Embraer sigla nuovi Service Agreement durante LABACE 2022

Embraer sigla un Service Agreement per supportare la Avantto Executive Jet Fleet

Embraer e Avantto hanno annunciato durante LABACE 2022 la firma di un contratto per l’Embraer Executive Care Program a supporto dell’executive jet fleet della compagnia. Leader nell’aircraft sharing business in Brasile, Avantto ha attualmente una flotta di sette jet Phenom, quattro dei quali sono Phenom 100 e tre Phenom 300. A livello globale, più di 700 aeromobili fanno attualmente parte dell’Embraer Executive Care Program.

“Fare affidamento sull’assistenza e sull’esperienza del produttore è sempre la soluzione più intelligente per il cliente. Ancora di più nel caso di Embraer Executive Care, con il quale possiamo pianificare i costi di manutenzione con largo anticipo e senza sorprese, il che alla fine finisce per avvantaggiare anche il nostro cliente, in quanto possiamo offrire prezzi estremamente competitivi per lo sharing business model dei nostri aeromobili”, afferma Rogério Andrade, CEO and Founder of Avantto.

“Avantto è stato un ottimo partner di Embraer e siamo lieti di estendere la nostra collaborazione per supportare la sua Phenom fleet in Brasile. Il programma Embraer Executive Care offre il miglior valore per i nostri clienti e continuiamo a crescere e migliorare il servizio in base al feedback che riceviamo ogni giorno. Tutto questo fa parte del nostro impegno a mettere i nostri clienti al primo posto e fornire la migliore esperienza nel settore della business aviation”, spiega Marsha Woelber, Vice President of Worldwide Customer Support & Aftermarket Sales, Embraer Services & Support.

“L’Embraer Executive Care Program, che ha completato 15 anni nel 2021, è un comprehensive airframe maintenance program accuratamente progettato e gestito da Embraer, per fornire un modo semplice e prevedibile di preventivare i costi di manutenzione degli aeromobili. Pianificazione, budgeting e supporto sono raggruppati in base a un canone mensile fisso, oltre a una tariffa oraria per le ore di volo volate, per rendere il supporto diretto e semplice da gestire per i clienti. I costi per gli scheduled and unscheduled maintenance items sono stabiliti e conosciuti al momento dell’iscrizione al programma.

Coprendo manutenzione, parti, trasporto, manodopera e persino rescue teams, e guidato dall’esperienza e dal supporto OEM di Embraer, il programma può essere personalizzato in base a una delle tre opzioni di copertura: Prime Parts, Standard e Enhanced. Durante un ciclo di cinque anni, i vantaggi del programma includono risparmi rispetto ai costi effettivi di scheduled and unscheduled events nello stesso periodo. Inoltre, Embraer offre prezzi preferenziali per i clienti iscritti a Executive Care per vari servizi”, conclude Embraer.

Embraer sigla partnership con VOAR per rafforzare il supporto per l’executive aviation

Embraer ha annunciato durante LABACE 2022, una partnership con VOAR Aviation con l’obiettivo di offrire unscheduled services agli Embraer executive aviation customers presso Congonhas Airport in São Paulo. Pertanto, Embraer continua a rafforzare le sue operazioni riguardo maintenance, repair, and overhaul (MRO) services and support e supporta il Fixed Base Operator (FBO) per soddisfare la crescita dell’executive in Brasile.

“Questo accordo con VOAR è il complemento ideale all’espansione delle Embraer’s service operations in Brasile. Saremo ancora più vicini ai nostri clienti, stabilendo la nostra presenza nell’aeroporto più importante del paese per la business aviation”, ha affermato Frank Stevens, Vice President, Global MRO Centers, Embraer Services & Support.

“La collaborazione con Embraer ha perfettamente senso per VOAR, poiché disponiamo di un’ampia flotta di aeromobili della società che utilizzano le nostre strutture. Vince il cliente, che sarà il principale beneficiario”, ha affermato Alessandra Abrão, CEO di VOAR Aviation.

La partnership con VOAR avviene meno di due mesi dopo che Embraer ha inaugurato i nuovi hangar presso il Sorocaba Service Center, vicino a San Paolo, raddoppiando la sua area utilizzabile. L’unità, che ha festeggiato otto anni di attività nel marzo 2022, dispone ora di quattro hangar, tre dei quali dedicati a MRO e uno all’ FBO.

“L’obiettivo principale è offrire un supporto dedicato a Congonhas Airport, migliorando ulteriormente la soddisfazione dei nostri clienti. Miriamo a portare vantaggi come una maggiore agilità nel servizio, con team locali che supportano le operazioni e una maggiore network integration, sia di proprietà che autorizzata”, ha affermato Everton Vicente, MRO & FBO Managing Director, Embraer Services & Support.

“La costante evoluzione dei servizi di Embraer si è riflessa nel recente Product Support Survey 2022 della rivista di settore Aviation International News (AIN), in cui l’Embraer’s customer support si è classificato al 1° posto. L’indagine è tra le più importanti del settore, generando valutazioni statistiche da parte degli aircraft operators sulla qualità dell’assistenza clienti fornita dai costruttori nell’ultimo anno. La stessa pubblicazione ha riconosciuto l’FBO di Embraer a Sorocaba come il migliore in Brasile per il 4° anno consecutivo secondo l’FBO Survey 2022”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)