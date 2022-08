Qatar Airways lancia “The Journey Tour” in tutta Europa

Qatar Airways festeggia i 100 giorni dalla FIFA World Cup Qatar 2022™ portando il Qatar ai fan attraverso “The Journey Tour”, un tour interattivo in bus attraverso l’Europa che offre a diversi fortunati vincitori la possibilità di partecipare al più grande torneo sportivo questo inverno.

“A partire dal 13 agosto a Londra, Qatar Airways ospiterà “The Journey Tour”, che presenterà diverse esperienze interattive per i fan, inclusa l’opportunità di mettere alla prova le proprie abilità contro il talentuoso Neymar Jr., saperne di più sulla storia del Qatar e della FIFA World Cup™, e di incontrare Sama, il primo MetaHuman cabin crew in assoluto. Il Qatar Airways-branded bus sarà in esposizione statica in diverse città in tutta Europa.

I fan avranno anche l’opportunità di condividere la loro esperienza sui social media utilizzando l’hashtag #FlyToQatar2022 per avere la possibilità di vincere biglietti per le partite e all-inclusive Qatar Airways travel packages per la FIFA World Cup Qatar 2022™, che includono voli di andata e ritorno, alloggio e biglietti per le partite”, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “In Qatar Airways siamo orgogliosi di supportare questo incredibile torneo, in qualità di FIFA’s Official Airline Partner. A soli 100 giorni dall’inizio, siamo lieti di contribuire a creare l’entusiasmo e la passione per questo evento attraverso “The Journey Tour” e non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai fan in Qatar per il calcio d’inizio di novembre”.

““The Journey Tour” decolla in Europa a partire dal 13 agosto, con tappe previste a Londra, Manchester, Bruxelles, Amsterdam, Berlino, Monaco, Francoforte, Düsseldorf, Copenhagen, Zurigo, Parigi, Madrid e Barcellona.

I fan che cercano di assicurarsi un posto per fare il tifo per la loro squadra del cuore dovrebbero farlo acquistando il loro Qatar Airways travel package il prima possibile, poiché i biglietti si stanno rapidamente esaurendo. Con pochi semplici passaggi da seguire, i fan di tutto il mondo possono prenotare i loro posti per le loro partite preferite e seguire la loro squadra del cuore su qatarairways.com/FIFA2022.

Con l’avvicinarsi della FIFA World Cup 2022™, il mondo sta rivolgendo gli occhi al Qatar. I fan potranno sperimentare una miscela unica di tradizioni arabe e modernità con una vasta gamma di intrattenimenti, ristoranti e attrazioni culturali”, prosegue Qatar Airways.

“In qualità di FIFA’s Official Airline Partner dal 2017, Qatar Airways ha sponsorizzato eventi tra cui le edizioni 2019 e 2020 della FIFA Club World Cup™ e della FIFA Arab Cup™, tutti ospitati in Qatar. La compagnia aerea sta anche aspettando con impazienza l’imminente FIFA World Cup Qatar 2022™, la prima in Medio Oriente.

Nel suo obiettivo di riunire le comunità attraverso lo sport, la compagnia aerea ha un ampio portafoglio di partnership sportive globali che include FIFA World Cup Qatar 2022™, Paris Saint-Germain, FC Bayern München, Concacaf, CONMEBOL e altre partnership in più discipline sportive come l’equitazione, il kitesurf, il padel e il tennis.

Qatar Airways attualmente vola verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)