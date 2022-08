Boeing assume un nuovo ruolo per contribuire a ridurre più rapidamente le emissioni dell’aviazione

Boeing rappresenterà il settore dell’aviazione in un’alleanza globale, istituita congiuntamente dal governo degli Stati Uniti e dal World Economic Forum per accelerare le tecnologie pulite e ridurre le emissioni di carbonio.

La First Movers Coalition (FMC) è stata creata alla fine del 2021 per sfruttare il purchasing power delle principali aziende per accelerare il ritmo di decarbonizzazione di settori industriali come il trasporto marittimo, la chimica e gli autotrasporti. Boeing, uno dei membri fondatori della coalizione, fungerà da ‘champion’ per il settore dell’aviazione.

Nell’ambito del suo nuovo ruolo, Boeing si impegna a sostenere una maggiore commercializzazione di carburanti sostenibili per l’aviazione e a promuovere altre tecnologie a basse emissioni di carbonio. Aumentare le soluzioni sostenibili è fondamentale per l’obiettivo del settore aeronautico di zero emissioni nette entro il 2050 e per l’obiettivo più ampio di mantenere le temperature globali a 1,5°C sopra i livelli preindustriali, il cosiddetto ‘1.5°C pathway’.

“Possiamo mantenere il critical climate pathway di 1,5 °C solo se avviamo il mercato delle tecnologie dirompenti a zero emissioni di carbonio e le rendiamo economicamente competitive quanto le soluzioni esistenti ad alta intensità di carbonio”, ha affermato Nancy Gillis, Head of the First Movers Coalition. “Mi congratulo con Boeing per il suo nuovo ruolo e non vedo l’ora di lavorare insieme per accelerare l’uso di queste tecnologie emergenti”.

Boeing ha affermato che sfrutterà le tecnologie attuali e aumenterà le partnership industriali nell’espansione delle forniture di sustainable aviation fuel, definendo al contempo strategie per lo sviluppo di nuove soluzioni.

“Siamo onorati di servire come ‘champion’ per il nostro settore e ci impegniamo a collaborare con i membri FMC e altri per scalare i SAF e accelerare le tecnologie a basse emissioni di carbonio per decarbonizzare l’aviazione”, ha affermato Brian Moran, Boeing Vice President of Global Sustainability Policy & Partnerships.

Boeing ha reclutato uno dei massimi esperti in sustainable aviation fuels (SAF) per lavorare con le oltre 50 aziende della First Movers Coalition e altri partner del settore. Robert Boyd si unirà a Boeing dall’International Air Transport Association (IATA), dove ha guidato gli sforzi di decarbonizzazione, incluso il progresso nel commercial deployment dei SAF, affrontando le sfide politiche, economiche, di sostenibilità e logistiche. Boyd è stato anche membro dell’United Nations International Civil Aviation Organization (ICAO) Fuels Task Group. Inoltre, ha servito per quattro anni nel Board of Directors for the Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB).

“Boeing è stato un pioniere nel rendere i SAF una realtà e avere Robert nel nostro team è un’ulteriore prova che siamo impegnati al 100% a lavorare insieme per soddisfare l’impegno del settore verso zero emissioni nette entro il 2050”, ha affermato Moran.

Il nuovo ruolo di Boeing si basa sugli sforzi di sostenibilità dell’azienda, che includono l’ecoDemonstrator program, che nel 2018 ha effettuato il primo commercial airplane flight utilizzando 100% sustainable fuels con un 777 Freighter, in collaborazione con FedEx Express. L’anno scorso Boeing ha collaborato con tutto il settore per decarbonizzare l’aerospazio, anche con SkyNRG, Alaska Airlines, Etihad Airways, NASA, Rolls-Royce e United Airlines. Boeing sta anche facendo progressi attraverso la sua joint venture, Wisk, per portare sul mercato il primo all-electric, self-flying air taxi negli U.S. Boeing ha anche una significativa esperienza con l’idrogeno, conducendo sei dimostrazioni tecnologiche negli ultimi 15 anni.

(Ufficio Stampa Boeing)