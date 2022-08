Lufthansa Technik rafforza l’impegno nel training degli apprendisti

Dopo una delle più grandi crisi dell’industria aeronautica, il Lufthansa Technik AG apprentice training program quest’anno è tornato in termini numerici più o meno a dove era nel 2020: 186 giovani inizieranno il loro apprendistato presso le sedi tedesche dell’azienda. Inoltre, sono stati assunti in totale 23 dual students, ovvero che affiancano ai corsi di laurea le applicazioni pratiche.

“Abbiamo bisogno di rinforzi per il prossimo decennio; meccanici e ingegneri per le divisioni di produzione, personale giovane per la logistica e anche per il settore commerciale”, afferma Barbara Koerner, Head of Training & Dual Studies presso Lufthansa Technik. “Siamo in competizione con molte altre aziende che si stanno preparando ai cambiamenti provocati dal cambio generazionale in arrivo e dalla crescente digitalizzazione. Il mercato del lavoro è molto cambiato: in un mondo in continua evoluzione, ci troviamo sempre più nella situazione di non poter più scegliere ma di dover essere scelti come datore di lavoro attraente. A questo proposito, la formazione professionale di lavoratori altamente qualificati rimane una delle nostre misure più importanti per garantire il futuro”.

“In vista di un HR market sempre più ristretto, Lufthansa Technik utilizza una serie di nuovi metodi, oltre a misure collaudate in personnel marketing, per raggiungere giovani che siano adatti sia dal punto di vista personale che professionale: con un nuovo linguaggio visivo e sotto lo slogan “We are Aviationeers” in formati pubblicitari stampati e online, nonché sui canali social, l’azienda fa pubblicità per nuovi dipendenti ad Amburgo e Francoforte, con campagne nei trasporti pubblici e nei fast-food. Anche la presenza alle fiere sarà intensificata, così come i progetti di cooperazione con scuole e università.

Delle 209 nuove training positions o places to study, 122 sono direttamente attribuibili a Lufthansa Technik AG, 36 per la prima volta alle technical operations di Lufthansa Airlines, il resto alle società di Lufthansa Technik Group. La percentuale di donne quest’anno è di un buon 14%. Anche l’inclusione delle persone con disabilità fisiche rimane un obiettivo dichiarato dell’azienda: quest’anno ad Amburgo due persone con problemi di udito inizieranno la loro formazione come tool mechanics”, afferma Lufthansa Technik-

Training figures per sede:

Lufthansa Technik AG, Hamburg (training starts August 8), 111 in totale (incl. Technik Students): 93 apprentices, 18 Technik Students.

Lufthansa Technik AG, Frankfurt (training starts August 22), 65 in totale (incl. Technik Students): 60 apprentices, 5 Technik Students.

Lufthansa Technik AERO Alzey, Alzey (training starts August 1), 11 in totale.

Lufthansa Technik Logistik Services, Hamburg (training starts August 8), 8 in totale.

Lufthansa Technik Logistik Services, Frankfurt (training starts August 22), 9 in totale.

Lufthansa Engineering and Operational Services GmbH (training starts August 22), 1 in totale.

Lufthansa Technik AG, Berlin (training starts September 1), 4 in totale.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)