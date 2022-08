Condor: 41 aeromobili A320neo Family per rinnovare la flotta di corto e medio raggio

Nuova flotta a corto e medio raggio per Condor: come annunciato a fine luglio, il Condor Supervisory Board ha deciso di ordinare un totale di 41 aeromobili A32Xneo series. L’accordo comprende 13 Airbus A320neo e 28 Airbus A321neo, nonché ulteriori diritti di acquisto (leggi anche qui il comunicato di Airbus), che sostituiranno successivamente la esistente short- and medium-haul fleet di Condor (Airbus A320/1 e Boeing 757).

“Con fino al 20% in meno di consumo di carburante ed emissioni di carbonio e fino al 50% in meno di rumore, la nuova flotta a corto e medio raggio stabilirà nuovi standard. La consegna è prevista per la primavera del 2024, subito dopo il completamento con successo del rollover dell’intera flotta a lungo raggio.

Ogni anno 6-10 nuovi aeromobili entreranno a far parte della famiglia Condor e gli attuali aeromobili di corto e medio raggio termineranno progressivamente il loro servizio.

Dall’autunno 2022 Condor sostituirà il suo aereo a lungo raggio Boeing 767 con il nuovo Airbus A330neo. Condor si concentra costantemente su tecnologia all’avanguardia, massima efficienza e massimo comfort per il cliente e di conseguenza dispone di una delle flotte più ecologiche d’Europa”, afferma Condor.

“Con la sostituzione della nostra intera flotta a lungo raggio con gli ultimi ‘2-litre aircraft’ entro l’inizio del 2024, è per noi il prossimo passo ovvio modernizzare anche la nostra flotta a corto e medio raggio. Con i nostri nuovi A320neo e A321neo, stiamo sviluppando costantemente la nostra flotta e noi stessi come compagnia, e ci prendiamo cura della nostra stessa ambizione di consentire viaggi responsabili e allo stesso tempo confortevoli, con emissioni di carbonio significativamente ridotte, consumo di carburante inferiore e meno rumore”, afferma Ralf Teckentrup, CEO di Condor.

“La serie Airbus A32Xneo rappresenta la tecnologia aeronautica più moderna e altamente efficiente, combinata con un’aerodinamica notevolmente migliorata. I nuovi velivoli Condor saranno inoltre dotati dell’ultima generazione di motori Pratt & Whitney: le due nuove versioni PW1127G sull’A320neo e PW1133G sull’A321neo non solo riducono il consumo di carburante del 20%, ma possono anche essere utilizzate con Sustainable Aviation Fuel (SAF) (leggi anche qui per il comunicato di Pratt & Whitney). Inoltre, gli Airbus di nuova produzione operano con fino al 20% in meno di emissioni di CO2 e fino al 50% in meno di rumore. A livello di passeggero, l’A321neo consuma 1,7 litri di carburante ogni 100 chilometri, mentre l’A320neo consuma 1,9 litri di carburante ogni 100 chilometri, offrendo al contempo il massimo livello di comfort per il cliente.

È stato convenuto di mantenere riservati tutti i dettagli dei contratti. Impiegando il nuovo aeromobile a corto/medio raggio e l’Airbus A330neo su rotte a lungo raggio, Condor riduce non solo i livelli di emissioni ma anche i costi operativi e migliora ulteriormente la sua già notevolmente snella struttura dei costi”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)