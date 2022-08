Bombardier annuncia l’ordine per il primo Challenger 3500 basato in Europa per Charter Operations

Bombardier ha annunciato oggi la vendita del suo business jet Challenger 3500 all’operatore italiano Air Corporate SRL. Sarà il primo European operator a offrire il business jet Challenger 3500 per charter services.

“Introdotto nel 2021, il nuovo aeromobile Challenger 3500 offre una combinazione unica di performance, costi operativi vantaggiosi, cabin experience all’avanguardia e volo fluido, rendendolo la scelta ideale per l’European charter market. Con i suoi interni ridisegnati con caratteristiche di cabina intelligenti e sostenibili, il velivolo Challenger 3500 è elegantemente realizzato per combinare comfort e funzionalità, elevando completamente la passenger experience”, afferma Bombardier.

“Il nuovo aeromobile Challenger 3500 è la soluzione charter perfetta per Air Corporate SRL e altri flight departments, offrendo una corporate travel experience ideale”, afferma Ettore Rodaro, Regional Vice President, Sales, Europe, Bombardier. “Con le sue performance impressionanti, l’affidabilità e l’eccezionale fluidità in volo, il Challenger 3500 è il super mid-size business jet leader del settore”.

“Siamo entusiasti di aggiungere il nuovo aeromobile Challenger 3500 alla nostra flotta”, ha affermato Roano Grandi, Presidente, Air Corporate SRL, insieme a Jacopo Foroni, CFO e Paolo Serini, COO. “Questo aeromobile ci offre un’eccezionale opzione per migliorare ulteriormente il nostro charter business e fornire ai nostri clienti più esigenti un’eccezionale private aircraft experience a tutti i livelli”.

“Il Challenger 3500 di nuova generazione porta molti degli attributi della lussuosa Global family, tra cui l’esclusivo e brevettato sedile Nuage di Bombardier, la prima volta che un sedile di questo calibro è disponibile nel super mid-size segment. Inoltre, pone grande attenzione al benessere dei passeggeri, con una ridotta cabin altitude di 4.850 piedi a 41.000 piedi, che rappresenta un miglioramento del 31% rispetto al suo predecessore.

Il velivolo Challenger 3500 introduce anche diverse caratteristiche tecnologiche innovative, come la prima voice-controlled cabin per la gestione di illuminazione, temperatura e sistemi di intrattenimento, i primi wireless chargers in tutta la cabina e l’unico display 4K da 24 pollici della sua categoria. Nel cockpit, Bombardier introduce uno standard-equipped auto throttle system al Challenger 3500 flight deck, che offre la maggior parte delle caratteristiche di base della sua classe”, prosegue Bombardier.

“All’inizio di quest’anno il Challenger 3500 ha anche ottenuto il prestigioso “Best of the Best” Red Dot Award per il suo design unico e rivoluzionario. Il Red Dot Award è uno dei più prestigiosi design awards al mondo e premia l’innovazione, i concetti e le visioni. Questo riconoscimento è davvero una testimonianza del successo della Challenger platform di Bombardier ed è rappresentativo dello spirito innovativo dell’azienda e dell’approccio al miglioramento continuo.

Il mockup del velivolo Challenger 3500 è attualmente in mostra a Olbia, Italia, fino al 31 agosto. Per ulteriori informazioni su questo business jet leader della categoria, visitare il sito Web di Bombardier”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: © 2019 Chad Slattery – Bombardier)