News Brevi – 09.08.2022

AEROPORTO DI VENEZIA: BOLLETTINO SUI DATI DI TRAFFICO E SERVIZI – Aeroporto di Venezia informa: “Prosegue la comunicazione settimanale del Gruppo SAVE relativa ai dati di traffico e all’andamento dei servizi all’aeroporto di Venezia, avviata in un’ottica di dialogo continuativo con l’utenza e gli stakeholder dello scalo. La stagione estiva del Marco Polo procede con un recupero dei volumi di traffico che si avvicina a quanto realizzato nel 2019. Nella settimana dal 1 al 7 agosto, il Marco Polo ha gestito 245.879 passeggeri, che corrispondono all’84% rispetto allo stesso periodo del 2019. I voli complessivi tra arrivi e partenze sono stati 1.739, di cui solo l’1% è stato cancellato. Un dato in netto miglioramento rispetto alle cancellazioni delle settimane precedenti, la cui media era stata del 2%. I servizi all’utenza continuano progressivamente a migliorare, grazie al grande all’impegno di tutti gli operatori presenti in aeroporto. Nel periodo considerato, il tempo medio di attesa ai varchi di sicurezza è stato di 8’02”, un dato più alto rispetto alla settimana 25 – 31 luglio che era stato di 7’02”, determinato dall’intensa e complessa operatività che caratterizza il picco di traffico nella prima metà di agosto. Per quanto riguarda i tempi di riconsegna bagagli, la media è stata di 20 minuti per la consegna del primo bagaglio (quattro minuti in meno rispetto alla settimana precedente) e di 30 minuti per l’ultimo (tre minuti in meno rispetto alla settima 25 – 31 luglio). Un ulteriore dato importante in miglioramento riguarda i bagagli “disguidati” in arrivo al Marco Polo. Nel periodo considerato, le valigie spedite in ritardo da altri scali o erroneamente inviate a Venezia sono state 927, in riduzione del 14,6% rispetto ai 1.086 bagagli disguidati accolti nella settimana precedente. I bagagli riavviati dallo scalo alla giusta destinazione sono stati 1.396, riducendo del 28% il numero di valigie stoccate in aeroporto rispetto alla settimana precedente”.

RISERVA DELLO ZINGARO: TURISTA INFORTUNATO VIENE RECUPERATO DA ELICOTTERO 82° CENTRO C/SAR DELL’AERONAUTICA MILITARE – Nel pomeriggio dell’8 agosto, un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Trapani, ha effettuato il recupero di un turista infortunatasi a Cala Capreria nella Riserva naturale dello Zingaro (TP). L’equipaggio, in prontezza d’allarme con elicottero HH-139B, ha ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) di Poggio Renatico (FE) ed è decollato dall’aeroporto di Trapani poco prima delle 15:30 per imbarcare a Castellammare del Golfo due tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sicilia. Una volta imbarcati, l’elicottero militare si è diretto immediatamente nella zona di intervento dove, in considerazione della zona particolarmente impervia, l’ uomo è stato recuperato tramite l’uso del verricello. Una volta a bordo ed in sicurezza, l’infortunato è stata trasportato a Castellammare del Golfo dove è stato affidato alle cure del 118. Terminato l’intervento, l’equipaggio ha fatto rientro a Trapani per riprendere, alle 16.30, il servizio di prontezza SAR (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR NON PREVEDE DISAGI PER I SUOI 3.000 VOLI GIORNALIERI PER GLI SCIOPERI INDETTI DA SINDACATI SPAGNOLI – Ryanair informa: “Ryanair non prevede alcun disagio per i suoi 3.000 voli giornalieri in agosto o settembre a causa degli scioperi indetti da due sindacati minori del personale di cabina in Spagna, dove Ryanair ha già concluso un accordo di lavoro con il principale sindacato spagnolo del personale di cabina (CCOO)”. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “Nel solo mese di luglio Ryanair ha operato oltre 3.000 voli giornalieri e ha trasportato un numero record di 16,8 milioni di passeggeri, molti dei quali da/per la Spagna. Ryanair prevede che queste ultime minacce di sciopero, che coinvolgono solo una minima parte del personale di cabina spagnolo, non avranno alcun impatto sui voli o sull’operativo spagnolo di agosto e settembre. La stragrande maggioranza del personale di cabina spagnolo di Ryanair è rappresentata dal sindacato CCOO, che ha già raggiunto un accordo di lavoro con Ryanair che copre la maggior parte del nostro personale di cabina spagnolo”.

LOCKHEED MARTIN: NUOVO TRAGUARDO PER L’NGI PROGRAM – Lockheed Martin ha recentemente convalidato una prototype communications radio technology per il Next Generation Interceptor (NGI) durante recenti test. La missione dell’NGI è proteggere gli U.S. dalle minacce in evoluzione da intercontinental ballistic missile. “Fondamentalmente, l’intercettore e i suoi componenti devono essere in grado di ricevere e condividere dati da terra e durante la missione su grandi distanze, a velocità molto elevate e in ambienti difficili. Attraverso i primi test sui prototipi presso la struttura di Lockheed Martin a Sunnyvale, California, l’azienda ha dimostrato che l’interceptor’s communications system può funzionare negli ambienti difficili che potrebbe incontrare durante il volo. Questa tecnologia di comunicazione è importante perché fornisce in-flight situational awareness, consentendo agli elementi dell’intercettore di rispondere efficacemente a minacce complesse. L’NGI program di Lockheed Martin è nato digitale, utilizzando strumenti completamente digitali prima dell’aggiudicazione del contratto durante la fase di progettazione e sviluppo. Attraverso l’Agile development, il team NGI è stato in grado di creare e prototipare rapidamente la capacità di comunicazione attraverso un approccio focalizzato su development, security, and operations (DevSecOps), riducendo i rischi in anticipo”, afferma Lockheed Martin.

EASYJET: TIPS PER PIANIFICARE LA VACANZA – easyJet rivela suggerimenti per pianificare una vacanza quest’estate. “Lo strumento Low Fare Finder di easyJet su easyJet.com aiuta i clienti a cercare le tariffe più basse sull’intera rete di easyJet, consentendo loro di pianificare la loro prossima vacanza a un prezzo speciale. Può essere utilizzato per trovare le tariffe più basse per una rotta specifica o semplicemente per trovare ispirazione su dove esplorare in seguito con un budget limitato. Con pochi clic Low Fare Finder aiuta i clienti a cercare tra più aeroporti di partenza su migliaia di rotte verso l’Europa, il Nord Africa e il Medio Oriente. I clienti possono semplicemente selezionare quando e dove vogliono andare, con le tariffe più basse disponibili e visualizzate a colpo d’occhio. L’app easyJet è progettata per garantire ai viaggiatori un viaggio senza intoppi dall’inizio alla fine, con consigli e strumenti come informazioni sui voli in tempo reale e un modo semplice per gestire la prenotazione. Lo strumento Flight Tracker di easyJet, disponibile sia sull’app che online, fornisce informazioni sui voli in tempo reale direttamente dal centro di controllo operativo della compagnia aerea. Il servizio gratuito Twilight Bag Drop di easyJet a Londra Gatwick, Bristol e Manchester consente ai passeggeri sui voli mattutini di lasciare i bagagli da stiva la sera prima del volo, per risparmiare tempo attraverso l’aeroporto saltando la consegna dei bagagli e dirigendosi direttamente ai controlli di sicurezza la mattina del viaggio. easyJet dispone di una gamma di servizi in atto per fornire assistenza ai clienti e ha recentemente lanciato una serie di nuove iniziative per fornire ulteriore supporto ai clienti che volano quest’estate. La compagnia aerea ha investito in più personale, reclutando altri 350 addetti al call center e aprendo un nuovo call center a Milano, e ha esteso gli orari di apertura del servizio clienti”, afferma easyJet.

EMIRATES GROUP: SCOLARSHIP PROGRAMMES PER I GIOVANI DEGLI EMIRATI – Emirates Group apre nuove porte ai cittadini degli Emirati Arabi Uniti per costruire carriere promettenti nel settore dell’aviazione e dei servizi di viaggio, attraverso una selezione di scholarship programmes. “L’Emirates Group scholarship programme fornisce supporto ai giovani mentre studiano in prestigiose istituzioni educative e offre loro un entusiasmante inizio di carriera in una delle diverse unità aziendali del Gruppo dopo la laurea. Il Gruppo promette il suo impegno per la UAE’s Emiratization strategy, poiché pone le basi per i giovani e ambiziosi talenti degli Emirati verso i lavori dei loro sogni e continuerà a investire in programmi per aiutare a costruire la prossima generazione di professionisti qualificati e di successo”, afferma Emirates. Gli Emirates Group scholarship programmes includono opportunità di specializzarsi nei seguenti campi: Aviation Management, Information Technology, Artificial Intelligence, Logistics and Supply Chain, Finance, Cadet Pilot, Aircraft Maintenance Engineering. Oltre agli scholarship programmes for high school graduates, Emirates Group offre anche varie opportunità di carriera ai cittadini degli Emirati Arabi Uniti nella sua vasta gamma di attività e ruoli, dal livello base alla progressione nella carriera.

ROLLS-ROYCE FORNIRA’ 523 MTU ENGINES REALIZZATI IN UK PER IL BRITISH ARMY BOXER MIV – Rolls-Royce consegnerà un totale di 523 mtu Series 199 engines per le forze armate britanniche. La business unit Rolls-Royce Power Systems ha recentemente firmato contratti con i suoi partner Krauss-Maffei Wegmann/WFEL e Rheinmetall Landsysteme/Rheinmetall BAE Systems Land per la consegna di 523 motori tra il 2022 e il 2030. Rolls-Royce consegnerà i componenti del motore alla sua controllata Rolls-Royce Solutions UK, dove verranno eseguiti l’assemblaggio del motore, i test di accettazione e la verniciatura, sostenendo lavori nuovi ed esistenti presso la struttura. Boxer MIV per l’esercito britannico sarà la prima versione del veicolo equipaggiata con il Rolls-Royce mtu 8V 199 TE21 engine, che eroga 600 KW, 70 KW in più rispetto ai motori mtu nelle versioni precedenti del veicolo. I motori mtu equipaggeranno tutti i veicoli Boxer ordinati per l’esercito britannico: il governo britannico ha recentemente ordinato 100 veicoli Boxer aggiuntivi per la British Army. Knut Müller, Vice President Global Governmental at Rolls-Royce business unit Power Systems, ha dichiarato: “Il progetto Boxer MIV è una parte molto importante della modernizzazione dell’esercito britannico. Per supportare questo progetto, abbiamo fatto un grande sforzo per consentire per la prima volta la produzione dei nostri collaudati mtu Series 199 engines nel Regno Unito. Siamo orgogliosi di contribuire alla mobilità e all’agilità dell’esercito britannico con i nostri motori realizzati in Gran Bretagna”. I motori mtu Series 199 hanno stabilito il punto di riferimento nel loro power range in termini di power density, performance and reliability. Più di 2.500 di questi motori sono in servizio con diverse forze armate. Rolls-Royce sta pianificando un ulteriore sviluppo del motore con un potential power output fino a 750 KW. La maggior parte dei motori mtu per il Boxer MIV project sarà prodotta presso Rolls-Royce Solutions UK a East Grinstead. La filiale Rolls-Royce ha creato una dedicated assembly cell per il Boxer MIV project. Il programma sosterrà e garantirà fino a 10 posti di lavoro presso Rolls-Royce Solutions UK negli anni a venire. Tutti i veicoli Boxer per l’esercito britannico saranno alimentati da motori mtu 8V 199 TE21 con una potenza di 600 KW. Sono disponibili due versioni del veicolo Boxer per soddisfare idealmente le diverse esigenze operative dei clienti, alimentate da motori mtu Series 199 TE20 o TE21, con una potenza rispettivamente di 530 o 600 KW.

BOEING E NAMMO COMPLETANO UN LONG-RANGE RAMJET TEST – Boeing e la Norwegian defense and aerospace company Nammo hanno testato con successo un ramjet-powered artillery projectile, dimostrando ulteriormente la fattibilità di una delle priorità di modernizzazione dell’esercito degli Stati Uniti: long-range precision fires. Durante il test del 28 giugno presso l’Andøya Test Center in Norvegia, un Boeing Ramjet 155 projectile è stato sparato da un cannone e il suo ramjet engine si è acceso con successo. Ha dimostrato stabilità di volo con un processo di combustione del motore ben controllato. “Riteniamo che il Boeing Ramjet 155, con la continua maturazione tecnologica e i test, possa aiutare l’esercito americano a soddisfare le sue long-range precision fires modernization priorities”, afferma Steve Nordlund, Boeing Phantom Works vice president and general manager. Il test ad Andøya segue anni di ricerca, sviluppo e test da parte di Boeing e Nammo della ramjet tecnology, inclusi oltre 450 test statici o a corto raggio. Boeing Phantom Works e Nammo hanno lavorato insieme nell’ambito di una partnership strategica per sviluppare e produrre congiuntamente la prossima generazione di boosted artillery projectiles. Nel luglio 2019, il team Boeing-Nammo si è aggiudicato un contratto nell’ambito del programma XM1155 dell’esercito americano per lo sviluppo e la maturazione del Ramjet 155. Nel maggio 2021 il team si è aggiudicato un Phase II technology development contract. Il Ramjet 155 utilizza un motore in cui l’aria aspirata per la combustione viene compressa esclusivamente dal movimento in avanti del proiettile a velocità supersoniche.

DELTA CREA IL BRAND DELTA BUSINESS – Delta sta rinominando il suo solido set di business travel tools, prodotti e servizi in un’unica soluzione di viaggio onnicomprensiva: Delta Business. “Avere tutte le business travel offerings sotto un unico nome fornirà un’esperienza consolidata per i corporate and travel agency customers di Delta, rafforzando il valore e i vantaggi offerti da Delta in tutti gli aspetti delle sue partnership. Grazie alla collaborazione con Delta Business, i corporate and agency customers possono trarre vantaggio dai migliori servizi, vantaggi premium e supporto, comprese le offerte di cui godono già i clienti esistenti e servizi aggiuntivi che saranno presto disponibili”, afferma Delta. “Come parte della nostra missione, tutti questi sforzi sono in risposta al feedback dei clienti”, ha affermato Bob Somers, Senior Vice President – Global Sales, Delta Air Lines. “Delta Business mette in evidenza il valore che forniamo ai nostri clienti e crea una trasparenza semplificata in tutti i vantaggi che i nostri clienti ricevono. È qualcosa che i clienti hanno chiesto e siamo orgogliosi di offrire il nuovo brand semplificato”. Il brand Delta Business verrà implementato in tutta la gamma completa di strumenti e offerte B2B nei prossimi mesi.