IATA lancia la AVSEC Insight Platform per aiutare a gestire i Business Security Risks

L‘International Air Transport Association (IATA) ha annunciato il lancio di AVSEC Insight, una piattaforma online che offre agli utenti una gamma completa di informazioni tempestive e open source per aiutare a identificare potenziali rischi per la sicurezza e minacce per le loro operazioni e attività.

“Il monitoraggio dei rischi è sia difficile che dispendioso in termini di tempo, in particolare per le compagnie aeree con operazioni internazionali. L’aggiunta di destinazioni significa che è necessaria una maggiore raccolta di informazioni e monitoraggio. AVSEC Insight risponde a questa sfida raccogliendo informazioni relative al rischio da un’ampia varietà di fonti, inclusi i media di nicchia e in lingua locale, nonché i NOTAMs (Notice to Air Missions) e altre fonti ufficiali. Consente agli utenti di gestire e identificare i business risks nelle fasi iniziali, monitorarli in tempo reale e condurre analisi post-evento. Lo strumento copre le minacce e i rischi per la continuità derivanti da disastri naturali, disordini e proteste civili, sviluppi geopolitici, transnational crime e cybersecurity, solo per citarne alcuni”, ha affermato Matthew Vaughan, IATA’s Director Aviation Security and Cyber.

“Il subscription-based service fornisce un’interfaccia intuitiva e facile da usare. Le informazioni possono essere personalizzate in base al profilo di rischio e alle esigenze operative, per paese, città, aeroporto o flight information region (FIR). Una migliore e più rapida identificazione del rischio significa operazioni più sicure e ottimizzazione delle risorse. Inoltre, AVSEC Insight incorpora advanced machine learning and natural language processing capabilities, per garantire che la piattaforma diventi più intelligente e robusta man mano che il set di dati cresce”, afferma IATA.

“Gli eventi recenti hanno dimostrato l’enorme valore di essere in grado di tracciare, valutare e rispondere ai potenziali rischi in tempo reale, in particolare in un settore dinamico e in rapida evoluzione come quello dell’aviazione. AVSEC Insight è uno strumento vitale per qualsiasi organizzazione nella aviation value chain o che gestisce mobile workforces e/o time-sensitive movement degli assets”, ha affermato Nick Careen, IATA’s Senior Vice President Operations, Safety and Security.

(Ufficio Stampa IATA)