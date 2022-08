Emirates investe oltre 2 miliardi di dollari per portare l’on-board customer experience a nuovi livelli

Emirates informa: “Orgogliosa della promessa del brand “Fly Better”, Emirates sta investendo oltre 2 miliardi di dollari USA per migliorare la propria inflight customer experience, incluso un vasto programma per il retrofit di oltre 120 aeromobili con gli interni più recenti, oltre a una serie di altri miglioramenti del servizio in tutte le cabine a partire dal 2022″.

Sir Tim Clark, President Emirates Airline, ha dichiarato: “Mentre gli altri rispondono alle pressioni del settore con tagli ai costi, Emirates sta volando controcorrente e sta investendo per offrire esperienze sempre migliori ai nostri clienti. Durante la pandemia abbiamo continuato a lanciare nuovi servizi e iniziative per garantire che i nostri clienti viaggino con sicurezza e facilità, comprese iniziative digitali per migliorare le customer experiences a terra. Ora stiamo lanciando una serie di programmi intensivi per portare le inflight experiences tipiche di Emirates a un livello superiore”.

“Alcune delle ultime iniziative di Emirates includono: scelte elevate per i pasti, un nuovo vegan menu, una ‘cinema in the sky’ experience, cabin interior upgrades, scelte sostenibili e un approccio generoso ai piccoli tocchi che rendono il viaggio memorabile.

A partire da agosto, i passeggeri di Emirates possono aspettarsi:

Nuove ispirazioni, nuovi menu: un pluripremiato team di chef, un catering team di livello mondiale e un’ampia varietà di fornitori sono stati riuniti per progettare e offrire la migliore esperienza culinaria in volo. Nuovi menu saranno serviti su selezionate rotte Emirates in First Class. Dal 1 settembre verranno introdotti nuovi menu anche in Business ed Economy.

Scelte vegane: il nuovo menu vegano di Emirates è accuratamente curato per soddisfare il numero crescente di clienti che perseguono questo stile di vita. I vegani, o chiunque sia interessato a un pasto delizioso e salutare a base vegetale, apprezzeranno piatti gourmet fatti a mano. Altre opzioni di piatti vegani sono disponibili per il preordine in tutte le classi di cabina.

Champagne and Caviar Experience: la Emirates First Class experience, da sempre un punto di riferimento per l’eccellenza del servizio, è stata ulteriormente migliorata nel 2022. I clienti possono ora assaporare porzioni illimitate di Persian caviar come parte del ‘dine on demand’ service, con uno squisito abbinamento del famoso Dom Perignon vintage champagne. Emirates è l’unica compagnia aerea con un accordo esclusivo per offrire il luxury brand on-board.

Cinema in the Sky: i First Class customers possono creare un movie moment on-board ordinando cinema snacks mentre si godono i 5.000 canali del sistema di intrattenimento a bordo ice di Emirates. Il cinema snack menu comprende i classici più gustosi e può essere ordinato su richiesta. Tutti i passeggeri possono anche curare la propria ice experience prima del volo, semplicemente sfogliando e preselezionando film o programmi TV sull’app Emirates, che possono quindi essere sincronizzati con ice al momento dell’imbarco, massimizzando l’esperienza di viaggio.

Farm to Fork – Sustainable Supply Chain: i clienti Emirates in partenza con voli da Dubai possono iniziare a gustare verdure fresche raccolte da Bustanica, la più grande vertical farm del mondo, un investimento in joint venture di 40 milioni di dollari di recente apertura con Emirates Flight Catering. Emirates continua a investire in operazioni e supply chain sostenibili, cercando fornitori di cibo e fattorie locali, ove possibile, per servire i prodotti più freschi a bordo.

Specialised Hospitality Training for Cabin Crew: Emirates ha stretto una partnership con l’Ecole hôtelière de Lausanne, una delle migliori hospitality management schools al mondo, per elaborare la Emirates Hospitality strategy e incoraggiare esperienze stimolanti per i clienti. L’Emirates Cabin Crew ha già iniziato a impegnarsi in intensive training programmes incentrati sui quattro pilastri del servizio: Excellence, Attentiveness, Innovation and Passion.

Upgraded Cabin Interiors in all Classes: l’investimento più significativo è un refurbishment ampio e da record degli interni della flotta di aeromobili, in cui le cabine saranno adattate con sedili nuovi o rifoderati, nuovi rivestimenti, pavimenti e altre caratteristiche della cabina. A vantaggio di tutti i passeggeri Emirates, ogni classe di cabina verrà rinnovata e verranno installate nuove cabine Premium Economy. Dopo il retrofit, Emirates avrà un totale di 120 aeromobili che offrono posti in Premium Economy, l’unica compagnia aerea della regione a offrire questa classe di cabina, e interni e caratteristiche migliorati in tutte le altre cabine. Con il suo primo aereo programmato per entrare nell’Emirates Engineering Center per il retrofitting a novembre, sono già iniziati i lavori di pianificazione e i trials”, prosegue Emirates.

“Inoltre, Emirates conferma che ci saranno annunci su nuovi prodotti e servizi nel prossimo futuro. Maggiori dettagli sulla rinnovata dining experience a questo link: https://www.emirates.com/ae/english/experience/dining/first-class/“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)