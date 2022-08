News Brevi – 11.08.2022

IBERIA: PIU’ DI 90 VOLI CHARTER AD AGOSTO – Ad agosto Iberia, oltre al suo regular flight programme, opererà più di 90 voli charter. Voli speciali contrattati per rotte e date specifiche, che questo mese saranno principalmente incentrati su eventi sportivi, crociere e altre destinazioni di vacanza. Il 19 agosto inizierà La Vuelta 22, quest’anno a Utrecht, con le sue prime tre tappe in Olanda. Per fare il salto alla quarta tappa, che si svolgerà tra Vitoria e La Guardia, Iberia ha organizzato il 21 agosto due voli charter da Eindhoven a Vitoria, operati da aeromobili A321, con una capacità di 217 passeggeri, inclusi ciclisti e altri membri dell’organizzazione della gara. La corsa ciclistica salterà anche dalle Asturie ad Alicante, quindi Iberia ha programmato altri due voli charter per il 28 agosto, operati con lo stesso aereo. Questo non è l’unico evento sportivo che godrà del supporto della compagnia aerea. Venerdì 12 agosto torna LaLiga e Iberia opererà diversi voli durante tutto il mese per le squadre che partecipano a questa competizione. Infine, il 30 agosto Iberia porterà l’Absolute Men’s Basketball Team a Tbilisi (Georgia), per partecipare all’EuroBasket 2022. Nell’ambito del suo programma di voli charter per agosto, Iberia opererà anche più di 20 voli per i crocieristi, con due frequenze ogni sabato e altre due ogni domenica per MSC da Madrid ad Amburgo e Trieste, e altre due frequenze ogni venerdì e sabato da Madrid a Bari per Costa Crociere. Continua inoltre la collaborazione con il tour operator SamaTravel; in particolare, offre un volo ogni sabato per Il Cairo e Luxor alternativamente, almeno fino a marzo 2023.

WIZZ AIR CONTINUA A SOSTENERE I CITTADINI UCRAINI CON ALTRI 100.000 BIGLIETTI GRATUITI – Wizz Air informa: “Wizz Air ha annunciato che metterà a disposizione dei cittadini ucraini altri 100.000 biglietti gratuiti su tutti i voli dell’Europa continentale e del Regno Unito operati da Wizz Air Hungary e Wizz Air UK. I biglietti gratuiti saranno disponibili per i viaggi tra il 15 settembre e l’8 dicembre 2022 per aiutare gli ucraini a raggiungere le destinazioni desiderate. I biglietti gratuiti sono disponibili su un totale di 800 rotte. I cittadini ucraini che desiderano prenotare un volo nell’ambito di questo programma di biglietti gratuiti possono farlo visitando il sito https://wizzair.com/#/rescue. I viaggiatori dovranno fornire il numero di passaporto ucraino al momento della prenotazione e dovranno esibire il passaporto ucraino e i documenti di viaggio/visto richiesti durante il check-in”. József Váradi, Chief Executive Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Wizz Air è la compagnia aerea della città ucraina e siamo qui per continuare a dare il nostro sostegno in qualsiasi modo possibile in questi tempi difficili. Il nostro obiettivo è alleviare le difficoltà dei cittadini ucraini”. “Il numero indicato di biglietti (100.000) a prezzo 0 EUR si applica fino a esaurimento della disponibilità per voli selezionati in partenza tra il 15 settembre e l’8 dicembre. È incluso un bagaglio a mano (max: 40x30x20cm). Il trolley e ogni bagaglio registrato sono soggetti a tariffe aggiuntive. Il prezzo si applica solo alle prenotazioni effettuate su https://wizzair.com/#/rescue”, conclude Wizz Air.

DELTA NOMINA ALEX ANTILLA VICE PRESIDENT FOR LATIN AMERICA – Delta ha nominato Alex Antilla Vice President, Latin America. Con base a Santiago, in Cile, supervisionerà la business and customer experience strategy di Delta in Messico, America Centrale, Sud America e Caraibi, nonché le partnership della compagnia aerea con LATAM Group e Aeromexico. “Mentre Delta continua ad espandere la sua rete internazionale e l’offerta di prodotti per supportare la crescente domanda di viaggi, la diversificata esperienza di Alex sarà fondamentale per sfruttare le opportunità, offrire la Delta Difference ai nostri clienti e guidare i migliori dipendenti del settore”, ha affermato Alain Bellemare, Delta’s President – International. “Con la leadership di Alex, rafforzeremo anche le nostre partnership con LATAM e Aeromexico, fornendo la migliore network and customer experience in tutta l’America Latina”. Antilla ha lavorato con Delta per 16 anni nelle trans-Pacific, trans-Atlantic and Latin American regions, e in questo nuovo ruolo si concentrerà esclusivamente sull’America Latina. Prima di questa nuova posizione, ha ricoperto il ruolo di Managing Director, Latin America Pricing and Revenue Management. Ha anche ricoperto ruoli in Network Planning, Sales and Alliances e ha lavorato a lungo in diverse joint venture di Delta.

BRONZO PER L’ITALIA AGLI EUROPEI DI PARAPENDIO – L’Ufficio Stampa FIVL informa: “Un campionato di volo libero in parapendio a senso unico verso la Francia quello che si è chiuso a Nis in Serbia dopo due settimane di gare. Delle sei task disputate in dieci giorni su distanze tra i 72 e i 101 km la squadra nazionale francese ne ha vinte ben cinque; le restanti quattro sono state cancellate per meteo avversa. Lo strapotere dei cugini di oltralpe ha trasudato nell’individuale con addirittura sei piloti nei primi sette posti, unica eccezione il nostro Denis Soverini, buon sesto e migliore degli azzurri in gara. Quindi Luc Armant ha conquistato la medaglia d’oro, Maxime Pinot quella d’argento e Honorin Hamard il bronzo. Tutte nel paese di Asterix anche le medaglie assegnate con la neonata classifica Junior mista donne e uomini. Per la precisione: primo Loïs Goutagny, secondo Simon Mettetal e terza Meryl Delferriere. Nel femminile le uniche due francesi in gara, Meryl Delferriere e Constance Mettetal, si sono classificate rispettivamente prima e seconda davanti all’austriaca Elisabeth Egger. Il team italiano ufficiale, guidato dal CT Alberto Castagna di Cologno Monzese, ha agguantato all’ultimo volo la medaglia di bronzo a squadre dietro la Repubblica Ceca e, ovviamente, la Francia, nuovo campione d’Europa. Ne facevano parte la milanese Silvia Buzzi Ferraris, Cristian Biasi di Rovereto (Trento), il catanese Marco Busetta, l’ex campione del mondo 2019 Joachim Oberhauser di Termeno (Bolzano) e il friulano di Gemona Denis Soverini. Altri italiani in gara erano i bolognesi Alberto Vitale e Paolo Facchini, i parmensi Michele Boschi e Marco Valentini e Marco Littamé di Torino. All’evento serbo erano presenti 130 piloti provenienti da 30 nazioni. Delle passate edizioni l’Italia aveva vinto quelle del 2004 e del 2010 e mancato d’un soffio il titolo nel 2018”.

NUOVA NOMINA NEL BOARD OF DIRECTORS DI JETBLUE – JetBlue ha annunciato la nomina di Nik Mittal nel suo board of directors. La nomina dell’independent director ha effetto immediato, previa approvazione unanime del company’s board of directors. Mittal è attualmente president and co-portfolio manager di Molecule Ventures LLC, una New York City-based environmental markets investment firm con sede a New York City che ha co-fondato nel 2020, focalizzata su carbon assets and carbon markets a livello globale. È anche partner e investitore principale in Plankton Energy LLC, un community solar developer nel nord-est, nonché consulente di CleanPlanet Chemical. “Grazie alla profonda esperienza di Nik in capital markets, financial strategy and structures, offre una preziosa prospettiva per gli investitori nel JetBlue’s board of directors”, afferma Peter Boneparth, chairman of the JetBlue board. “Il suo track record di successi nel corso della sua carriera andrà sicuramente a beneficio di JetBlue, mentre usciamo dalla pandemia con un chiaro impegno a tornare a una redditività sostenuta”.