanced Radar Technology in eUROpe). I progetti a cui partecipa Leonardo si sono aggiudicati oltre il 50% dei fondi europei per il WP-21. L’Italia in questo contesto, con 36 progetti finanziati, si posiziona subito dopo Francia, Spagna e Germania, traguardando i 5 progetti a guida nazionale, risultato al quale Leonardo ha contribuito in maniera significativa. Le proposte complessive presentate, 142, hanno visto la partecipazione di 692 società ed enti appartenenti a 26 paesi europei, oltre alla Norvegia. Il progetto “Advanced Radar Technology in eUROpe” (ARTURO) a guida Leonardo, fornirà soluzioni per soddisfare le future esigenze operative basate su un esteso uso delle tecnologie emergenti radar in Europa. Consoliderà lo stato dell’arte delle tecnologie, i concetti emergenti e le tendenze nel campo radaristico, l’analisi approfondita dei requisiti operativi e l’evoluzione attuale delle minacce e degli ambienti in vari paesi. Leonardo coordinerà un gruppo di 22 realtà a livello europeo, tra cui AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH, Thales, Indra, Hensoldt, Saab e realtà italiane come l’Università di Pavia. Il valore complessivo del progetto è di circa 20 mln euro per una durata di 36 mesi. Tra i programmi strategicamente più significativi, Leonardo si è affermata assieme ad Airbus (coordinatore) nell’ENGRT (EU Next Generation Rotorcraft Technologies). Si tratta di un consorzio di 24 partner europei con l’obiettivo di studiare i nuovi requisiti, le caratteristiche e le capacità chiave delle future tecnologie elicotteristiche in campo militare. Il progetto, con un finanziamento previsto di circa 40 milioni di euro e della durata di 42 mesi, riguarderà inoltre la valutazione delle alternative in termini di piattaforme e architetture e una serie di attività dimostrative in ambiente simulato mediante l’impiego di “gemelli virtuali”. A ciò bisogna aggiungere una roadmap di sviluppo sia per le tecnologie che per le attività di supporto e manutenzione. Tra le altre realtà italiane parte del consorzio ricordiamo MBDA Italia, Elettronica, AvioAero, il Politecnico di Milano e il CIRA.